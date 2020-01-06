【心臟病】心悸感覺心跳太快或時快時慢　併發胸悶氣喘有猝死風險

心臟病是常見的都市病之一，你是否有時覺得心跳加快了、用力了，有心悸的感覺？不少人認為心悸就是心律不正的徵狀，認定自己患上心臟病，其實，心悸只是心律病所引發的一個感覺，在日常中還有其他非心臟病的原因可引致心悸。 不過，有時心悸是正常？什麼情況是因病而引起？？心臟疾病引起心律不正是怎麼回事？以上種種疑問，由心臟科專科醫生陳麒尹為大家講解。 撰文：心臟科專科醫生陳麒尹

近月，隨着社會風波的發展，香港人的日常生活習慣也發生了明顯的變化，對我來説，周末的聚會明顯地減少了。這天，竟然在中環碰到一位中學時代很要好的舊同學，二話不說便邀請他跟我喝一杯咖啡。

嚴格來說，是一杯站着喝的咖啡。

言談之間，我察覺到這位從來都是樂觀一族的金融才俊，竟然不自覺地顯露了絲絲的憂愁。所以，我的行醫直覺驅使我單刀直入：「最近有事？」

「沒有。」金融才俊回答。數刻的沉默後，他輕聲説：「我覺得我有嚴重心臟病。」

我立即瞪大了雙眼。

近月社會氣氛緊張，加上經濟轉差，影響不少人的情緒，可能會因而出現不同程度的生理反應。（Lily Banse/unsplash）

心跳混亂即心律不正？

「我公司最近要減人手，是大幅度的，加上每周末的新聞，好不好受。」他接着說：「所以近來我發現自己的心會陣發式的亂跳，有時會覺得個心突然間停幾秒；又有時會跳得極快，砰砰聲的。我估計，我應該有心律不正。」

「明白了。你這些徵狀都應該是心悸的問題，我同意要快一點檢查清楚。你先放心，未必一定有心律病的。」我回答說。

在過去的數月間，的確多了不少的人因為心悸或相關的徵狀而求醫。

了解更多有關心悸的感覺（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

心悸不等於心律不正

心悸是一種徵狀，形容自我感覺到不尋常的心跳，如過快、過慢，時規律、時不規律，時靜止、時大力跳，更可能連帶有胸口痛或即將休克的感覺，令人頗為困擾；心律不正（Arrhythmia）則是心律病的一種，原因可以很多，如心室性、心房性的問題，可以影響心律，引發心悸。

正常心跳會有規律地維持在每分鐘60至100下，在這範圍以上或以下都算不尋常；而正常狀態的心律會是由心房開始傳導到心室，以這個規律不停重複，可稱為竇性心律（Sinus Rhythm）。

正常狀態下，人也會在個別情景（如運動中、情緒起伏、受壓力）或受藥物影響（如服食傷風感冒藥）時出現心悸，未必代表患上心律病，但這類型的心悸大多都並非持續性，會自行回復正常。

不過，如果心悸是源自心律不正及其他較複雜的病理，在得到合適治療之前，情況都不會改善，例如有心房傳導過速，心跳可以快至每分鐘150下以上，其引發的心悸是不能自行回復正常，患者需接受治療。

了解更多有關心律不正（按圖）：

+ 3 + 2

心律不正病類多

心律不正所涵蓋的病類繁多，問題可大可少，比較常見的有心房顫動（AF），有機會引發缺血性中風；上述提到的心房傳導過速（SVT）則會導致持續性心跳過快，甚至併發胸悶、冒汗、氣喘等徵狀，情況嚴重更有機會休克；至於比較致命的則有心室性心搏過速（VT），可以影響心臟泵血功能，有猝死風險。

作為心臟科醫生，我的首要任務就是要幫助患者去分析他們的徵狀，到底是正常情況下的心悸，或者是屬於病理性的心悸。

心悸既可能是正常情況下出現，亦有機會是由心律病所致。（GettyImages/VCG）

詳細檢查方可診斷心律病

首先，不能缺少的是一次詳細的問診，包括請患者嘗試把他的心悸徵狀用手在枱上敲出來作分析。然後，醫生可利用靜態心電圖、二十四小時心電圖、動態心電圖等，作更深一層的檢查。此外，患者亦可接受血液檢查，看看會否是電解質丶甲狀腺功能、鎂質等情況有異，影響心跳，加強檢查的完整性。

不過，並不是每種心律病都有明顯的徵狀，患者未必能單靠一次或兩次的檢查就可以解決一切疑問，不論是患者或是醫生，都要有相當的耐性，方能把心悸的情況弄淸楚。

心臟科專科醫生陳麒尹（撰稿人授權提供）

相關新聞：【冠心病】左邊牙痛或心臟病徵兆 心絞痛不一定痛在心

冠心病不止痛在「心」（01製圖）