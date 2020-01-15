【水腫】濕氣重8大徵狀　 腹瀉無胃口及早上臉部浮腫

每到雨天，有許多人會覺得自己頭暈腦脹、渾身無力，這很可能濕邪入侵了身體。以中醫理論來看，濕氣不足會引起「燥邪」，但如果濕氣太過，影響人體健康，便成為「濕邪」。濕氣代表囤積了不好的物質，會傷害脾臟，也容易侵襲經絡、肌膚和關節等處。不過除了外在環境的濕氣，吃的食物不正確也可能造成體內長出濕氣。那要如何知道自己是否體內濕氣太重呢？那就來檢測看看自己有沒有以下這些症狀吧！

點擊下圖看清體內濕氣太重症狀！

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1. 頭重悶脹

濕氣會容易讓人覺得頭部昏沉，而且在早上起床後會覺得頭暈目眩、打不起精神，沒有神清氣爽的感覺。

2. 皮膚發疹

當濕氣透過皮膚排出，就會造成皮膚起疹子及瘙癢等狀況，通常是從手、腳開始。如果是濕熱體質者濕疹會紅；寒濕型體質者濕疹則不紅。

3. 食慾不振

體內濕氣重的人容易有食慾不振的情況發生，或是吃一點東西就腹脹不行，也可能伴有明明覺得口渴卻不想喝水的狀況。

4. 排便稀軟、黏膩

當體內濕氣太多，堆積在消化系統，就會造成腹瀉或是大便稀軟不成形的狀況，而且也會有殘便感，覺得好像排不乾淨般。

5. 咳嗽、痰多

沒有得到感冒，卻覺得想咳嗽、喉嚨卡痰排不出，這也可能是體內濕氣重所造成。如果是濕熱體質者，痰的顏色會較黃；如果是寒濕型體質者，痰顏色則較白。

體內濕氣太重症狀（HEHO健康授權使用）

6. 舌苔厚膩

中醫認為舌頭可以反映出身體狀況。當體內太濕時，舌苔會比較後、舌頭也會較腫大，且因為碰到旁邊的牙齒，而形成齒痕。如果是濕熱體質者，舌苔會較黃膩；寒濕體質者，舌苔則白。

7. 身體浮腫

當體內濕氣排不出去，就會造成身體的水腫，且按壓皮膚會留下壓痕。尤其是在早上起床後，臉部和眼皮會浮腫。

8. 小便異常

如果是濕熱體質者，小便的顏色會較黃濁、量少；寒濕體質者，小便顏色較清、量大，且頻尿。

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