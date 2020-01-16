【心臟病】體檢心臟檢查如何挑選？　心電圖可知運動時心臟狀態

心臟有如人體的「馬達」。一台機器的馬達，如果出現運作不順暢，勢必要檢查修理。如果要讓機器長期運作順暢，治本之道是要定期檢修馬達，而非等到出了狀況，才被迫停工。同理可證：全年無休、每天24小時工作的心臟，難保不會出狀況。馬達壞了可以再換，人的心臟壞了，換心機率微乎其微，更不幸的是如出現心肌梗塞未即時搶救，恐怕回天乏術。

有危險因子 應定期心臟檢查

台灣國泰健康管理新竹中心院長葉勳龍也因此提醒，如果發現疑似心臟問題的胸痛者，最好要透過檢查以釐清疼痛的癥結點。有高血壓、高血糖、高血壓（三高）、抽煙、心血管疾病家族病史、50歲以上男性、壓力與緊張等危險因子，也不可輕忽，唯有透過定期的心臟檢查，才能防患未然。

不同心臟檢查簡介（點擊下圖看清！）

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葉勳龍說，心臟的檢查，最基本的是心電圖。從心電圖可以看出很多資訊，例如是否心肌缺氧、心律不整、心室肥大，心肌梗塞後的舊傷等，心電圖檢查僅需1至2分鐘。不過，心電圖的儀器僅記錄10秒鐘心臟的狀態，尤其是躺平時進行檢查可能無異常，但有些人是走路、跑步時才會有胸悶情況，靜態時沒有發作，儀器就記錄不到異狀，需要進一步運動心電圖的檢查。

而運動心電圖的原理是在心臟可以負荷的情況下，在運動狀態偵測心臟狀態，最常見的是患者或受檢者在跑步機上偵測心電圖，像國泰健康管理的運動心電圖是以跑步機測試，目前採取每3分鐘加速及增加坡度，直到達到受檢者心跳數極限（220—受檢者年齡X 0.9）才停止。

運動心電圖做完後可以看出受檢者是否缺氧，並測量血壓，可以將潛藏的問題具體呈現，但須排除膝蓋不好、行動不良、高血壓（收縮壓超過180mm HG）、心律不整嚴重者，或心跳數太快（每分鐘120下以上）等。進行運動心電圖檢查前，醫生會先評估受檢者體況。

再來是透過心臟超音波，主要可以看到心臟結構與功能、瓣膜情況等，像二尖瓣膜脫垂或血管阻塞造成心臟運動情況異常，臨床醫生或健檢時藉由心臟超音波看出心臟是否健康的端倪。

如果發現疑似心臟問題的胸痛者，最好要透過檢查以釐清疼痛的癥結點。（Jair Lázaro／Unsplash）

心臟電腦斷層：檢查血管的利器

運動心電圖可以檢查心臟是否有問題，但心臟冠狀動脈電腦斷層可以看出問題何在及嚴重程度，例如血管是否有堵塞，堵塞位置與程度，這是不需要侵入性就可以檢查心血管是否阻塞的利器。

心臟冠狀動脈電腦斷層的儀器同時檢查心臟冠狀動脈鈣化指數，從沒有鈣化的0分至超過400分是重度鈣化，鈣化指數與血管阻塞的機率呈正相關。

如果運動心電圖與電腦斷層檢查均異常，接下來要以侵入性的心導管檢查，同樣是檢查血管阻塞的嚴重性，如果有需要可以接著進行裝設支架的治療。由此可見，心導管同時有檢查與治療的功能。

隨著醫療科技的日新月異，檢查心臟的儀器愈來愈進步及多元化，如果是進行健康檢查的民眾，要如何挑選適合自己的檢查？

如果是進行健康檢查的民眾，要如何挑選適合自己的檢查？ （Ali Yahya／Unsplash）

高危險族群 務必全套心臟檢查

由於心電圖是最基本的項目，建議所有人都可以檢查；如果有胸口悶症狀者，可以加選運動心電圖、心臟超音波。至於有三高、抽煙、家族病史、50歲以上等符合任何一項危險因子的民眾，或甚至有胸悶症狀者，除了心電圖、運動心電圖、心臟超音波外，建議加選心臟冠狀動脈電腦斷層及冠狀動脈鈣化指數。

「上醫醫未病」，如果能事先透過檢查預防疾病的發生，是行醫者所樂見。尤其，心臟是人體最重要的器官，更要定期檢查它的健康情況，否則它一旦怠工或罷工，都會造成不可挽回的憾事發生。

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