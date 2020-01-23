【衰老】一文睇晒身體器官老化時間表　肺功能20歲就開始退化？

出現皺紋、長白髮才是老化的現象嗎？其實身體器官在我們的外觀產生變化之前，就開始漸漸退化、衰老了。根據研究指出，一般健康民眾在40歲時，器官功能有80%，而50歲時功能有70%。但隨著年齡增長，器官功能衰退越快，到了70歲時只剩下35%。以下圖片簡單告訴你身體器官的老化年齡，想減緩器官老化的速度，那麼從現在開始就要好好保養身體，養成良好的飲食習慣、運動習慣哦！

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7個器官的平均老化時間

20歲：肺功能退化

一般人在20歲後，肺功能和肺活量就開始出現下降的現象，尤其是到了40歲以後，氣喘吁吁的狀況變得明顯。這是因為掌管呼吸的肌肉和胸腔變得僵硬起來，使得肺的運轉困難。

35歲：骨質流失

骨骼在人生中一直被破骨細胞破壞，再由造骨細胞遞補，這個過程稱為「骨轉換或骨再生」。兒童時，骨再生的速度很快，約2年左右；成年時，骨再生的速度大約需要10年。25歲前，骨質密度會一直增加；但在35歲時，骨質會開始流失老化，造成骨質疏鬆的現象。

40歲：心臟、腦功能老化

隨著年齡的增長，心臟會因為血管慢慢失去彈性，向全身輸送血液的效率降低，而45歲以上的男性和55歲以上的女性心臟病發作的機率也較大。而腦部在人到了40歲，每天會減少1萬個腦神經細胞，因此對於記憶力及大腦功能造成影響。

身體器官老化時間表（HEHO健康授權使用）

50歲：腎功能降低

腎過濾血流中的廢物的能力從50歲開始降低，腎的過濾能力減少會導致漸漸失去夜間憋尿的能力，所以容易在晚上起床上廁所，且75歲老人的腎過濾的能力只有30歲時的一半。

55歲：腸道消化能力降低

55歲後，腸內的益生菌細菌會開始大幅減少，使消化能力降低，且隨著年齡增長，胃、肝、胰腺、小腸的消化液流動開始下降，也會提升便秘的機率，導致增加罹患腸道疾病的風險。

70歲：肝臟老化

肝臟平均在70歲時開始老化，而它似乎是體內唯一能對抗老化的器官。進行切除部分肝臟手術後，3個月之內它就會長成一個完整的肝。如果捐肝者不飲酒不吸毒，沒有患過傳染病，一個70歲老人的肝也可以移植給20歲的年輕人！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】