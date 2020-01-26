【口臭】9種食物抑制口腔細菌　蘋果及陳皮增唾液可減口臭

口臭一種很常見的口腔問題，口臭是由於我們日常生活中不良的飲食習慣所引起的，想徹底解決這個讓人張不了口的尷尬問題，應找出真正原因加以改善。 其實想要保持好口氣有3個重點：1.抑制口腔細菌滋長、2.消除口中異味、3.增加唾液分泌，以下就告訴各位要達到這三種目的分別可以吃那些天然食物，讓你擊退壞口氣！

9種食物消除壞口氣（點擊下圖看清！）

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抑制口腔細菌

鹽水：鹽本身就有殺菌效果，所以常用鹽水漱口，可避免成為細菌的溫床，如此一來就能避免口臭問題。

乳酪：無糖乳酪中的活菌可以抑制口腔內造成口臭細菌的生長，乳酪中的 「有益菌種」可以排擠掉引發口臭的細菌，降低口腔異味的硫化物含量，為口腔創造一個健康的環境。且導致口臭的因素有很多，像是常便秘的人也會因為毒素沒排出而導致口臭，這時喝乳酪對緩解口臭就有一定的幫助。

無糖綠茶：綠茶中的兒茶素有抗菌、殺菌、消臭之效，可以有效防護牙齒不容易被細菌所附著。

維他命Ｃ：吃完洋蔥、大蒜過後，在口中含一片維他命Ｃ，就能讓刺鼻味道迅速消失，還可以預防牙齦炎，幫助口腔更健康。

柚子性寒，能幫助腸胃蠕動，解酒毒、治口臭、除脹氣、治療孕婦厭食、口淡。（Phoenix Han/ Unsplash）

去除口中異味

柚子：《日華子本草》稱柚子「氣味酸寒無毒，主治消食解酒毒，治飲酒人口氣，去腸胃中惡氣，療妊婦不思食、口淡。」意思是柚子性寒，能幫助腸胃蠕動，解酒毒、治口臭、除脹氣、治療孕婦厭食、口淡。

且它有著淡淡清香味，可消除飲酒後口腔異味，有消食健脾、芳香除臭的功效。取新鮮柚子去皮食肉，細細嚼服。這是常見的口臭飲食療法。

薄荷：具有強力消除異味功能的天然草本植物。如果吃了味道較濃烈的蔥蒜等辛香料，或想要消除煙味，可將新鮮薄荷葉放入口中咀嚼，會比喝薄荷茶效果更好；但胃食道逆流患者要稍加留意，薄荷易刺激胃酸分泌。

檸檬：檸檬富含檸檬酸，可以刺激唾液腺分泌唾液並產生溶菌酶，故有清除口腔細菌、預防口臭的作用。然而直接吃檸檬口感太酸，用檸檬泡茶或泡水來喝是比較推薦的方法。

增加唾液分泌

陳皮：中藥常用的陳皮除了有生津止渴的作用，還能緩解消化不良症狀，像是腸胃疲弱的人平時就可以用陳皮沖泡成茶飲，或是覺得口乾舌燥時，也可將陳皮直接含在嘴裡。

蘋果：蘋果富含高纖維又有微微的酸度，可以促進口腔唾液分泌，而唾液中的氧氣成份，能夠幫助分解口中造成壞氣味的細菌，解決惱人口臭。

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