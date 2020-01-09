【前列腺癌】尿量少排尿難初期病徵難察覺　有血尿或癌細胞已擴散

前列腺癌是香港男性第三大殺手，但許多男士卻甚少關注前列腺健康，就算出現前列腺問題徵狀如小便困難、血尿等亦羞於啟齒。其實前列腺癌已是常見癌症，也是不少男性共同面對的問題，及早治療大有機會痊癒，不應諱疾忌醫。 到底前列腺癌有什麼徵狀？哪些人是高危患病人士？治療又是不是必然會影響到性能力？泌尿外科專科醫生林建文便撰文解說前列腺癌種種。 撰文：泌尿外科專科醫生林建文

根據醫管局公布的2017年癌症統計數據，顯示前列腺癌確診個案增加17%，達到2240宗，升幅是各大癌症之冠；數據同時指出前列腺癌成為常見癌症第四位，亦擠身男性三大癌症，近年更出現年輕化的跡象。

不少男性在出現問題前，連前列腺的位置及功能都不太清楚，其實前列腺是位於男性的膀胱頸和尿道間的一個環狀分泌腺體，主要功能是製造濃液，並混和精子形成精液，而前列腺癌則是因前列腺細胞異常生長所形成。

前列腺癌是男性三大癌症之一，最直接影響男性的排尿功能和性能力。（HelpStay.com/unsplash）

了解前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖）：

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易與良性前列腺增生混淆

前列腺癌的大部份徵狀與良性前列腺肥大症相同，例如患者的尿道會被增大的組織堵塞，阻礙正常排尿，出現小便流量少、排尿困難等，早期前列腺癌甚至可以沒任何異於前列腺肥大症的病徵，但病理上兩者一般並無關連。不過，一旦出現血尿、腎衰竭等嚴重病徵，就代表癌細胞已經擴散。

有別於其他癌症，前列腺癌的確切成因至今依然未明，但我們一般相信年齡及家族病歷是兩種最明顯會提高患病風險的因素。

1. 年齡

前列腺癌發病的多數以年長男性居多，較少50歲以下的年輕患者。美國多年前有一項研究發現，在80歲以上群組的男性當中，高達八成人體內可驗出前列腺癌細胞；而根據本港的數字，前列腺癌發病率最高的是65歲以上的男性，佔整體個案近八成。

年輕化趨勢或只因提早發現

所謂前列腺癌有年輕化跡象，醫學界懷疑是由於近年驗身意識加強，以致提早驗出一些臨床上無明顯徵狀的前列腺癌個案。

年齡越大，患前列腺癌的風險就越高，故年長男士都是前列腺癌的高危一族。（Richard Boyle/unsplash）

2. 家族病歷

記得早在十多年前，筆者向一些患者查詢家族病歷時，他們大多都表示上一輩因戰亂或饑荒等原因，未等到發病高峰年齡就已離世，所以沒參考的依據。隨著現時社會相對太平，醫學進步又使人均壽命延長，這項因素的影響就愈來愈明顯。

前列腺癌治療方案

有關前列腺癌的治療方法，時至今日已經變得相當個人化，醫生可以因應患者的期望，制定一套合適的治療方案，例如可有以下方向（按圖）：

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定期監測 v.s. 徹底根治

由於前列腺癌的生長速度較其他癌症慢，低風險的早期前列腺癌患者可以選擇先進行積極監察，定期檢查病情。至於希望積極治療，徹底根治癌症的患者，現時亦有手術切除和電療兩種主流做法可以考慮，兩者各有優缺：

手術：選擇手術切除腫瘤，無可避免地會影響患者的控尿功能及性功能，但術後的康復治療可以令相關功能有限度恢復 電療：不需使用麻醉及開刀，術後初期亦較少會影響控尿功能及性功能，但可能會在數年後出現各種副作用，如大小便持續出血

無論如果，年屆50的男士或已知有家族病歷史，並且出現一些前列腺增生的徵狀，就建議與醫生商討是否需要進行前列腺癌篩檢。要知道，及早發現問題，愈年輕展開治療，相關功能恢復的機會就愈大。

泌尿外科專科醫生林建文（撰稿人授權提供）

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