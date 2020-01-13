【子宮頸癌】九價HPV疫苗成主流　男女皆可應初次性行為前接種

子宮頸癌是女性常見的癌症之一，主要致病原因已確定是HPV（人類乳頭狀瘤病毒）感染，成為少數獲實證可靠疫苗預防的癌症，而HPV疫苗亦因此被稱為子宮頸癌疫苗，人們只要接種疫苗並定期進行子宮頸癌篩查，就能大大減低患病風險。 不過，不少人對於接種HPV疫苗仍存有疑慮，而坊間亦有二價、四價及九價等疫苗組合，到底分別在哪？最好還是由婦產科專科醫生李文軒講解子宮頸癌這病與選擇HPV疫苗的注意事項。 撰文：婦產科專科醫生李文軒

根據世界衛生組織2012的全球報告，子宮頸癌在女性癌症中排行第四，每年新症大概有52.8萬人，死亡個案則高達26.6萬人。至於香港， 2016年的數據顯示，子宮頸癌是香港女性因癌症死亡的第九大原因。

子宮頸癌是女性常見癌症，是目前獲實證可靠疫苗預防的癌症之一。（Yanapi Senaud/unsplash）

什麼是人類乳頭狀瘤病毒（HPV）？（按圖了解）

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子宮頸癌與HPV

超過99%的子宮頸癌都是由人類乳頭狀瘤病毒（HPV）感染引起；而HPV主要透過體液或性接觸傳播，已知的HPV感染種類高達逾200種，除了子宮頸癌之外，還可以引致生殖器官濕疣（俗稱「椰菜花」）、外陰癌及陰道癌。不過，並不是每一種HPV感染都會致病，部分HPV對人體是沒有太大影響。

一般情況下，人體受HPV感染後不會即時病發，病毒會長久隱藏在體內，並在某些時候才變得活躍，繼而引起子宮頸細胞改變。所以，今天檢驗出的HPV，其實可能在更早的時間前已經存在於身體。

而病毒能否活躍起來，主要視乎兩個因素：

1. HPV類型：高風險引致子宮頸癌的HPV有16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59及68型，6及11 型則會引致生殖器官濕疣

2. 患者抵抗力：抵抗力較差的人士，如愛滋病患者、長期吸煙人士等，會更容易「激活」HPV

以香港子宮頸癌的HPV分型報告來看，68%港人的子宮頸癌是由16及18型HPV引起，另有16%則是由50及58型引致。

最好每年進行子宮頸癌篩查

受HPV感染影響的子宮頸，通常是子宮頸細胞受病毒破壞，發生持續、嚴重的細胞病變，才會導致子宮頸癌，這個過程可能需時9至15年。因此，建議至少每3年（每年一次更好）進行一次子宮頸癌篩查，以排除出現子宮頸病變或監測早期子宮頸病變，以在病情演變成癌症前處理。

現時本港共有三款已註冊的HPV疫苗，分別是二價、四價、九價。（資料圖片）

二價、四價、九價疫苗有什麼分別？

子宮頸疫苗又被稱為HPV疫苗，是防止人體感染HPV的一種疫苗，通常會覆蓋多常高風險致病的HPV類型，目前香港有三款已註冊的HPV疫苗，分別是二價、四價及九價疫苗，「價」指的所覆蓋的HPV種類數量：

二價HPV疫苗：可預防HPV 16及18型 四價HPV疫苗：可預防HPV 6、11、16及18型 九價HPV疫苗：可預防HPV 6、11、16、18、31、33、45、52及58型

過往二價、四價疫苗較為常見，兩者都覆蓋了最常見導致子價宮頸癌的16及18型HPV；與四價疫苗屬同一生產公司的九價疫苗則在近幾年開始普及，覆蓋了更多有機會導致子宮頸癌的HPV類型，可預防近九成高風險致病的感染，因此漸漸成為主流。不過，由於二價疫苗始終較便宜，故仍有部分地方選用。

以下為大家解答一些有關HPV疫苗的常見疑問（按圖）：

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1. 應該什麼時候接種？

由於HPV感染主要是性行為引起的，最理想的接種疫苗時間就是在初次性行為前，最早可接種子宮頸疫苗的年齡是九歲。香港較少人會在這個年紀就接種，但外國因女性初次性行為的時間普遍比香港人早，所以較常見在較早的紀接種，不過一般來說，都建議九歲應後盡早接種。

2. 發生過性行為才接種會影響效果嗎？

如果已發生過性行為但沒感染過HPV，疫苗通常仍能發揮九成以上預防感染HPV的作用；但如果已經感染HPV的話，疫苗能預防感染的機率就會降低，因為疫苗無法預防身體曾感染過的HPV類型，例如曾感染過58型HPV的話，再接種九價疫苗都只能預防其餘八種HPV類型的感染。

3. 那HPV疫苗是如何接種的？

9至14歲建議接種兩劑，兩劑之間相隔5至13個月內；15歲或以上則建議接種三劑，在第一劑後兩個月接種第二劑、六個月後接種第三劑。

暫時沒研究指出需HPV疫苗持續接種，所以只需要完成一個接種療程便可。但要謹記，HPV疫苗並非百分百能預防所有引致子宮頸癌的HPV感染，所以就算接種了，仍應該定期進行子宮頸抹片篩查。

4. 接種疫苗會有副作用？

坊間有傳接種HPV疫苗有機會出現嚴重副作用，令部分人因而卻步，其實HPV疫苗最常見的副作用主要只是打針的位置發痛及紅腫、頭痛、發燒，這些徵狀一般都會自行消退，甚少人會出現嚴重敏感。

男性都需要接種？

多數人都認為只有女性才需要接種HPV疫苗，但其實我們也建議男性在未發生性行為前接種HPV疫苗，用作保護將來的伴侶。如上文所說，女性患子宮頸癌的主要原因之一，就是經性接觸感染HPV，如果伴侶能做足保護措施，就能減低女性將來出現子宮病變或癌症的風險。

除了保障另一半，其實HPV疫苗亦可保護男性患上由HPV引起的其他疾病，包括肛門癌。有研究指出，九價HPV疫苗所覆蓋的九種HPV類型，已包括90%至95%引致肛門癌的HPV。

婦產科專科醫生李文軒（撰稿人授權提供）

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