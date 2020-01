【武漢肺炎】載口罩後患流感機率比併　 N95與外科口罩差別幾大？

編按:武漢肺炎來勢洶洶,病毒經飛沫傳播,大家紛紛帶上口罩避免感染,但不同型號口罩在阻擋飛沫、預防病毒感染上是否有差別?要佩戴N95口罩?抑或外科口罩已足夠?且看下文作者分享應該如何選擇適合自己的口罩。

武漢不明肺炎蔓延,令人非常擔心類似SARS的疫情再臨香港。為求自保不少香港人都會選擇戴口罩,但戴口罩也有相當多的學問。

口罩是個可棄式物理性屏障,用家可將之蓋於口鼻隔開環境中的污染物。口罩配戴得當,自然可避免或減低吸入對人體有害的粒子與物質;相反如果你是病人,配戴口罩亦可減少自己噴出飛沫感染其他人的機會[1]。

咳嗽與打噴嚏造成的飛沫直徑可由1–2,000微米(Micrometer,㎛)不等,最普遍的則為4–8微米[2] 。1微米等於0.001毫米,大家自然無甚概念,不如用頭髮作例:一條人類頭髮直徑約為 50–70 微米,因此至少七粒飛沫排在一起才等於頭髮這麼粗,所以飛沫可說是無孔不入。各位亦可參考以下數字:流感病毒病毒直徑約為 0.08–0.12 微米[3] 、SARS 病毒直徑平均為 0.078 微米[4],至於中東呼吸系統症候群冠狀病毒 (MERS) 則約為 0.15–0.32 微米[5]。

普通的外科口罩普遍由三層物料組成,外層防液體飛濺、中層作為屏障阻擋病菌、內層吸收配戴者釋出的濕氣和水分。一般而言,3微米以上的飛沫都可以被外科口罩隔離——大前題是配戴恰當,例如有顏色或摺紋向下的一面要向外,按好向上的金屬條緊貼臉與鼻,以免側邊留有虛位。

N95口罩則是美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)認證的9種防顆粒口罩中最低標準的一個;N的意思是不適合用於油性的顆粒,例如煮食產生的油煙就是油性顆粒,而人咳嗽或打噴嚏產生的飛沫並非油性,所以戴N系口罩煮飯是多此一舉。至於95是指,在NIOSH標準下,口罩阻隔非常小即約0.3微米的顆粒效率達到95%。所以,N95不是特定產品名稱,而是一個標準[1]。

去年刊於《美國醫學會雜誌 (JAMA) 》的研究[6]曾分析2,862名醫護人員的流感患病機率,結果發現醫護人員佩戴N95口罩後的患流感機率為8.2%,普通外科口罩則為7.2%,顯示兩種口罩在預防感染病毒上無顯著差別。由此我們可以推斷,一般人未必需要使用N95口罩,只要恰當地配戴外科口罩即可減低自己染病機會。

不過如果真的要佩戴N95口罩,留意佩戴時間過長,其實容易倒吸自己呼出的二氧化碳,令血液二氧化碳濃度上升,再加上其所用物料較厚,或會引致腦血管舒張出現頭痛,另外口罩上的金屬片長期勒緊鼻樑,也有引致損傷的風險。美國疾病管制與預防中心(CDC)建議[7],孕婦是可使用N95口罩,但過去的研究只集中於佩戴N95口罩後1小時內的情況,因此有需要長時間使用口罩的孕婦應事先徵詢醫生意見,自己是否適宜配戴N95口罩,避免影響胎兒發育。

記住,由於呼吸造成的水氣與分泌物會累積在口罩內部,因此CDC指[8]如口罩已出現破損、開始沾濕,令佩戴者呼吸困難增加,應立即換掉;每個口罩亦不應用多於一次。另外,戴上口罩後感到呼感困難,也應將之除下;棄置口罩時請將之放入有蓋的垃圾桶,並在棄置後清洗雙手,避免受黏在口罩外側的飛沫、病原體感染。

也在此提醒各位,請勿誤信商人推銷圈套,使用一些聲稱能消滅或隔絕細菌病毒的「天然」噴霧或掛頸空氣清新器,不以已科學驗證有效的方法消毒家居(又或多做運動增強自己免疫力);如果真的這麼有效,全港醫護人員早已使用,不必大力推廣。

