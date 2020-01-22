【失憶】記憶力變差的7大原因　 改善「無記性」原來可吃這個...

打開雪櫃後想不起來本來要拿什麼，和人聊天時總忘記剛剛要說什麼，或是完全想不起來昨天吃了什麼，對於這些不久前才發生的事情，總是常常想不起來，到底真的只是健忘，還是罹患阿茲海默症（Alzheimer’s disease）的前兆？以下將介紹造成喪失短期記憶的7種可能原因，以及改善健忘的5種方法。 文: Jamie Chang 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

健忘是阿茲海默症的前兆

健忘和阿茲海默症都會喪失短期的記憶，但阿茲海默症患者通常會伴隨著易怒、焦慮等情緒，例如找不到東西放在哪，不僅完全想不起來，也會懷疑是被偷走的，或是變得不太能接受群體的變化或配合別人等反應。若需要每次問朋友或家人經歷過的事情，才能想起來，就需要特別留意了，但以正常的情況來說，忘記今天或昨天發生過的某些事情，經過提醒能想起來並記得的話，就只是健忘罷了。

導致健忘的常見7原因（按圖放大閱讀▼▼▼）

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幫助改善健忘5方法

1. 充足的維他命B12

通常老人和吃素者是最容易缺乏維他命B12的族群，而維他命B12可從肉類和穀物中攝取，若因飲食習慣而欠缺這類維他命的人，可以每天適量地吃維他命B12營養補充劑。

2. 充足的薑黃素

有些資料指出，認為薑黃 (Turmeric）中的薑黃素（Curcumin），可能有助於改善記憶力和認知功能，雖然目前沒有足夠研究證實薑黃可增強記憶力，但薑黃仍是好食材，可多補充有益健康。

3. 良好的生活習慣

擁有好的睡眠品質，平時多運動，以及多吃蔬菜水果、全榖物和瘦肉等健康的食物，有好的生活習慣，才能使大腦更健康。

4. 整理環境

維持環境乾淨整潔，可以減少干擾思緒的事物。

5. 寫下來

寫下待辦事項，或是紀錄已經完成的事，我們就可以追蹤進度，不怕遺漏事情。

寫下待辦事項，或是紀錄已經完成的事有助改善健忘問題。（Green Chameleon／Unsplash）

如果您感覺記憶力開始漸漸變差，並也試著多睡一點、吃得營養健康後，還是沒有改善的話，最好請醫生檢查，看看是否需要調整正在服用的藥物，或是其他問題。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：健忘或阿茲海默症？改善記憶的5方法】