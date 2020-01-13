【生蛇】曾出水痘便有機會生蛇　常見於上背　神經痛似針刺及電擊

生蛇（帶狀疱疹）常見於中年人及長者身上，但其實只要出過水痘，就有機會生蛇，因為生蛇和水痘源於同一種帶狀疱疹病毒，而曾出水痘的人身體會留有病毒，一旦免疫力出現問題，就有可能中招！不過，現時已有相應疫苗預防生蛇，即使出過水痘都可以接種，詳細由感染及傳染病科醫生林緯遜撰文講解。 撰文：感染及傳染病科醫生林緯遜

所謂「生蛇」，其實是一種由水痘帶狀疱疹病毒（有時會簡稱為水痘病毒或帶狀疱疹病毒）所引致的傳染病，只有曾經出過水痘的人才有機會「生蛇」。

水痘與生蛇？

當水痘痊癒後，病毒依然會潛伏在身體的神經節（位於脊椎附近，是神經線結構的一部分）中，像冬眠一樣躲藏起來。正常情況下，人體自身的抵抗力會將病毒抑壓，令其不能復發，但一旦身體抵抗力下降，病毒就會乘機復甦。

生蛇不但影響外觀，更帶來痛症，而且只要曾出水痘就有機會患上，不可輕視。（Yuris Alhumaydy/unsplash）

生蛇的原因和症狀（按圖了解）：

+ 8 + 7 + 6

常見發作於上背至前胸

甦醒後的帶狀疱疹病毒會沿着神經線一路波及皮膚，形成紅色的帶狀疱疹，更會帶來如針刺、電擊般的神經痛，令外觀和日常生活都備受影響。

由於病發位置是從受感染的神經線所對應的部位開始，理論上有神經線的部位都有機會長出帶狀疱疹，包括頭、臉、頸、手腳等，但最常見會從上背位置一路向下彎，或影響至前胸，形狀像蛇一樣，所以被稱為「生蛇」。

如果病毒影響到頭部，患者有機會感頭痛，甚或影響眼睛致盲；如果病毒在腹部發作，則有機會造成腹痛。另外，有少數患者可能會發燒，但此情況並不常見。

最常見的生蛇情況是從上背位置一路向下彎，或影響至前胸。（Ian Noble/unsplash）

生蛇的原因始於免疫力下降，未能遏止潛伏體內的帶狀疱疹病毒，所以高風險人士主要是曾經出過水痘且身體免疫力受影響的人，包括（按圖）：

+ 3 + 2

1. 年齡（50歲後） 2. 正接受化療 3. 患免疫系統疾病 4. 患愛滋病 5. 長期面對壓力

「生蛇」可經空氣傳染

由於生蛇與水痘均是由水痘帶狀疱疹病毒引起，所以一樣會傳染他人，更可以經空氣傳播，傳播範圍能達一米以外！不過，水痘的傳染性較生蛇高得多（一般高三至五倍），原因是出水痘時，皮疹的數量可達數百粒，且會在頭頸等較易暴露的位置，病毒可在呼吸時傳播到空氣中；而生蛇造成的皮疹數量較少，發作位置亦較易被覆蓋。

順帶一提，人體的免疫能力是可以「訓練」的，如果本身抵抗力良好，偶然再次接觸到病毒，並不會立即變為生蛇，反而會重新啟動身體的防疫機制，原有的抵抗力會進一步提升，某程度上反而能降低生蛇的風險。所以如果身邊有朋友生蛇，其實並不需要刻意迴避。

生蛇與水痘一樣可經空氣傳染他人，但如果本身抵抗力良好，偶然接觸到病毒並不會立即出事，反而會重新啟動身體的防疫機制，提升原有抵抗力。（01製圖）

72小時內應就醫

醫治生蛇並不困難，現時已有針對水痘帶狀疱疹病毒的特效藥可以處理，但要抓緊時間，最好於發病後72小時內接受合適治療，延誤醫治可能會令神經線被病毒破壞，為身體留下長期痛楚。

不論是水痘或生蛇，現時都可以透過注射疫苗進行有效預防：

未出過水痘的人士

可接種水痘疫苗，只要預防了出水痘，將來就自然不會生蛇。目前水痘疫苗已被納入「香港兒童免疫接種計劃」內，2013年後出生的小朋友都會被安排接種。

另外，特別建議未出過水痘而又計劃懷孕的女士補打水痘疫苗，因為如在懷孕期間感染病毒，有機會傳染至嬰兒，後果可大可小。

出過水痘的成人

年過50歲、出過水痘的成人亦可以考慮接種為生蛇而設的帶狀疱疹疫苗，疫苗可以提供約七成保護率。

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濕疹唔「濕」得？（01製圖）