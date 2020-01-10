【手腳冰冷】經常怕冷的10個理由　原來身體缺少了這些…

怕冷的人不少，更有些人總是特別怕冷，原因何在呢？不少人指女性天生易怕凍，又有些人穿上厚外套仍覺得不夠保暖，究竟怕冷體質是天生，抑或後天造成？以下是經常怕冷的10大原因及改善方法，在天氣寒涼的日子，可能幫到你。

天文台預測一道冷峰將至，天氣會再次轉涼，下周一（13號）氣溫更會降至15度。在寒冷天氣，相信大家都會自動自覺多穿衣服，但如果仍然經常比別人容易覺凍怕冷，就未必只與環境氣溫低有關。

其實手腳冰冷並不是女士專利。（koushikc/unsplash）

經常怕冷可能是由於以下原因（按圖）：

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1. 缺乏鐵質和碘

鐵質和碘有助促進血液循環及分泌人體甲狀腺激素，因此缺乏鐵質和碘就會容易覺得凍。我們平時可透過飲食補充這兩種營養，含豐富鐵質的食物包括蛋黃、豬肝、黃豆、芝麻、黑木耳和紅棗等；碘質豐富的食物則有海帶、紫菜、菠菜及粟米等。

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2. 缺水

沒有充份保濕，缺少水分，身體就會對溫度變得敏感。根據網站Health的報道，缺水是經常覺得凍的理由之一 ，一般成年人的身體有高達六成是水分，水分有助調節體溫，假如有充份保濕，水分就可鎖住熱能，再慢慢釋放，有助令體溫維持在一個舒適的水平。

此外，遲緩的代謝會令身體整體熱能較低，而水分就可以幫助強化新陳代謝。因此，每日應最少飲用8杯水，特別運動前後也要特別補充水分。

3. 缺乏維他命B12

維他命B12攝取量不足可引致貧血或紅血球水平過低，造成慢性寒冷。網站Health報道，身體需要維他命B12，製造負責傳輸氧氣的紅血球。

透過進食瘦肉、魚及奶類製品，可以幫助身體補充維他命B12，改善經常覺得凍的情況。不過，有些人可能因吸收問題，以致維他命B12攝取量不足，此情況則需要諮詢醫生或營養師的意見。

4. 進食生冷食物及愛凍飲

不少人常常覺得凍，可能是與飲食習慣有關，尤其平日喜歡進食生冷食品，或是飲用冷飲的人士，手腳都會更容易變得冰冷。

註冊中醫師陳俊傑指出，適量進食辛辣食物，例如辣椒、胡椒、蔥及蒜等，可令心跳加速、未梢血管擴張、刺激食慾，從而祛風散寒，促進血液循環。此外，也可多吃熱粥或多喝熱湯，但應盡量避免大量進食海鮮，因海鮮性質偏寒，進食得多有機會令身體經常覺得凍。

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5. 壓力大及緊張

壓力原來也可能是經常覺得凍的原因？註冊中醫師陳俊傑表示，長期處於壓力大，有機會令氣血運行不順，或是氣血不足，尤其影響手、腳等距離身體較遠的地方。氣血無法順行，令手、腳溫度較低，就可能導致平日出現怕冷的情況，建議日常保持心情舒暢，以免過份憂慮。

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6. 睡眠休息間不足

根據網站Health指出，睡眠少會影響體溫，令人怕冷。報道引述相關研究指出，缺乏有質素的睡眠時間會減少負責調節體溫的下丘腦活動。此外，缺乏睡眠會減慢新陳代謝，因而減少製造熱能及減慢循環。

香港衞生防護中心就指出，成年人每日應睡7至8小時；至於學齡兒童及青少年，每日應最少睡10小時。

7. 缺乏運動

運動量不足會令身體缺乏肌肉，因而容易覺得寒冷。Health提出解釋，指肌肉會製造熱能，有助維持體溫；而更高的肌肉量，亦有助加速代謝，加強人體對抗冰冷的能力。

香港衞生署建議，每星期應最少進行3日體能運動，運動量應按自己能力調節。運動有益，但過分劇烈的運動，或超出身體負荷，反而影響健康。

8. 體內脂肪不足

怕冷的人是否看來都是有點瘦？事實上，體重太輕，例如BMI在大約18.5或以下，更容易缺乏足夠的體內脂肪，因此易感到寒冷。

Health報道，部分人為了要維持低BMI，或會減少進食，從而減低卡路里攝取量，則會令代謝減慢，導致不能製造充足身體熱能，更易覺得凍。因此，不想經常覺得凍，應均衡飲食，適量攝取蛋白質、脂肪及複合式碳水化合物。

9. 女性較易怕冷

一般情況，女性都比男性怕冷，尤其女性經期期間，有機會流失鐵質，更容易怕冷。另外，女性體內雌激素的水平高，身體內的熱量較易轉化成脂肪儲存在皮下，加上新陳代謝比男性低，熱量釋放較少，會更易感到冰冷。而在中醫角度，女性體質屬於陰性，陽氣及氣血都較男性弱。

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10. 衣著打扮需要改善

最後一個怕凍的原因，則是最易理解，就是穿衣不夠暖。註冊中醫師潘健燊指，日常應避免長期穿著短裙或短褲，平日應多留意保暖、適時添衣。另外，註冊中醫師鄧蕙盈亦指出，身體有幾個部位，尤其頸部、頭部及小腿等，更要經常保持溫暖，身體才不會容易覺得凍。

平時經常覺得凍，大可從日常生活及飲食習慣入手，但若情況嚴重至影響正常生活，就應求醫，找出確實原因，對症下藥。

（資料來源：衞生署衞生防護中心、衞生署）

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