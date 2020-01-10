【武漢肺炎】冠狀病毒3點最可怕　免疫力越強可能越易死？

從動物開始爆發的武漢不明肺炎，被確認是一種新型的冠狀病毒，而2003年引起香港、台灣多人死亡的SARS，就是一種冠狀病毒，而且也是從「動物傳人」開始，讓人害怕SARS重演。專研冠狀病毒台大獸醫學系副教授陳慧文則說，人類對動物病原體的抵抗力本來就較差，最好是一開始就不要有接觸。

冠狀病毒有3點特別可怕

第一點：動物傳人，人類沒有太多免疫力

「動物的病原體本來就多，很多都是人類沒有接觸過的，所以人體的抵抗力就會比較差。」陳慧文說，即使是同一類型的病毒，彼此之間也會有些微的差異，這也是冠狀病毒非常難殺死的原因。

武漢不明肺炎被確認是一種新型的冠狀病毒，估計是由動物傳染予人類。（CDC/unsplash）

第二點：冠狀病毒突變能力特別

而冠狀病毒同時是RNA病毒，是特別容易突變的病毒，感染越多人，傳播速度就會越快、變異性越高，即使在同一種族裡面傳播，也會有突變性，更不用說是動物傳到人的病毒。陳慧文說，「當然突變不一定是變得更厲害，也可能變得更弱，但對人類來說都是一個新的病毒感染，如果不幸突變成厲害的病毒，就危險了。」

第三點：免疫力越強，可能越容易死亡

另外一個值得注意的是，雖然都叫冠狀病毒，但病毒的基因不同，結果就不同，有些可能傳染力比較好，有些症狀比較嚴重；而且有些病毒，還可能會引起全身的免疫反應，結果造成「免疫力越強、死得越快」。

「這叫做免疫致病性，病毒會讓免疫力活化，反過來讓免疫系統攻擊我們自己，比如MERS，就會引起全身性的發炎，甚至攻擊腎臟，導致腎衰竭而死。」陳慧文說，所以在治療上，必須先充分了解這個病毒是什麼，才不會想著提升患者免疫力，卻讓人死得更快。

點擊下圖了解冠狀病毒：

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冠狀病毒小檔案 名稱：冠狀病毒coronavirus。 外型：長得像王冠，所以稱為冠狀病毒。 症狀：是一種以感染呼吸道為主的病毒。 種類：於RNA病毒，是非常容易突變的一種病毒，適應能力非常強。 數量：已知的冠狀病毒就有幾十種，目前知道會傳人的只有6種，最有名的就是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）；但還有許多是未知的。

武漢肺炎會變SARS嗎？

而冠狀病毒這麼可怕，就讓人擔心到底有沒有可能變SARS。台大流行病學與預防醫學研究所特聘教授陳為堅則說，從流行病學的角度來看，無論現在最需要注意的，就是預防病毒再次散播，「因為傳染的人、動物越多，越可能變得更致命。」

雖然現在只提到動物傳人，但看起來是有微弱人傳人的可能性，「因為資料都還沒公佈，所以我不確定這個病毒的真正狀況，但感覺這個病毒可以說是一種動物的流感，但對動物來說沒有特別嚴重，只是人跟動物的生態是分開的，這種生態圈交雜的狀況，很容易讓病毒突變。」陳為堅說。

所以陳為堅認為，感染的人現在無論有沒有嚴重症狀，都要先隔離，等到確定病毒會造成的症狀、嚴重程度、如何治療，才有下一步的預防措施可以處理。「現在只能盡量減少去武漢的機會，也不要接觸野生動物，或是生食肉品。」

而陳慧文說，其實台灣對冠狀病毒的研究很多，只要中國大陸願意公佈基因序列，手邊就有資料可以用最快的速度研發藥物、疫苗，「希望資料可以趕快送過來，我們才能知道怎麼去做後續的處理。」

【陳慧文副教授小檔案】 現職：台灣大學獸醫學院獸醫學系副教授 專長：抗病毒藥物與疫苗之研發，病毒之致病與免疫機制，傳染病流行病學，微生物診斷方法開發

【陳為堅特聘教授小檔案】 現職：台灣大學流行病學與預防醫學研究所公共衛生學系特聘教授 專長：遺傳學、流行病學、精神疾病、臨床醫學

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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