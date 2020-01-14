【飛蚊症】突看到圈狀飛蚊及閃光　大近視高危或有失明風險

飛蚊症不少人也聽過， 但出現原因是什麼呢？飛蚊症患者會不時看到點狀、蟲形或環狀等，如漂浮物在眼前浮現，究竟會否影響視力？有否根治方法？由視光師許佩珍講解飛蚊症的成因，高危族群以及治療方法。

「飛蚊」泛指眼睛所看到的漂浮物，形態各有不同，可呈點狀、絲狀、蟲形狀、線狀或環狀等；顏色或有深有淺，可隨眼球轉動飄移，屬於眼科常見的症狀。而飛蚊主要分為生理性，及病理性飛蚊。

飛蚊症有機會是其他眼疾的警號。（Well Cabral／unsplash）

了解飛蚊的徵狀和成因：（按圖）

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飛蚊出現的原因？

視光師許佩珍講解釋，隨著年紀增加，雙眼都會出現變化，而出現飛蚊的原因前主要與眼睛的玻璃體有關。玻璃體位於眼球，在晶狀體和視網膜之間一塊無色透明的膠狀體，其主要成分是水，同時含有少量蛋白質（膠原纖維）和透明質酸，具有一定彈性，有支撐視網膜的作用。

大約20歲起，玻璃體的中央會開始逐漸液化，即由啫喱狀變水，部分膠狀物會自然分解。當這些被分解的碎屑凝結在一起，並投影到視網膜上，就會形成陰影，成為大家眼中的飛蚊，又稱為生理性飛蚊。

這情況是隨著年紀增長而出現，每個人的玻璃體液化情況不同而出現飛蚊的狀況及嚴重性不同。

坊間有說法，低頭族長時間看螢光幕或睡眠不足會引起飛蚊症，但視光師許佩珍指出，這些說法並不盡是事實，臨床上，有不少人表示在用眼過度或睡眠不足的情況下，飛蚊會更明顯，但並非引起的原因。

飛蚊會隨著體位改變和眼球的轉動出現上下升降，令患者會覺得飛蚊時多時少，在淺色的背景上，容易看到飛蚊在眼前晃動；在色彩繽紛、雜亂的背景下就較難發現。

除了生理上退化，飛蚊還可能是由其他眼睛問題引起：（按圖）

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有些人會出現突發性的飛蚊，很可能代表眼睛出現「玻璃體後脫離」，患者最先會留意到突然出現又明顯的飛蚊，形狀以圈狀最為常見，亦有部分人會看到一陣持續的閃光。

有兩類人屬較高危：

1 大近視（一般指600度或以上）：近視度數深，眼球會被拉長，玻璃體就較易液化 2. 45歲以上人士：生理上退化，以致玻璃體會進一步液化及收縮

許佩珍指出，據統計，在65歲的人群中，高達75％會出現玻璃體後脫離，當中以女性較為常見。有部分患者病情發展較為緩慢，未必能察覺相關症狀。但由於玻璃體後脫離會令原先玻璃體對周圍組織的支持作用減弱，有機會增加視網膜裂孔風險，嚴重可致失明。

突然出現飛蚊需定期驗眼

另外，原本已潛在一些視網膜病變的患者，假如玻璃體後脫離時沒有完全分離，有可能因為牽拉而造成出血或視網膜撕裂等嚴重情況。加上有時繼發玻璃體後脫離的視網膜裂孔，會在出現飛蚊後的1至3個月，才開始慢慢浮現。

故此，當出現突發性飛蚊時，除了要及早檢查外，建議數星期及數月後再作眼底檢查，不應因為症狀有所改善，就掉以輕心。另外，也要避免劇烈運動，甚至頭部撞擊，避免進一步牽拉到視網膜，造成脫落。

糖尿眼、高血壓也可造成飛蚊

另外，有一些出血性病變及炎症性病變，也可能會出現飛蚊的症狀：

出血性病變：糖尿病視網膜病變、高血壓、玻璃體積血等 炎症性病變：眼疾如後葡萄膜炎等

如果你在出現飛蚊的同時，還伴隨以下情況，就應馬上接受眼底檢查，以分辨為生理性飛蚊，或是病理性飛蚊，以免延誤治療：（按圖）

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- 突發性 －大量 －伴隨閃光 －阻擋視力 - 出現環狀黑圈 - 疼痛 - 畏光 －持續加劇 －撞擊或創傷後出現

飛蚊症如何治療？

現代醫學未有簡易的治療方法，可減輕飛蚊症狀。一般採取保守治療，引導患者學習和飛蚊共存，令大腦習慣及接受它。另外，建議要安排定期驗眼，監測眼睛變化

大部分的飛蚊都只會造成視覺上的困擾，很少會嚴重影響視力，但嚴重的個案如玻璃體出血或發炎、視網膜脫離及增生性糖尿病視網膜病變等，可透過玻璃體切除手術處理，此為眼科複雜手術，有可能出現併發症，所以在術前建議先進行風險評估。

視光師許佩珍 (廖青霞攝)

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