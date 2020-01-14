【咳嗽】喉嚨痛多痰分寒咳或熱咳　避吃寒涼食物可治久嗽不癒？

秋冬季節變化早晚溫差大，感冒咳嗽患者眾多，氣喘患者也容易反復發作。中醫治療咳嗽早在幾千年前的《黃帝內經》中就有詳細記載，「五臟六腑皆令人咳」，意思指咳嗽雖屬肺部症狀，但與五臟六腑都有關聯，五臟六腑的疾病可能會導致咳嗽，久咳又會影響五臟六腑的功能，最近就有媒體報導有患者因久咳就醫，檢查元凶竟然是乳癌，因此，咳嗽這個症狀，大家也不能輕忽。

台灣天益中醫診所院長黃育富老國醫以其逾40年的臨床經驗觀察，咳嗽常見分為寒咳、熱咳、虛咳多種證型，西醫治療僅對熱咳有效，對於寒咳虛咳卻無效，這就是為何有些咳嗽患者服用西藥無效的原因。

西醫治療僅對熱咳有效，對於寒咳虛咳卻無效，這就是為何有些咳嗽患者服用西藥無效的原因。（Volodymyr Hryshchenko／Unsplash）

黃育富進一步表示，咳嗽是感冒的常見症狀，久咳不癒卻有可能發展成哮喘（中醫病名，即西醫所指氣喘）、慢性氣管炎、慢性肺炎等慢性呼吸道疾病，甚至有可能根本原因是肺癌等兇險疾病，所以當久咳不癒時要提高警惕及時就醫，千萬不可輕忽。民眾感冒咳嗽習慣吃西藥，其實中藥「標本兼治」更有優勢，不僅治療咳嗽，還能增強體質，強化免疫力，自然遠離冬季感冒及避免氣喘發作。

中醫治療咳嗽常分寒咳、熱咳、虛咳多種證型

黃育富表示，中醫看咳嗽主要分為寒咳、熱咳、虛咳多種證型。（按圖了解）↓↓↓

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另外，黃育富表示，咳嗽患者日常需要注意飲食調養，把握「寒則熱之，熱則寒之」的原則，熱咳證型的體質宜吃涼性食物來調養，冬天民眾喜愛的麻油雞、羊肉爐、薑母鴨都要忌吃，可多吃蔬菜瓜果等涼性食物；寒咳證型的體質宜吃熱性食物來調養，所以麻油雞、羊肉爐、薑母鴨都適合吃，但忌吃大白菜、冬瓜、西瓜、白蘿蔔等寒性食物。

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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