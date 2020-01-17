【便秘】5 招拆解旅遊便秘「魔咒」　每日飲水加這個就可以…

便秘困擾不少都市人，經常肚谷谷、排便困難，難免影響心情。有些人外遊時更特別容易有便秘問題，嚴重者可能四、五天未能順利排便。究竟有否方法破解旅遊便秘的「魔咒」？

註冊中醫張婉蘭解釋，便秘是由大於腸傳導失常，同時亦與肺、脾、胃、肝、腎等臟腑的功能失調有關。

便秘的定義：（按圖了解）

正常的排便頻率應是每日一到兩次或最少兩日一次，而大便形狀亦不應太乾或太散。（GettyImages/視覺中國）

正常排便應最少每兩日一次

正常合理的排便狀態是每日一到兩次或最少兩日一次，大便不乾、不硬、不溏、成條狀，排出後會感到舒服為佳。

張醫師續指，便秘一般表現是大便次數減少，通常三至五日甚至更久，才能排便一次；或者大便次數未減，但糞質乾燥堅硬，排出困難，排便時疼痛或有便血，或排便後仍有便意。便秘人士常併發腹脹、頭脹、食慾減退、腹痛、頭暈、失眠、口臭、急躁、疲勞等症狀。

便秘分為器質性和功能性兩類

中醫角度認為，便秘是大腸傳導失常，同時亦與肺、脾、胃、肝、腎等臟腑的功能失調有關，成因很多，包括飲食失節、勞倦過度、情志失調、熱病傷津液等，而老年體虛、久靜少動、痔瘡肛裂怕排便等也可引起便秘。

大便功能障礙的病因可分為器質性和功能性兩類。器質性便秘是指由於臟器的器質性病變，如消化道疾病、大腸癌、內分泌代謝疾病、藥物及化學品中毒、神經系統疾病等所致。如果無上述等明確病因，則為功能性便秘，中醫將功能性便秘分為熱秘、氣秘、虛秘、寒秘四大類。

四種功能性便秘：（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

1. 燥熱體質：熱秘

熱秘由胃腸積熱而造成，多半是因先天體質容易上火、喝酒過量、常吃辛辣烤炸的食物或吃太多補藥所造成。除便秘外，還會帶有面紅身熱、口乾舌燥、愛喝冷飲、尿色深黃、腹脹壓痛等症狀。

2. 倦怠體質：氣秘

氣秘多因憂思過度、久坐少動、開刀後腸道沾黏或跌打損傷傷及腸胃，導致腸子蠕動不協調，造成大腸內氣聚氣滯。氣秘者會有噯氣、肛門重墜感、想排便卻排不出來、脅肋及腹部脹滿不舒服等症狀。

3. 虛弱體質：虛秘

虛秘大多因病後、產後或年老體弱導致氣血虧虛，或是使用發汗藥、瀉藥、燥熱藥劑導致損傷陰津，或者勞力過度流汗過多、房事不節制等所致。

虛秘又可分為氣虛、血虛與陰虛。氣虛者臉色蒼白、大便無力排出、排便後感覺疲倦、氣不足而懶得說話；血虛者面無血色、口唇指甲淡白、常會眩暈、心悸；陰虛者腸道乾澀，排便困難，腹中冷痛。

4. 寒涼體質：寒秘

寒秘多因常吃寒涼生冷食物、過用苦寒藥物或年老體弱真陽不足等所致。除大便困難外，還會有腹部痛冷、四肢冰涼、腰膝酸冷、頻尿色清等症狀。

外遊易便秘或因飲食及睡眠變化

有些人在外遊時特別容易便秘，張醫師指，這就未必與體質有很大關係，任何體質都可能有這情況，主是要因為日常生活習慣突然改變所致。

有些人一去旅行就「認馬桶」，不習慣在陌生的環境上廁所；亦有些人是因行程當中沒有乾淨舒適的洗手間，而抗拒去廁所。另外，旅遊期間會與平時的飲食有所不同，例如食物、食量及進食時間可能有改變，加上或會因時差或陌生床而影響睡眠質素，因而影響腸道蠕動的習慣。

外遊時便秘的處理方法：（按圖了解）

+ 8 + 7 + 6

如果不想在旅行時便秘，影響外遊心情，張醫師建議，最重要是盡量保持原有的生活習慣，「好像一日三餐一樣，生理時鐘提醒幾時肚餓該進食，定時排便亦是生理時鐘的表現之一。假如你原來的習慣是每天早晨起床後就大便，則無論如何也得在早餐前擠出時間完成任務。」

每早飲鹽開水刺激腸胃蠕動

飲食方面，有便秘傾向的人，在旅遊時應有意識地多吃含高纖維食物，如蔬菜、水果，包括香蕉、火龍果、蘋果、蕃薯等。這類食品含有豐富的維生素C和纖維素，尤其纖維素不會被人體直接吸收，能刺激腸道加速蠕動，有助促進排便。

此外，旅遊活動出汗多，及時補充水分甚為重要，每天至少喝1500至2000毫升的白開水，可以軟化糞便。有便秘習慣者更最好每天清晨飲一大杯鹽開水，以刺激腸胃蠕動，促進血液循環，排出體內毒素。

鹽水清腸做法：在3000毫升水放入一勺鹽（15克左右），鹹度適中為宜，攪拌均勻。第二天早晨起來空腹大口快速喝一杯水，同時不停揉腹、走動，讓水快速進入大腸，一般喝水後大約15分開始排宿便。

另外，便秘人士要避免飲濃茶，因茶葉中的兒茶多酚類物質對腸胃黏膜具有一定的收斂作用，影響腸胃對食物的消化吸收功能，可使大便乾結，引起便秘或加重便秘的程度。

張醫師又建議，可按壓魚際穴及天樞穴，幫助促進腸胃蠕動：（按圖了解）

1. 魚際穴：位於手掌心，大拇指第一掌骨中點，掌心與掌背交界處 2. 天樞穴：位於肚臍左右各2寸（約兩拇指寬）處

上述穴道可用拇指以適中力道順時針畫圈按壓，按摩後有微熱感即可。每天按摩數次，每次約5至10分鐘，有助促進腸胃蠕動、改善便秘問題。

其他預防便秘的方法：（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

1. 養成定時排便習慣，每天早餐或晚餐後15至20分鐘是最好的如廁時間。 2. 大便時，以順時鐘的方向畫圓圈按摩肚子，促進大便的排出。 3. 適度運動可以刺激腸胃的正常蠕動。 4. 改善生活習慣，避免熬夜或久坐。 5. 放鬆心情、盡情的開懷大笑，去除生活緊張的情緒。 6. 忌吃加重便秘的食物：濃茶、辣椒、酒類等。 7. 規律的飲食生活：三餐定時定量，避免暴飲暴食。

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