【子宮肌瘤】約一半患者沒明顯病徵　便秘、尿頻或因子宮肌瘤變大

子宮肌瘤是常見婦女病，就連藝人楊千樺早前也於內地節目中提及自己曾患子宮肌瘤，以致生育時十分驚險。究竟子宮肌瘤是怎麼一回事？不少女士有月經量過多又或常受經痛困擾，這些症狀都可能代表你患有子宮肌瘤，有機會影響胚胎着床、難以受孕，平時亦可能有便秘或尿頻等症狀。想對子宮肌瘤了解更多，可看看由婦產科專科醫生方秀儀講解有關成因、病徵及治療方法。 撰文：婦產科專科醫生方秀儀

假如出現持續經痛，及經量過多等問題，有可能患上子宮肌瘤。（iStock）

甚麼是子宮肌瘤？

子宮肌瘤是生長在子宮壁的肌肉瘤，俗稱「纖維瘤」，是一種良性腫瘤，亦是常見的婦女疾病，多發生於中年婦女，35歲以上的婦女約有一成人會患有子宮肌瘤。有研究顯示，到50歲的時候，2至8成女性都會患有子宮肌瘤。

點擊下圖瞭解子宮肌瘤的成因及高風險因素：

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有研究顯示，子宮肌瘤成因與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，如服用含有雌激素的藥物（如避孕丸），或其他原因（如肥胖、壓力等）均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。30至40歲女性、有家族病史、從未生育及肥胖的女性都是高危一族。

子宮肌瘤可以是單一個的肌瘤，也可以是多發性的，即同時有多個子宮肌瘤。子宮肌瘤的大小不一，有的小至幾毫米，有的則大至幾十厘米，如嬰兒大小一樣。

點擊下圖瞭解子宮肌瘤病徵：

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約一半患者沒有明顯病徵

約有一半子宮肌瘤患者沒有明顯的病徵，大多都是在婦科檢查做盆腔超聲波時才發現。有些患者可能會有月經的問題，如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓着直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。另外，黏膜下肌瘤因為生長在子宮腔內，是有機會影響胚胎着床、難以受孕。

一般來說，子宮肌瘤生長緩慢，轉變成惡性腫瘤的機會率低於千分之五。不過婦女懷孕時，子宮肌瘤有機會會長大，引起腹部劇痛或胎位異常。此外，患有子宮肌瘤的孕婦會較易有流產或早產。因此，建議準備懷孕的女士們，應先進行婦科檢查及盆腔超聲波檢查，以檢查有沒有子宮肌瘤或卵巢囊腫。

子宮肌瘤會變惡性嗎？

雖然子宮肌瘤多數屬良性，但根據臨床數據顯示，每三、四百宗個案便有一宗是惡性。如果肌瘤大得快或收經後仍持續增大，以及痛楚非常厲害，那麼便有可能是惡性肌瘤，必須找婦科醫生進行詳細檢查。

子宮肌瘤的治療方法

子宮肌瘤都須要切除呢？事實上，一般待收經後，子宮肌瘤大多會慢慢縮小。然而，如有需要，亦可透過手術進行治療，包括子宮肌瘤切除術、子宮切除術和子宮動脈栓塞手術等。

除了以上的手術治療外，還有其他的治療方法，包括超聲波觀察，透過藥物如止血藥和止痛藥等以紓緩症狀，又或透過荷爾蒙療法、子宮內膜熱熔術等。至於採用哪種治療方法最為適合，則視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，以及考慮是否想繼續生育才作決定。

子宮肌瘤？抑或子宮腺肌瘤？

很多人會將兩者混淆了。子宮腺肌瘤，又稱子宮腺肌症，是子宮內膜異常的出現在子宮肌肉層。因此在月經來潮的時候，這些「異位」於肌肉層的子宮內膜也會跟著出血，但是血只能積聚在肌肉裡面，導致子宮壁增生、變大、肌肉組織纖維化。典型徵狀是來經時痛楚、經血流量多，子宮脹大等。

子宮腺肌症和子宮肌瘤不同：

子宮肌瘤：一個個不規則的腫瘤，所以子宮是不規則地脹大；可以用手術切除

子宮腺肌症：大多生長在一邊子宮壁，通常是子宮後壁，子宮會像氣球般脹起來，呈圓形；蝕入肌肉層，無法分割

女士患有肌瘤的情況普遍，而一般的盆腔超聲波檢查已可診斷出是否患有子宮肌瘤。如有任何懷疑的症狀，建議及早接受檢查，以便作出適切的治療。

婦產科專科醫生方秀儀（撰稿人授權提供）

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