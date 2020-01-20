【年廿八洗邋遢】塵蟎霉菌誘發濕疹 最危家居「黑點」原來在這裡…

臨近農曆新年，又要為家居來一次大掃除，乾乾淨淨地過新年！加上近日武漢肺炎肆虐和正值流感高峰期，家居不只要一塵不染，還要徹底做到病菌零殘留！ 除了地板、衣櫃和組合櫃等需要好好清理之外，原來以下一些家居衛生「黑點」亦要加倍留意，否則極易招致惡菌塵蟎埋身，同時，睇下清潔達人Cathy如何和你clean，把細菌病毒全清光！

最危黑點1﹕窗簾 長年不洗惹菌入屋

家居「黑點」第一位是窗簾！（himiko.lifestyle@IG）

最容易被忽略的家居「黑點」第一名，必定是窗簾！很多家庭都沒有定期清洗窗簾和窗紗的習慣，或只是用濕布抹抹便了事，其實窗簾上的花粉、塵埃、塵蟎、霉菌及污垢等等，都是致敏源頭，可以誘發鼻敏感、皮膚痕癢和濕疹等病，影響家人健康。

Cathy認為清洗窗簾最有效的方法是蒸汽吸塵機，只需用吸塵機高溫蒸窗簾，不用拆不用水洗晾乾便可除塵殺菌，非常方便。

另外，Cathy又指出絨面、遮光布質地的窗簾布不應經常清洗，尤其避免機洗和手洗後擰乾，因為這樣會破壞遮光窗簾的結構纖維。對於沒有蒸汽吸塵機的家庭，她建議大家可洗碗海綿沾上酒精，輕輕擦拭窗簾一樣可做到清潔功效。

最危黑點2﹕廁板 謹防肺炎惡菌傳播

必須定期清潔廁板，以預防惡菌散播。 (VCG)

已有專家確認武漢肺炎病菌可經飛沬、糞便傳染，所以建議大家沖廁時蓋上廁板，以防止病毒和細菌在空中飄浮，並依附於浴室的毛巾和牙刷上，影響健康！

Cathy建議大家用1:49比例稀釋漂白水，先以毛巾或噴壺清潔，再用清水「過水」，殺菌之餘又安心！假如家裡有小朋友和長輩，希望盡量避免化學清潔劑的話，用白醋溝水亦可做到清潔效果，只是白醋份量相對用得較多。

最危黑點3﹕雪櫃天然材料清潔最好

最好還是用天然清潔劑來清潔雪櫃。 (unsplash)

雪櫃貯存不同生熟食材和調味料等等，難免產生異味和滋生細菌，影響到食物安全，專家不建議使用化學清潔劑清潔雪櫃，有時間不妨DIY天然清潔劑，如製作橙皮清潔酵素。

清理雪櫃時，首先應扔掉所有過期食物和調味料，如調味料包裝已開始破損，可轉用潔淨的玻璃器皿盛載。Cathy建議清潔雪櫃時可用1:1比例混和梳打粉及約50度的溫水作天然清潔劑，再用清水「過水」，至於雪櫃膠邊的污跡則可用牙刷刷走。完成後，不妨放點檸檬皮和咖啡渣辟味！

最危黑點4﹕床褥吸塵機＋梳打粉殺死塵蟎

切勿忽略床褥的清潔程序。 (unsplash)

不少人日常會很勤力更換床單、枕頭套，但卻沒有注意到床褥的清潔，就像「只換衫不洗澡」一樣！

其實床褥暗藏污垢、細菌、大量塵蟎和其排泄物，成為致敏原的溫床！Cathy 建議在換床單時，用吸塵機吸出床褥上的塵埃污垢，再將蘇打粉均勻地灑上床褥，待一小時左右後吸走粉末，便可有助消滅塵蟎。

另外，近年市面上出現除塵蟎專用的吸塵機，Cathy 則認為這些塵蟎吸塵機勝在小巧便攜，但一般家用吸塵機都有吸走塵蟎的功能，所以市民不必刻意購買。

防疫除菌由家居做起 推介最方便好用的清潔用品

所謂「工欲善其事，必先利其器」，以下幾款家居必備清潔用品，輕鬆消毒除菌，買來看門口便最適合不過。

(產品資料以官方最新發佈為準)