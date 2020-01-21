【武漢肺炎】提升身體抗疫力8大建議　益生菌食物有助「升呢」？

武漢肺炎疫情急速擴散，並已確認可人傳人，要預防病毒感染，除了避免前往出現病例的地區外，積極提升個人的抗疫能力亦相當重要。 面對疫情來勢洶洶，大家在日常生活中要留意以下8個重點，以減少病毒有機可乘。

武漢肺炎的疫情迅速蔓延，不少人已積極防疫。（資料圖片）

武漢肺炎疫情持續擴散，確症個案越來越多，預防病毒感染備受關注。除了注重人衛生，在這時期，更要注意如何提升自己的抗疫力。

8大提升抗疫力建議（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

1. 對抗病菌食物

外國網站Health提出建議，要均衡飲食（尤其富含大量水果、蔬菜、全穀類和精益蛋白質）可有助身體對抗病菌。

均衡飲食固然重要，但某些食物亦被認為有提升免疫力的功能。營養師王敏寧指出，日常可多用洋葱及蒜頭調味，因蒜素具殺菌功效，切碎蒜頭後生吃有殺菌功效。另外，有部分研究指麥皮中的β-葡聚糖有助增強免疫力，亦可減低身體受病毒感染的機會，早餐不妨多食麥皮。

至於菇菌，它們除了含有大量膳食纖維，亦有研究指它們有助增加免疫球蛋白A，而免疫球蛋白A是負責身體免疫系統之一的蛋白質。

綠茶或抹茶含大量兒茶素，可加強身體的殺菌能力，尤其傷風，有助加快病癒的速度。另外，也能抗氧化及有助減低自由基侵襲免疫細胞，並可減輕身體炎症。

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2. 運動刺激免疫系統

缺乏運動的人，患上感冒和其他傳染性疾病的機會更高。網站Brunet報道引述專家指出，中度至強度運動，可增加血液循環，有助加強體內免疫系統循環，從而刺激免疫系統運作，而這效果於運動後可持續數天，因此經常運動的人相對較少機會患上呼吸道感染，例如喉嚨痛、傷風或鼻竇炎。

不少人對運動卻步，因擔心自己體能應付不了，但大家其實大可按自己能力選擇不同的運動。本港衞生署建議，市民每星期應最少3天進行體能活動，並可慢慢增加進行體能活動的時間。中等強度的體能活動，每星期應進行最少150分鐘（2.5小時），劇烈體能活動則每星期大約75分鐘（1小時15分鐘），也可靈活地混合中等強度和劇烈的體能活動。

3. 充足睡眠

網站EverydayHealth指出，睡眠不足和壓力大都會令皮質醇激素增加，長此下去便會抑制免疫系統。因此大家應保持充足睡眠，以維持良好的免疫力。

Health則提到，缺乏睡眠和生病有關，如一星期工作100小時的醫護人員，不只患上傳染性疾病的風險較高，引發舊病復發的風險也同時會上升。當體內舊的病毒重新被喚醒，就會導致其他疾病，例如常見復發的疾病有水痘及生蛇 （帶狀皰疹）。

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4. 含益生菌食物

Health引述過敏及免疫力學家Mainardi的建議，指平日可多吃含活性菌（live and active cultures）的食物，因為腸道的細菌可以影響身體抵禦感染的能力，尤其益生菌可對抗某些特定的發炎情況，除含豐富益生菌的食物包括紅茶菌（Kombucha）、泡菜外，亦可嘗試每日食用益生菌補充劑。

營養師王敏寧亦曾表示，有研究認為益生菌有助減少病菌入侵身體，建議可在飯後吃低脂高蛋白乳酪，因乳酪同時含高蛋白質，和體內製造免疫球蛋白和抗體來增強免疫力有密切關係，但她提醒大家最好選低糖乳酪，而減脂人士可選低脂高蛋白乳酪。

5. 注意選擇維他命補充劑

免疫力學家Mainardi亦曾在報道中提到，對於正常沒任何疾病的人而言，維他命補充劑其實是不必要，因為我們透過飲食已經可以攝取到人體所需的主要營養，尤其維他命A、E、D及K，一旦過量會對人體造成危險。如果認為自己有需要服用維他命補充劑，他就建議選擇多種維他命補充劑（multivitamin），避免過量攝取單一維他命。

至於不少人認為有助增強身體抵抗力的維他命C，家庭醫生李國棟表示此說法未有實証，不過維他命C是水溶性維他命，服用過量會經小便自然排出體外，不會中毒亦不會對人體有害。

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6. 多曬太陽

Everyday Health建議另一提升抗疫力的方法是多曬太陽，因為陽光會令皮膚產生維他命D；而維他命D水平不足，會增加患呼收道感染的風險。

7. 減少煙酒

衞生署衞生防護中心指出，酒精會損害免疫系統和呼吸系統。 有流行病學研究顯示，酒精和肺部感染及肺結核有關。一項系統性回顧及綜合分析指出，每日飲用 24 克、60 克和 120 克酒精的人士染上社區感染性肺炎的風險，比不飲酒的人士分別高 12%、33% 和76% 。

吸煙亦會削弱基本的免疫力，EverydayHealth的報道亦指，吸煙會增加患支氣管炎及肺炎的風險。要增加抗疫力，便要少飲酒及戒煙。

8. 經常清潔雙手

另外，過敏及免疫力學家Mainardi在Health的報道中提到，徹底清潔雙手是非常有效防止染病的方法，但卻很多時被忽略。報道指出，正確的洗手時間最少維時20至30秒，而且要仔細搓揉手掌、手背及指縫。

美國疾病管制與預防中心（CDC）列出幾個洗手的時間：

- 準備食物前、當下及過後 - 進食前 - 在接觸曾嘔吐或腹瀉的人前及過後 - 上廁所後 - 在打噴嚏或咳嗽時用手掩住口鼻後 - 在接觸動物及其飼料、排泄物後 - 在接觸垃圾後

（資料來源：Health、EverydayHealth、衛生署、美國疾病管制與預防中心）

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