【牙痛】蛀牙不痛或是神經已壞死　預防蛀牙忌進食後立即清潔

新年到來，全盒放滿朱古力、糖蓮子等賀年糖果，愛食糖的朋友大飽口福了！不過，吃糖會蛀牙，蛀牙可謂是男女老幼的惡夢，能補牙了事的蛀牙還好，嚴重的情況甚至要拔牙、杜牙根。牙科醫生張嘉熙撰文詳解蛀牙，並提供一些防蛀牙貼士，讓各位帶着一口健康的牙齒過鼠年。 撰文：牙科醫生張嘉熙

為什麼會蛀牙？

口腔是身體中最骯髒、有着最多細菌積聚的地方，即使刷完牙，細菌在數小時後就會再次積聚在牙齒表面，形成我們經常提及的牙菌膜。進食時，牙菌膜中的細菌會分解食物當中的糖分，令口腔產生酸素，侵蝕牙齒琺瑯質中的礦物質，久而久之便會形成蛀牙。

口腔是人體中有着最多的細菌積聚的地方，細菌會在我們進食時會分解食物中的糖分，產生可侵蝕牙齒的酸素，導致蛀牙。（Marco Albuquerque/unsplash）

唾液可保護牙齒

照這樣說，只要進食就有機會蛀牙？非也，我們身體是有保護機制的，秘密就是唾液！原來唾液含有特殊的蛋白質、礦物質、抗體等，可以幫助中和口腔酸素，防止蛀牙形成。不過，唾液要中和口腔酸素需要一定的時間，所以若飲食頻率過密，唾液來不及發揮作用，就有機會形成蛀牙。

若蛀牙是發生在較明顯的位置，通常都會見到該位置變黑，甚至有洞；但若蛀牙的位置較隱秘，即使是醫生也未必能用肉眼發現，便可能要靠口腔X光才能找出來。常見的蛀牙位置包括：

1. 牙齒鄰面：主因要為牙刷無法清潔到這些位置，需使用牙線或牙縫刷等工具 2. 牙齒咀嚼面：不少人的牙齒咀嚼面的牙紋較深，食物細菌很容易積聚其中

相信多數人都認為蛀牙一定會出現疼痛，但原來這並不是絕對。（VCG）

「醫生，我真係有蛀牙咩？我完全冇痛喎！」於檢查時為患者找到意外的蛀牙時，這是最常見的反應。很多人認為蛀牙一定會痛，原來蛀牙的痛楚是因人而異，有人可以整顆牙齒蛀得只剩牙根都渾然不覺；又有人會痛入心扉，甚至徹夜難眠。

了解蛀牙的不同階段及嚴重後果（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

初期：於琺瑯質開始

大部分蛀牙都是由琺瑯質開始，這時患者未必有明顯感覺。

中期：進入象牙質

蛀牙開始進入象牙質，細菌亦逐漸接近牙髓，或會出現可逆性牙髓炎（reversible pulpitis），患者會有輕微徵狀，如喝冷水或甜食時有痺痛感覺。此時牙醫可透過補牙，將蛀壞的部分清除，牙髓炎便會自然痊癒，因此這狀況稱為「可逆性」。

後期：深入象牙質

一旦蛀牙已深入象牙質及牙髓，患者便可能出現不可逆性牙髓炎（irreversible pulpitis），這時壞牙很可能會帶來非常嚴重的痛楚，就像俗語指「牙痛慘過大病」的情況！這時，簡單的補牙已不足夠，患者只可選擇杜牙根或拔牙。

不痛不等於康復！

有些朋友可能試過，雖然出現牙痛，但忍一陣子後又好像好了些，然後就不了了之，誤以為牙齒已「自我修復」，其實那只是假象！造成牙痛的原因，是由於牙髓發炎，擠壓到牙髓内的神經。但在一定時間後，牙髓中的神經會壞死，自然感受不到痛楚，但問題仍然存在。

當感染繼續蔓延，更會令牙根尖亦受影響，形成根尖牙周炎（apical periodontitis）。急性的情況會明顯引起疼痛，但這個問題更多時是慢性的，患者會感覺像長了顆「牙瘡」，有時會腫脹、流膿；有時又像沒事般，造成不少人打算「忍得就忍」，令情況繼續惡化。

放任病情可感染心臓、腦膜

一旦放任不管，受感染的範圍會愈來愈大，很容易殃及周邊的牙齒，甚至蔓延至舌底下的空間，造成「咽峽炎」（Lugwig's angina），這是一種致命的緊急情況，必須即時入院治療，死亡率可達5%。另外，如病菌取道向下，亦可能造成胸腔感染，有機會影響心臓；若取道向上，亦能夠令腦膜感染。

當然，在現代化的香港，如此嚴重的情況較少發生，但並非絕跡，體力較差的人士，尤其長期病患者更應小心留意。

過年不少家庭都係購買糖果、朱古力等零食作年貨，但這類食物很容易引起蛀牙。（Vinicius Amano/unsplash）

農曆新年快到，不少過節食品都是甜食，但又甜又黏的食物很易引起蛀牙，鳥結糖、白兔糖、年糕就是表表者。那難道新春喜慶、美食當前都只能忍口？醫生你未免太掃興了吧？

其實只要有節制，適量進食賀年食品是沒有問題的，另外亦要食得聰明，以下數項護牙注意事項，大家不妨參考（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

1. 進食後30分鐘刷牙

身邊有朋友很注重牙齒健康，吃了高蛀牙風險的食物後便即時刷牙，以為萬無一失，但原來這是犯了大忌！進食後，口腔酸素增加，唾液一般需要30分鐘來中和口腔酸性，若太快便刷牙，酸素還未被中和，這時刷牙反而有機會損害琺瑯質，因此最好的刷牙時間應為進食後30分鐘。

2. 甜食應在結束正餐後不久吃

每次進食後，口腔酸性會增加，若飲食次數太頻繁，口腔便會長期處於酸性狀態，更容易形成蛀牙，盡量於正結束餐不久後吃甜食，就可減低影響。

3. 無糖香口膠

如上文提及，唾液可以幫助中和口腔酸素，而香口膠能刺激唾液分泌，因此有助防止蛀牙形成。

4. 選用防蛀牙產品

日常使用的牙膏最好選擇含氟（Floride）的，因氟有效防止蛀牙形成。若自覺是蛀牙風險較高的朋友，市面上亦有些用作防止蛀牙的護牙素，其成分主要是從牛奶提取而成，有研究指這類產品可以幫助牙齒再礦化，防止蛀牙。

牙科醫生張嘉熙（撰稿人授權提供）

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