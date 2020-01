【武漢肺炎】新型冠狀病毒能夠從眼睛感染？SARS其實一早有病例…

編按:醫師王廣發稱因為未有戴防護鏡而感染新型冠狀病毒,到底我們有沒有可能從眼睛感染病毒呢?下文作者便為大家做了簡單的分析。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發確診染上新型冠狀病毒肺炎,大家第一下的反應自然是嘲笑他作為國家級專家點解都會「中招」,但冷靜下來要問:他是如何感染?他昨晚在在微博發文,表示自己病情已好轉,並認為最大可能是近距離接觸重症病人時未有戴防護鏡而感染。

王廣發確診染上新型冠狀病毒肺炎。(資料圖片)

究竟從眼感染新型冠狀病毒有無可能呢?

現時我們對「武漢病毒」的資訊仍非常貧乏,我們只能從 SARS 冠狀病毒,以及冠狀病毒家族借鑑,推斷新型冠狀病毒的特性。

2003 年三月初,香港威爾斯親王醫院 8A 病房正式爆發 SARS ,一個 39 歲紅斑狼瘡女病人則於眼科病房接受摘除去眼手術後傷口覆檢的手術(這個手術並非必須要做的),手術後一日該病人出現 39.2°C 高燒,更需要提供氧氣幫助其呼吸,其後證實感染 SARS 需要隔離。 2005 年的報告跟進此案例 [1] ,並指與眼睛結膜黏膜表面直接接觸的不同器械,都可能成為 SARS 傳播的潛在途徑和來源,並提醒眼科診所的醫護人員也應警剔問題,尤其眼科診所是其中一類有大量病人的地方,容易傳播病原體。

2004 年也有報告顯示 [2] ,在一個 7 個月大、患毛細支氣管炎和結膜炎的嬰孩分離出當時全新的冠狀病毒 HCoV-NL63 。報告並無提及嬰孩如何感染病毒,但由於有與王廣發相似的結膜炎,我們可以合理地懷疑病毒同樣透過眼睛感染嬰孩並令其病發。

2003 年三月初,香港威爾斯親王醫院 8A 病房正式爆發SARS。(資料圖片)

至於同家族的中東呼吸道綜合症,世衛的建議也是在接觸病人時要穿全身保護裝備,包括護目鏡。王醫生為何近距離接觸發熱門診和臨時隔離病房的重症病人時無戴護目鏡,或者無人會追查到原因,但很有可能是有人輕視疫情和忘記病毒可透過手接觸眼睛再感染人類。

事實上,早在 2003 年 4 月,世衛已稱淚液作為體液的一種,有機會存在 SARS 冠狀病毒,並可感染其他人 [3] ,而現時美國疾病管制與預防中心 (CDC) 與香港衛生防護中心都提醒,病毒可間接地經雙手觸摸被污染的物件表面後,再觸及口、鼻或眼睛而傳播。

從眼睛感染新型冠狀病毒,看來並非不可能,但到底這種感染方法有多普遍這個階段無法判斷。要減低被感染及傳播的風險,最有效方法是保持良好個人及環境衞生。麻煩正確地洗手與戴口罩,保障自己身體。

病毒可間接地經雙手觸摸被污染的物件表面後,再觸及口、鼻或眼睛而傳播。(中央電視台)

