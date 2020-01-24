【武漢肺炎】經常肚痾或傷口癒合慢？　5條問題話你知免疫力差

武漢肺炎疫情進一步擴散，本港已出現確診個案，除了日常戴口罩及勤洗手外，免疫力強弱也是影響感染風險的重要因素，因此大家要留意身體有否出現免疫力轉差的徵兆才能有效防疫，免得病毒有機可乘。

免疫力差會為健康帶來不同程度的負面影響。（Unsplash/ Kelly Sikkema）

免疫力差除會令你經常生病外，還會造成體力下降等負面影響，不過，一般情況下人們又怎樣知道自己的免疫力水平是否轉差呢？不如簡單做一個自我檢測，了解自己的身體狀況。

按圖做個免疫力小測試：

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1. 你經常傷風感冒嗎？ 2. 你經常出現腸胃問題，如腹瀉和便秘嗎？ 3. 你傷口癒合速度慢嗎？ 4. 你經常受感染嗎，例如耳朵感染及肺炎？ 5.你經常感到疲勞嗎？

如以上問題，有過半的答案為「是」或「正確」，那代表你的免疫系統可能較差了。Penn Medicine報道指出了以下5個免疫系統差的徵狀：

按圖瞭解免疫系統差的表現：

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1. 經常傷風感冒

一年傷風感冒2次至3次屬正常，而大部份人都可在7至10日內康復，因在感冒期間，免疫系統需要3至4日製造抗體和打倒病菌。但是，假如你經常感冒，或是感冒長久不癒，就代表你的免疫系統戰鬥力不夠強，需用更多時間擊倒病菌。

感冒時，除了多喝水外，營養師陳由建議也可進食以下食物或飲品，加快復原：

．水果 （如奇異果） ．蔬菜 ．鮮榨果汁 ．雞湯連湯渣

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2. 常有腸胃問題

如果你經常出現腹瀉、胃氣或便秘，就可能代表你的免疫系統妥協或投降了。研究顯示，接近70％的免疫系統都位於消化道中而消化道中的益菌和微生物，可預防腸道感染，並支持免疫系統。一旦腸胃的益菌水平低，便可能令你出現病毒感染、慢性炎症，甚至令患上自體免疫性疾病的風險增加。

3. 傷口癒合慢

當你被燙傷、劃傷或刮傷後，皮膚會進入損傷控制模式：身體會傳送富含營養的血液到受傷的區域，以幫助新的皮膚再生，並保護傷口；而這個癒合過程，需依靠健康的免疫細胞。如果你的免疫系統差，皮膚再生速度會受影響，令傷口癒合時間加長。

營養師吳耀芬（Kathy）指出，以生痱滋為例，多進食維他命B群、C的食物，能夠有助口腔黏膜癒合，以及促進細胞的新陳代謝。

富含維他命B群的食物 （有助改善睡眠質素、舒緩壓力及刺激細胞更新）：

- 麥包 - 紅米 - 麥皮 - 牛奶 - 肉類 - 蛋 - 深綠色的蔬菜

富含維他命C的食物（有助製造骨膠原，加速傷口癒合）：

- 奇異果 - 西梅 - 士多啤梨 - 西蘭花 - 甜椒 - 苦瓜

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4. 經常受感染

如果你經常受感染，這可能是免疫系統發送的警號。美國過敏氣喘暨免疫醫學會指出，成人免疫力不足可能會出現以下的徵狀：

．一年內出現多於4次的耳朵感染 ．一年內出現2次肺炎 ．患有慢性鼻竇炎，或一年內出現多於3次細菌性鼻竇炎發作 ．一年內需要接受多於2個抗生素療程

如要避免受感染，大家應要正確洗手，美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，洗手的時間最少要有20秒！看似簡單的洗手，要達到殺菌防疫的目的，有幾個步驟，一個都不能少。

洗手不只是手掌，連手背、手指縫及指甲都不能忽略！點擊下圖逐個步驟看：

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5. 經常感到疲勞

當你有充足的睡眠後仍感到疲勞，就應考慮免疫系統是否出了毛病，因為免疫系統出現問題時，能量水平也會出現問題。在一般情況下，身體會預留能量，以支撐免疫系統，對抗細菌。

改善疲勞可從飲食入手，可多吃下列食物：

動物性食物：豬紅、 鴨血、豬肝 、文蛤、蠔 植物性食物： 紅莧菜 、 紅豆 、 黑豆 、豆乾絲 、紅鳳菜、牛油果、綠葉蔬菜、 番薯、香蕉

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（資料來源：Penn Medicine）

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