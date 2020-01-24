【武漢肺炎】與流感有共同症狀難分辨　死亡率或比流感高10倍

武漢肺炎的症狀跟現在流行的流感幾乎一模一樣，第一時間非常難分辨。

秋冬剛好遇到流感季節，加上香港已經出現武漢肺炎確診，過年期間人潮眾多的時候，需要特別注意「防疫」。

但武漢肺炎是冠狀病毒感染，而冠狀病毒主要也是感染呼吸道，所以造成的症狀跟流感一模一樣，連台灣感染症醫學會理事長黃立民都坦言「很難分辨，即使是醫師都很難。」

按圖瞭解共同症狀：

+ 2

共同症狀

發燒（大於38度） 喉嚨痛、喉嚨腫 咳嗽 痰液很多 呼吸急促 疲倦、全身無力

不過當年SARS一開始的症狀也很輕微，後來就演變成「發燒時傳染力最強」，所以黃立民提醒，只要一發燒，就很有可能是冠狀病毒最可怕的時候，建議馬上戴著口罩到醫院、診所就醫。

冠狀病毒會突變！

雖然現在看起來，武漢肺炎還在台灣的控制內，但2003年SARS疫情剛爆發的時候，台灣疫情狀況看起來也是都在控制內，卻在1個月後爆發院內感染、醫院封院、患者死亡、醫護人員死亡。結果從2003年3到7月，共4個月期間，台灣出現了346起SARS病例，死亡73人。

根據中國大陸目前的案例來推算，雖然武漢肺炎的死亡率並不像SARS這麼高，但如果跟流感相比，死亡率大約是流感的10倍；而最可怕的是，「這只是剛開始，病毒還可能繼續突變。」

按圖瞭解沙士、武漢肺炎和流感的重症比例及總體死亡率：

因為冠狀病毒屬於RNA病毒，是特別容易變異的病毒，台灣大學獸醫學院獸醫學系副教授陳慧文說，冠狀病毒的危險性在於，也許一開始症狀不嚴重，但感染越多人，突變的機率就越高，就越有可能致命，或是併發嚴重的傳染性、併發症。

而這個病毒最可怕的地方，是「未知」，潛伏期未知、傳染力未知、致命程度未知、變異性未知，所以根本也不確定什麼時候開始隔離會最好，只能建議有任何症狀馬上就醫。

台灣疾管署副署長莊人祥則表示，現在確認有效果的防疫措施，就是戴口罩、勤洗手、不碰觸任何野生動物，如果要消毒的話，酒精、漂白水、肥皂也有一定功效，如果要出門可以在身上帶一瓶乾洗手，隨時保持消毒狀態。

【黃立民醫師小檔案】 現職：台大醫院小兒部主任、台灣感染症學會理事長、台大醫學院小兒科暨台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所特聘教授 專長：感染疾病、小兒感染疾病、傳染疾病、流行病學

【陳慧文副教授小檔案】 現職：台灣大學獸醫學院獸醫學系副教授 專長：抗病毒藥物與疫苗之研發，病毒之致病與免疫機制，傳染病流行病學，微生物診斷方法開發

相關文章：一分鐘看懂武漢肺炎與沙士比較 究竟有幾相似...

【武漢肺炎】一分鐘看懂武漢肺炎與沙士比較 究竟有幾相似...（01製圖）

+ 12 + 11 + 10

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】