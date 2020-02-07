【武漢肺炎】買不到口罩驚慌失眠　「口罩荒」焦慮可傳染？

武漢肺炎令口罩出現搶購，市場貨源亦供不應求，「口罩荒」連日令市民大為困擾，有人為購口罩徹夜在店鋪門口排隊，有人不眠不休查看口罩行情，近日甚至出現搶購食米、廁紙情況，超市貨架被「清空」，如此心急搶購行為，是否已是焦慮徵狀？由精神科醫生張力智講解「口罩荒」現象背後的情緒問題。

武漢肺炎爆發以來，口罩成為必需品，市面多間店鋪賣斷市，大家四出搜購，因為擔心沒口罩而緊張焦急的人，不在少數。近日連日用品如食米、廁紙也出現搶購情況，有市民說 聽到傳言將停止入口，擔心之後會無法買到，故寧願盡量買多些，亦有人坦言「見人買我都買」。

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精神科醫生張力智表示，所有壓力都可影響大腦管理情緒的系統，而不少港人早就徘徊在輕微焦慮的邊緣，這次「口罩荒」就可能把他們的情緒推至臨界點，「很多人潛伏了情緒病，會在適當時候爆發，而這次更是全社會無可避免的壓力」。

九龍灣一間私人企業日前公告將發售逾萬盒口罩，令大批市民到場排隊，不少人更是前一晚起通宵輪候。（資料圖片／張浩維攝）

口罩缺貨，人人都緊張，難道人人都有焦慮症？張醫生說，面對社會挑戰，要分辨正常緊張抑或是焦慮症狀的確困難，而判斷是否焦慮，一般會看有否出現不按比例地嚴重及長久的不安，以致影響日常生活。

套用在這次情況，張醫生認為出現以下情況就需特別注意（按圖）：

- 因為擔憂沒口罩而失眠 - 經常查看口罩資訊，甚至半夜都仍然在看 - 無法控制自己停止擔憂沒有口罩 - 總覺得口罩儲備不夠，需要不合常理地多的儲備量才能安心

焦慮情緒可能對疫情帶來的影響（按圖）：

過分焦慮更易感染？

有人認為緊張只不過是「小心駛得萬年船」的表現，張醫生就指，焦慮的確是人類本能的機制，讓我們有危機意識，可以保護自己，但如果機制出了問題，例如作出過大反應，又或是24小時都長期開着，就會成為焦慮症。

張醫生強調，焦慮症不單是心情緊張，身體亦會緊張起來，「（焦慮症）可以變成很多身體問題，像頭痛、耳鳴、肚瀉、呼吸不順，更有極端個案是會發燒，所以有時越緊張越易誤會自己中（感染）」。更甚的是，焦慮症還可能影響抵抗力，增加受病毒感染的機會，張醫生直言：「可以說，確保情緒健康都有助防疫。」

「有沒有口罩決定生死」集體恐慌

眼見「口罩荒」越演越烈，張醫生指出，其實不止病毒可以傳染，焦慮情緒也會！「身邊的人對待你的方式，甚至他們自己的處事方式，都會影響你的情緒，正如我很緊張買口罩，你見我這樣緊張，你都會緊張起來。」他解釋。

張醫生認為，這一波因搶購口罩而出現的焦慮，有朝向文化結合症候群（Cultural-bound syndrome）發展的傾向，即社會彌漫「有沒有口罩決定了生死」的集體恐慌。聽似荒謬，但他說：「焦慮症往往就是令思維被情緒主導，即是已經hack咗你機，令你只顧不停找方法求生。」

註：文化結合症候群（Cultural-bound syndrome）指只出現在特定社會或文化的精神疾病，甚至結合生理異常，案例包括曾於馬來西亞流行的縮陽症，當地流傳當陰莖縮入身體會致死的說法，令當地人開始出現集體焦慮。

網上傳聞指多樣日用品將隨內地停工而限量供應，大批市民隨即到超市搶購，廁紙更被掃清光，由「口罩荒」引發焦慮情緒進一步擴散。（資料圖片／余俊亮攝）

如何面對「口罩荒」帶來的焦慮情緒？（按圖）

盡量保持理性及正面思維

要對抗在社會蔓延的焦慮，張醫生建議，自己首先應保持理性和正面的思維以穩定情緒，或可嘗試循以下的方向思考：

理性分析：沒口罩的最壞打算只是留在家中，要知道「我有方法可令自己生命安全」，死亡其實是發生機率很低的後果 正面思考：只要證明到自己沒口罩，總有親友或社會機構願意提供幫助，不會到一個口罩都沒有的地步

社會互助令焦慮降溫

不過，張醫生坦言，焦慮症患者很多時無法理解這種思考，而這次的不安來自整個社會，需要所有人共同應對，「不要介意互助幫忙，在別人急需口罩時送出一兩個；搶購時亦考慮他人，不要過分囤積，要知道你搶得多是會引起別人不安」。

面對來勢洶洶的疫情，大多數人時刻掛心着消毒足不足、口罩夠不夠，卻忽略照顧自身的情緒，可能令自己「未染病先自打三百大板」，張醫生再提醒大家：

危機是現實存在，擔心則來自我們內心，適當的擔心是好事，可以迫使我們處理危機，但過了頭的擔心幫不到忙，反而會令情況更加糟糕。

精神科醫生張力智（受訪者授權提供）

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