【武漢肺炎】「暖身」抗疫5大方法　增強免疫力關鍵：提高體溫

你一定聽過一種說法，當人生病發燒的時候，就是身體在出動「軍隊」攻擊外來侵害，因此體溫會上升，導致發燒。現在，已經有研究可以佐證證明這個觀點，因為提升體溫，免疫力可暫時提升5~6倍。因此，提高體溫就是增強免疫力、遠離疾病的關鍵。

中醫有一種說法是「百病起於寒」，身體冰冷其實是代表體內的血液循環能力差，所以氧氣、營養素和荷爾蒙等人體所需物質的運送不佳。日本醫學博士石原結實就指出，據研究顯示，體溫降低一度，基礎代謝大概會下降12％，會加速老化、熱量消耗緩慢，還容易發胖。

體溫上升一度，免疫力提高5倍以上！

體溫下降一度，免疫力會下降。不過那體溫上升一度，免疫力能提高多少呢？石原結實就指出，體溫上升一度，免疫力可以提高五倍以上。所以，感冒時發燒會讓體溫上升，就是增加身體防衛病毒的一種免疫反應。

簡單來說，低體溫是免疫系統下降及荷爾蒙的分泌異常的指標；若體溫正常，就代表體內免疫系統和荷爾蒙的分泌都能正常；而體溫上升的狀態，主要是讓免疫系統能正常運作，加強抵抗致病物的能力，加速細胞修復，調節體內荷爾蒙平衡，解除體內異常的疾病狀態！

5種方法讓你「暖身」免疫力加分！

既然提升體溫有望提升免疫力，那麼以下就來看看，該如何讓你的體溫維持在較高的狀態呢。（點擊下圖看清！）

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方法1. 多吃溫熱食物

從中醫的角度來看，腎臟是身體的根本，想要改善體質，就必須在飲食中多攝取可以補身體的溫性食物，例如羊肉、核桃、李子、韭菜、茴香、洋蔥、桂圓、肉桂，以及蔥、薑、蒜等辛香料，少吃冰冷以及黏膩的食物如糯米等。

另外，夏天天熱的時候，就應該開始忌口，不宜吃太多寒涼的蔬果或是食物，以免種下患根，到了寒冬時節，讓身體更虛寒、更怕冷。

方法2. 快走30分鐘

讓體內能量保持活力，運動除了可以強化心肺功能之外，也可以增強肌力，來保持體內的能量供給，只要適度鍛練肌力，就能讓體溫達到上升的效果，特別是以下半身為主的肌肉群，更能有效提升基礎代謝與身體溫度。

平日經常久坐的上班族，可以利用時間活動筋骨，讓身體保持溫暖，舉例來說，盡量站起來多走動，把泡茶與上廁所的時間分開，不要一次解決所有要做的事情，就能增加活動的機會。

讓體內能量保持活力，運動除了可以強化心肺功能之外，也可以增強肌力，來保持體內的能量供給，只要適度鍛練肌力，就能讓體溫達到上升的效果。（Tomasz Woźniak／Unsplash）

方法3. 頸部保暖是關鍵

脖子、頭部是許多重要血管分布的地方，血管、淋巴、神經組織等重要器官都在頸部，所以，最好要讓脖子保暖，以抵禦寒冷，不讓寒氣入侵。而且，如果因為溫差而收縮，很容易造成血栓掉落，或是血管破裂，建議進出溫差大的地方，還有在風大的地方一定要保暖頭頸部，戴上圍巾、圍脖、帽子。

方法4. 泡腳

腳是人類第二個心臟，要讓血液循環變好，必須先讓腳溫暖，才能把下肢的血液送回來，讓血液暢通，自然能驅除痠痛、增加免疫力；每次泡腳大概使用38~40度的水溫，感覺溫溫熱熱的就可以，泡個10分鐘就好。

方法5. 穴道按摩

利用按摩讓全身保持溫暖，藉著按摩可讓全身經絡血液循環更順暢，3個主要穴道：包括關元穴、足三里穴和湧泉穴，只要每天早晚按個5分鐘，就能讓身子暖活起來。

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