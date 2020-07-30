【新冠肺炎】 抗疫在家都感染？廁所6個病毒高危位咪漏抽氣扇！

新冠肺炎第三波疫情持續，本地個案連日上升，政府更推出口罩令及禁堂食等措施，以減低新型冠狀病毒傳播風險。不少人已在家工作及減少外出，但其實留在家中，也有不少地方要注意，當中就包括廁所，究竟廁所有什麼地方需特別注意的呢？

新冠肺炎確診個案增加，中招大廈越來越多，有單位發病、樓上樓下單位隨時有機會受感染中招； 早前便曾有過案便是因廁所設計問題受感染，因為樓下單位廁所排氣管接駁糞渠，排氣管無用足夠桐油灰，或其他方法使其完全密封，當有人於廁所開抽氣扇，糞渠空氣有機會經排氣管走回室內。

市民如何加強防疫？廁所有幾多高危位？必睇6大病毒高危藏身地：（按圖）

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廁所暗藏感染新冠肺炎的危機。（Unsplash／housemethod）

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1. 「排氣管」要密封 ： 留意有否臭味或有漏氣

建築師關兆倫向01健康頻道記者表示，大家可留意廁所後面的渠管有否出現滲漏的情況，或有否留有間隙。最簡單方法： 留意廁所有否出現臭味，有臭味就代表可能渠管出現問題，或出現「漏氣」的情況； 及早發現，安排進行維修。

至於便溺污水管和排氣管（ 業內又稱「反虹吸管」）位於室內，屬較為少見，現時大部分在室外，市民較難可自己檢測有否出現問題，或進行壓力測試，一般需找專業人士作檢查。

如何檢查家中廁所渠位？

新冠肺炎於今年初開始爆發，袁國勇曾呼籲，市民不要隨便改裝廁所或喉管，若無故聞到有臭味，屬「危險」程度，應立即尋求專業人士檢查及維修。他補充，市民可在喉管附近放置番梘水，再開啟抽氣扇，若看到有氣泡冒出，喉管有機會未密封，宜及早找專業人士檢查跟進。

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2. 坐廁：留意回流水位是否過低

另一高危位置，固然就是坐廁。大家不應忽略坐廁本身，在沖廁後，要留意回流的水，也即是U型隔氣的水，當水量低，有可能代表泵出現問題，會增加散播病毒的風險，因此如發現廁所水量低，要適時注水，保持坐廁水量充足。

另外，也要留意坐廁背部渠位接駁，如有漏水情況，即代表亦有「漏氣」，令病毒傳播風險增加。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，大便時不應長時間坐在廁所，例如長時間按電話，或是看書，以減低受感染風險。而假如你居住的大廈，有確診個案，或可考慮戴口罩上廁所。

市民可根據衛生署建議，每天用 1 比 99 的稀釋家用漂白水清洗廁所。

3. 廁板：如廁要蓋上

新冠肺炎病毒可在糞便中存活多天，專家也提醒，部份人感染新冠肺炎後可以沒有病徵又或者只屬輕微，而潛伏期亦長，期間也可傳染其他人。

沖廁時會激起飛沫或氣溶膠，有可能增加感染新冠肺炎的風險。（Unsplash/ fromitaly）

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工提醒，有部分新冠肺炎患者會出現腹瀉，沖廁時會激起飛沫，或氣溶膠 （Aerosol），在有抽氣的情況下，又不清楚廁所水流的大小，激發水花如帶有病毒，有可能會懸浮在空中一段時間。

在疫情來勢洶洶時期，大家要養成習慣，如廁時一定要蓋上廁板沖廁。

4. 廁所門的門柄：減少直接接觸

大家應蓋好廁板沖廁之外，接觸廁所門柄也是病毒傳播高危途徑，應減少接觸，最好用紙巾間接接觸，如廁後要保持洗手習慣，應徹底用梘液或清潔液清潔雙手，洗手時間要足20秒，洗得徹底，減少病毒感染。

5. U型渠：定期倒水於去水口

自沙士一役後，很多市民都對廁所U型渠並不感到陌生，新冠肺炎爆發後，專家也一再提醒要留意家中廁所U型渠的情況。

2003年淘大花園爆發沙士，因病毒經糞便進入污水渠後，透過乾涸的U型去水渠進入住宅，造成大爆發。

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測量師學會前會長何鉅業指出，任何樓宇，只要有任何污水排放系統，浴室或廚房地台去水位絕大部份均會使用U型聚水器排污，除非有經常倒水習慣，否則通常長年乾涸，容易出現隔氣失效。

若地台去水位偶有聞到臭氣或感到氣流回流，即表示聚水器已乾涸，惟一般從外牆或肉眼不能分辨。除每日早晚倒水進去水口，保使內裏濕潤，亦可使用膠紙將去水口密封，效用相同。如使用舊式浴室，經常直接在磁磚地上灑水，則不會有此問題。

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6. 抽氣扇：要開窗保持空氣流通

對於廁所抽氣扇是否長時間開著，會否令病毒更易散播？廁所窗又應否關上或長開？港大感染及傳染病中心總監何栢良曾經提醒，如果廁所關起全部門窗，只開抽氣扇，會令浴室產生負壓，水管的水會倒流，有機會令病毒傳入。

建築師關兆倫則指，抽氣可照常開，在渠管正常運作下，即使廁所沒有開門，也不會造成問題。但在如廁時若可開少許門，留間隙，也可有助空氣流通。他補充，現時，新式的樓宇，廁所門都備有「百葉」設計，較為理想。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工則提醒，大家可打開門窗，不要長開抽氣扇，如廁時留有些間隙，可保持空氣流通，以免造成「密室」的情況，減低病毒散播風險。

7. 廁所地板：用 1 比 99 稀釋漂白水

大家應定時清潔地面，可視乎情況增加清潔次數，而清潔地面後要保持地面乾爽。

衛生署指浴室及地板須至少每天用 1 比 99 稀釋家用漂白水（非金屬表面可使用 1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和，金屬表面可使用 70% 酒精）清潔消毒，待乾後，用水清洗並抹乾。

浴室及地板須至少每天用 1 比 99 稀釋家用漂白水消毒。（Unsplash／stevenungermann）

若地面被排泄物污染（如嘔吐物、糞便或呼吸道患者的痰涎），弄掉髒物後，須用 1 比 49 稀釋家用漂白水（非金屬表面可使用1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和，金屬表面可使用 70%酒精）消毒，待 15-30 分鐘後，用水清洗並抹乾。

1. 蓋好廁板先沖廁 2. 每日注水至U型去水渠，避免乾涸 3. 除地渠外，洗手盆和企缸等也要加水，避免去水渠乾涸 4. 留意坐廁沖廁後水量，若水量過低，要添加水 5. 每天應用 1 ：99 的稀釋家用漂白水清洗廁所 6. 不要在廁所關起全部門窗，只開抽氣扇 7. 大便時，不要坐太久，盡快上完，清潔後離開

（資源來源：衛生署、建築師關兆倫Facebook 專頁）

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