【武漢肺炎】懷疑自己有武漢肺炎？　淺談疑病症：5大徵狀及成因

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情蔓延，加上冬季流感高峰期，大家都變得驚弓之鳥，長時間戴口罩，或有人因此易有頭暈或嘔心等不適反應，甚至可能一些人稍有輕微咳嗽或流鼻水，經常擔心思疑自己是否「中招」？疫症來勢洶洶，憂慮屬人之常情，但若懷疑程度已經嚴重到影響日常生活，則有可能患上了疑病症。 網絡作家兼心理學系哲學博士Lo's Psychology便就此現象進行分析，指經常懷疑自己患了大病者，其實可能是「疑病症」作祟！ 撰文: Lo's Psychology

隨著近期疫情的大規模爆發，香港也陷入了一片恐慌。而在大批市民湧入超商和藥房搶購口罩、消毒藥水、大米、紙巾的同時，還有一部分市民沒有患病卻成為了醫院的常客。自從1月底、2月初以來，香港本地醫院的就診人數激增，有不少市民因懷疑自己患上武漢肺炎（Corona Virus，新型冠狀肺炎）而頻繁到醫院檢查，其中有些人確實有輕微的感冒和上呼吸道感染的徵狀，但絕大部分的就診人士經過檢查之後都被確認沒有感染，身體狀況良好。

新冠肺炎疫情持續，大眾憂慮不已。（資料圖片）

有些就診人士在經檢查發現無礙之後便自行離去了，但也有極端的例子——即使醫療診斷結果已顯示其身體健康狀況並無大礙，但仍三番五次到醫院進行檢查的個例。

若這種擔心和懷疑已經嚴重到影響日常生活，就診人士就有可能患上了疑病症，也被稱為疑病性神經症（Hypochondriasis／illness anxiety disorder）。在此前，Zippy就已經給大家介紹過。

快速了解疑病症的徵狀和成因：（按圖）

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徵狀：認為身患重病、怕被確診而不求診

在這裡和大家重溫一下，疑病症的患者會長期被根深蒂固的，自己擁有嚴重疾病的想法所困擾。患者極其容易對任何個人察覺到的身體或心理徵狀（Physical or psychological symptoms）疑神疑鬼，認為自己身患重病。除此之外，患者還會不停的就診，且過度關注身體上出現細小徵狀的部位。即使患者已經被確認身體健康狀況並無大礙，他們還是會反覆的造訪醫院（例如患者有少少肚痛之後或會覺得自己有胃癌，那他就會不斷觸摸自己的肚或者探訪醫生）。還有一部分的患者會因為害怕被確診，而避免看醫生，但他們仍然認為自己確實已患重病。

當然了，上述情況通常要長達六個月才能確診為疑病症（Hypochondriasis／illness anxiety disorder ），所以因為擔心自己患有武漢肺炎而到醫院誤診的人士並不用過於擔心。

壓力可致疑病症

引發這個病的風險因素目前只有環境，也就是生活上的壓力等（截自《DSM-V》，一本講述所有心理疾病的公認書本）。

越年長的人越有機會患上這個病（可能因為年長的人多點注意身體），相反小童得到這個病的機率卻是很稀有。如果你很懷疑／已肯定身邊的朋友得了這個病，那你真的要好好照顧他，並找可信的專業人士幫手。

在當下的特殊時期，建議大家在關心疫情進展的同時，也應該適當的轉移注意力，用這段（被迫）在家的日子好好制定生活、工作、與學習的目標，並且積極努力的實施。只有越冷靜沉著應對疫情，不放棄自己的目標，好好著眼於適應當下的非常時期。要記住，只有照顧好自己的身體健康，才是對家人和朋友最好的交代。

【本文獲「Lo’s Psychology」授權轉載，原文：《懷疑自己有武漢肺炎？——淺談疑病症。》、《疑病症》】

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