【武漢肺炎】提升免疫力5種食物　研究指檸檬降低患感冒風險

寒流來襲，在這種冷颼颼的天氣中，最容易降低我們的免疫力，因為體溫提高，身體的免疫系統開關才會打開。除了要記得保暖之外，也可以透過吃一些好食物來喚醒身體的免疫力！

多吃5種食物有助增強免疫力（點擊下圖看清！）

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在天氣冷、身體特別勞累的時候，維他命C也是很好的營養補充，其中又便宜、又隨手可得的維他命C來源就是檸檬。（Han Lahandoe／Unsplash）

一、檸檬

維他命C是很好的抗氧化劑，而抗氧化劑可以幫助增強我們免疫系統的反應能力，特別是當外在環境特別冷、或是身體特別累的時候，維他命C能快速清除體內產生的廢物，讓免疫系統有多餘的時間維持身體的正常運作。

根據考科藍文獻回顧研究中心（Cochrane）回顧的5個試驗、共598位受試者中，發現維他命C對於短時間暴露在嚴峻的體能壓力，像是馬拉松選手、滑雪者等，特別有提高免疫力的效果，甚至能降低一半感冒的風險。

而在天氣冷、身體特別勞累的時候，維他命C也是很好的營養補充，其中又便宜、又隨手可得的維他命C來源就是檸檬。每天用半顆檸檬泡一壺檸檬水，就可以攝取到大量的維他命C，又能補充水分。

二、薑

2013年，台灣高雄醫學大學的研究發現，新鮮生薑可以抑制呼吸道病毒如RSV病毒的生長，特別是在感染病毒之前，如果持續攝取薑，就可以刺激體內的免疫系統對病毒做出反應，當病毒真的來感染的時候，就會形成「不適合病毒附著」的環境，病毒就更容易被免疫系統清除。

三、大蒜

新鮮大蒜的味道，可能很多人受不了，但當它放置了一段時間，味道會變得比較淡，又會保留影響免疫系統的芹菜素。

根據佛羅里達大學的研究，陳年大蒜真的可以幫助免疫系統的提升，他們把120名20~30歲左右的健康受試者分成2組，分別服用90天的陳年大蒜跟安慰劑，結果服用大蒜的人，血液中的免疫T細胞、自然殺手細胞明顯的增加了，而且功能變得更強大，複製的速度快了8倍、活性提升了30％。

而免疫T細胞，就是對抗感染的第一線，如果數量越多，就代表能對抗的病原體越多，自然就不容易被感染。

新鮮的辣椒含有「辣椒素」，是辣椒主要的元素，也是讓我們感覺辣的原因；而這個辣椒素可以跟人體許多器官表面的受體結合，達到保護這些器官的效果。（Ryan Quintal／Unsplash）

四、辣椒

新鮮的辣椒含有「辣椒素」，是辣椒主要的元素，也是讓我們感覺辣的原因；而這個辣椒素可以跟人體許多器官表面的受體結合，達到保護這些器官的效果，同樣的，辣也可以刺激免疫系統，讓免疫系統處在活化的狀態，面對病菌的攻擊，自然就能很快的反應了！

另外，新鮮的辣椒同時還含有大量維他命C、胡蘿蔔素、維他命B群，這些也都是可以協助身體增強免疫力、增加抗氧化力的元素，但在烹煮過後都會消失，所以如果真的想吃辣，還是吃「新鮮的最好」！

五、蘑菇

根據澳洲西悉尼大學（University of Western Sydney）的研究，他們讓20名健康的受試者分為2組，一組每天吃100公克的蘑菇，另一組正常飲食，結果一星期後，蘑菇組的免疫抗體增加了55％，結束食用蘑菇之後兩星期，還是比一般人的平均值濃度增加了58％。

研究團隊認為，食用蘑菇會活化腸道，增加益生菌的數量，所以能刺激免疫系統製造抗體，而這些抗體會循環到全身，所以口、鼻都能檢測到，自然也能更好的防禦外來的病菌。

參考資料：

考科藍：維生素C對感冒的預防與治療 Fresh ginger (Zingiber officinale) has anti-viral activity against human respiratory syncytial virus in human respiratory tract cell lines Consumption of spicy foods and total and cause specific mortality: population based cohort study Dietary intake of Agaricus bisporus white button mushroom accelerates salivary immunoglobulin A secretion in healthy volunteers Aged Garlic Extract Modifies Human Immunity.

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