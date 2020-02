【武漢肺炎】提升免疫力5種食物　研究指檸檬降低患感冒風險

多吃5種食物有助增強免疫力(點擊下圖看清!)

一、檸檬

維他命C是很好的抗氧化劑,而抗氧化劑可以幫助增強我們免疫系統的反應能力,特別是當外在環境特別冷、或是身體特別累的時候,維他命C能快速清除體內產生的廢物,讓免疫系統有多餘的時間維持身體的正常運作。

根據考科藍文獻回顧研究中心(Cochrane)回顧的5個試驗、共598位受試者中,發現維他命C對於短時間暴露在嚴峻的體能壓力,像是馬拉松選手、滑雪者等,特別有提高免疫力的效果,甚至能降低一半感冒的風險。

而在天氣冷、身體特別勞累的時候,維他命C也是很好的營養補充,其中又便宜、又隨手可得的維他命C來源就是檸檬。每天用半顆檸檬泡一壺檸檬水,就可以攝取到大量的維他命C,又能補充水分。

二、薑

2013年,台灣高雄醫學大學的研究發現,新鮮生薑可以抑制呼吸道病毒如RSV病毒的生長,特別是在感染病毒之前,如果持續攝取薑,就可以刺激體內的免疫系統對病毒做出反應,當病毒真的來感染的時候,就會形成「不適合病毒附著」的環境,病毒就更容易被免疫系統清除。

三、大蒜

新鮮大蒜的味道,可能很多人受不了,但當它放置了一段時間,味道會變得比較淡,又會保留影響免疫系統的芹菜素。

根據佛羅里達大學的研究,陳年大蒜真的可以幫助免疫系統的提升,他們把120名20~30歲左右的健康受試者分成2組,分別服用90天的陳年大蒜跟安慰劑,結果服用大蒜的人,血液中的免疫T細胞、自然殺手細胞明顯的增加了,而且功能變得更強大,複製的速度快了8倍、活性提升了30%。

而免疫T細胞,就是對抗感染的第一線,如果數量越多,就代表能對抗的病原體越多,自然就不容易被感染。

四、辣椒

新鮮的辣椒含有「辣椒素」,是辣椒主要的元素,也是讓我們感覺辣的原因;而這個辣椒素可以跟人體許多器官表面的受體結合,達到保護這些器官的效果,同樣的,辣也可以刺激免疫系統,讓免疫系統處在活化的狀態,面對病菌的攻擊,自然就能很快的反應了!

另外,新鮮的辣椒同時還含有大量維他命C、胡蘿蔔素、維他命B群,這些也都是可以協助身體增強免疫力、增加抗氧化力的元素,但在烹煮過後都會消失,所以如果真的想吃辣,還是吃「新鮮的最好」!

五、蘑菇

根據澳洲西悉尼大學(University of Western Sydney)的研究,他們讓20名健康的受試者分為2組,一組每天吃100公克的蘑菇,另一組正常飲食,結果一星期後,蘑菇組的免疫抗體增加了55%,結束食用蘑菇之後兩星期,還是比一般人的平均值濃度增加了58%。

研究團隊認為,食用蘑菇會活化腸道,增加益生菌的數量,所以能刺激免疫系統製造抗體,而這些抗體會循環到全身,所以口、鼻都能檢測到,自然也能更好的防禦外來的病菌。

參考資料:

考科藍:維生素C對感冒的預防與治療

Fresh ginger (Zingiber officinale) has anti-viral activity against human respiratory syncytial virus in human respiratory tract cell lines

Consumption of spicy foods and total and cause specific mortality: population based cohort study

Dietary intake of Agaricus bisporus white button mushroom accelerates salivary immunoglobulin A secretion in healthy volunteers

Aged Garlic Extract Modifies Human Immunity.