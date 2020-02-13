【減肥】8個成日覺得肚餓的理由　為悶而食可以咁化解…

新型冠狀病毒不斷擴散，不少人都因停課或遙距工作而留在家中。在家閒着沒事幹，不其然感飢餓想吃點東西，但究竟這是真還是假的肚餓呢？你對「餓」這種感覺有多理解？

你經常感到飢餓嗎？不少人間中都會「口痕」，或是剛吃飽又會感到肚餓，在辦工室及家中長期放不少零食，以備不時之需。不過，日日食不停口，然後發現自己變肥，可能出現罪惡感，卻又制止不了想吃的慾望。其實覺得餓？是否確實因生理上覺得肚餓？令你覺得餓，會否有其他原因？

以下是8種感到飢餓的原因（按圖）：

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1. 真正的飢餓

所謂真正的飢餓，即是你一定要進食的警號。當你出現低血糖、頭痛、能量不足、肚子咕咕叫或是頭暈等，都是真正飢餓會出現的徵狀。一般來說，人們都會等到有飢餓感才進食，所以你可在袋中或桌上放置一些零食，以免胡亂進食。

2. 睇電視

有什麼好得過一邊吃零食一邊看電視劇？Health引述一份研究分析報告指出，若人在進食時分心，便在會在當下及之後幾個小時攝取更多卡路里。專家建議，在開啟電視前，先評估自己的飢餓程度，並在觀看電視時找一些其他事做，例如織冷衫等，並跳過有關飲食的廣告。

要解決這個問題，你可從日常入手，並嘗試以下方法：

- 花最少20分鐘吃飯，慢慢咀嚼，可提升飽足感，減低飯後感到飢餓的機會 - 多喝水，解決因口渴所引起的飢餓感，以了解自己是真餓或是假餓 - 多走動，有些人在辦工室工作時，因感無聊而想進食，所以不妨到洗手間或茶水間走走，減少突如其來的「飢餓感」 - 嚼香口膠或薄荷糖以代替進食曲奇或甜食，以免體重上升 - 不要吃飽後馬上進食水果或飲料等的甜食，以免影響血糖調節能力

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3. 悶

相信不少人都試過在沉悶時打開雪櫃，對自己說「看看雪櫃裡有什麼」。大家應好好訓練自己接受沉悶，而不是基於本能反應，企圖做些事去填滿空閒的時間。

當你不知道應該做什麼時，可列出5種放鬆的方法（例如閱讀雜誌、摸一摸小狗）、5個令你紓緩壓力的地方（例如安靜的房間）或是5個令你可以傾訴的對象（例如你的姐妹或是好朋友）。在下次你感到沉悶時，可選上述其中一個項目令自己忙起來。

若真的「口痕」起來時，也可進食以下食物：

- 花生醬麥包多士：花生醬有助控制食慾和減低肌餓感，因它當中有一半脂肪為單元不飽和脂肪，較為健康 - 鷹嘴豆：可替代熱量高、營養豐富的花生醬，它的纖維更可抑制飢餓感 - 吞拿魚：低卡、蛋白質豐富，而且奧米加3脂肪酸對心臟有益。如選罐裝吞拿魚，最好選鹽水浸 - 藜麥：膳食纖維高，有助腸胃蠕動，並含高蛋白、低脂肪、低熱量，有飽足感，不含麩質

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4. 下午茶時間

專家指，想吃下午茶的時間正正是能量水平下跌的時間，而你又預期工作即將結束，加上又距離午膳已有一段時間，讓人可能會感到有少許飢餓。

你可預先在辦工桌的抽屜準備一些具有較高蛋白質的零食（例如是果仁、芝士及餅乾，或在辦工室的冰箱內放置幾罐希臘乳酪），令你可度過等待晚餐的時間，並有助你晚餐減少進食的份量。

營養師林元媛則推薦，在飢餓時，可進食以下食物：

- 奶類製品（例如鮮奶） - 堅果類 - 番薯 - 涼拌蔬菜 - 蛋豆類 （例如白煮蛋、茶碗蒸、無糖豆漿、涼拌毛豆等） - 零卡飲品 （例如美式咖啡、黑咖啡、無糖茶飲等）

她補充，不要以為朱古力口感苦澀便是低熱量，如食用過多，還是會有體重上升的危機。而對一些體質較為敏感的人，飲用花草茶或會有效果持續過久的情況，影響睡眠。

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5. 壓力

專家指，當受壓時，人們會較隨意地選擇食物，因此你可能在感壓力時選擇吃彩虹糖，而不是希臘乳酪。其實，你可在這情況下想想你所選擇食品對健康是否有益處，例如提醒自己正以減5減或降低血壓水平為目標，這會有助腦部推翻想放縱的決定。此外，你也可嘗試藉做運動等方法來減壓。至於間中因情緒而進食的情況則不用擔心。

註冊營養師Gabriele Geerts指，飢餓的感覺會受到壓力、厭倦和疲勞等因素影響，這意味著午餐後渴望食零食不一定是受飢餓感所觸發。

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假如你在短期內，未能找到新的興趣紓壓，不妨進食以下對的食物，可有助你減壓：

三文魚：有助控制腎上線素水平，並降低當中的負面影響，緩解壓力 牛油果：可增加飽肚感 腰果：每1安士的腰果就含有11%每日人體所需的鋅。足夠的鋅有助降低焦慮和心情低落的機會 黑朱古力：可以減低壓力荷爾蒙，尤其是當中含有豐富的皮質醇

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6. 經前綜合症（PMS）

在經期來臨的幾天前，也即是經前綜合症出現時，荷爾蒙的改變或會改變你的食慾。你不需剝奪自己的飲食，不過如你發現自己受經前綜合症影響，想進食多一點是十分正常的。這些徵狀會很快消除，並再次達到平衡。

女性每逢月經後約第15天（即經期前約13天 )，體內荷爾蒙－黃體酮的濃度提高，會出現以下生理徵兆：

- 胸部脹大 - 食慾增加 - 特別對甜食的慾望增加

女生可多吃高纖食物，如全麥麵包、麥皮、奇亞籽等助穩定血糖，控制食慾。另外，也應減少進食鹹味及含鈉量高的食物，例如汽水、罐頭及醃漬食物，以免體內鹽分過多，出現水腫的情況。謹記，每天喝水量保持8至12杯，沖走代謝廢物，使細胞水份平衡。

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7. 以食作藉口逃避工作

有時你並沒有感到疲倦或飢餓，但仍想進食。這個時候，就要問自己，進食為了達到什麼目的？或許你只用食做藉口，逃避想正在進行的工作，又或者只是想休息一會兒，而進食可令你感到自己有做某些事，並具有生產力，降低自己的內疚感。

大家想解決口痕問題，又不想增肥，可選擇以下小食：

- 雞蛋（50克，1.5隻，100千卡） - 無鹽或低鹽米餅 （3塊，87千卡） - 上素蒸粉果（2隻，43克，94千卡） - 焗原味腰果（10粒，100千卡） - 焗原味杏仁（14粒，100千卡) - 焗原味開心果（30粒，100千卡）

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8. 見到食物就想食

當你走進放有一些曲奇餅的房間時，你或會隨手拿起吃一塊吧！但有想過這行為可能只是一個自然反應嗎？其實，在進食前，大家應考慮是否有進食的需要。

大家可透過提高體內的瘦素水平，同時提高它召喚大腦的敏感度，以發揮作用抑壓嗜吃的慾望。下面列出5種有助提升瘦素的方式：

- 運動：至少每周2次，每次30分鐘的中強度運動 - 進食碳水化合物：建議進食低升糖食物，例如多穀及全麥麵包 - 進食高纖食物：消化時間長，有助控制飢餓 - 攝取蛋白質：增加蛋白質攝取量，有助肌肉細胞生長，可維持飽足感，及維持良好的新陳代謝 - 攝取健康油脂：可進食牛油果，或堅果種子等，維持飽腹感，控制飢餓素釋出

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（資料來源：Health）

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