【行山銀行】上班族在家工作　足不出戶全靠3個運動APP減肥健身

因應武漢肺炎疫情蔓延，很多公司都容許員工在家工作，但早前就有銀行MT （管理培訓生）相約Work From Home時行山，還在IG打卡被公司發現，立即齊齊收警告信！ 整天窩在家中確實有損健康，但外面病毒肆虐，在家工作時「偷雞」打山更是離譜！今次介紹幾個運動APP，讓大家在家跟著健身消脂，還有幾分鐘的拉筋動作，紓緩工作過度的肌肉痠痛。

「偷雞」行山當然過份，在家工作過累時，其實都可以跟運動APP做幾分鐘拉筋運動，輕鬆一下。（網上圖片）

「KEEP」最熱門運動APP

只要有在家運動習慣的人，一定用過「KEEP」這個運動APP，它的特點是容易掌握和超齊全的訓練教學，無論是大腿減脂、馬甲線、二頭肌等等的訓練你統統都能找到！

很多人都推薦「KEEP」這個入門運動APP。（KEEP手機應用程式）

開始使用時，「KEEP」會根據你的背景和目標制定計劃，挑戰更是循序漸進和彈性，不會令人常常只做一套動作，或是感到太困難而放棄鍛鍊。它的動作解說清晰，一般不常運動的人，看到它的文字和真人影片都不難掌握，片中的教練還會拆解動作細節，提醒呼吸節奏，避免因錯誤而受傷呢！

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「7 Minute Workout」7分鐘魔鬼訓練

7分鐘的運動訓練聽起來很輕鬆？就大錯特錯了！

「7 Minute Workout」手機應用程式 （APP STORE）

美國運動醫學會研究發現，7分鐘內完成12個高強度循環運動（HICT），當中結合高強度的帶氧運動和肌肉訓練，有助改善心肺功能和增肌消脂，效果更勝過數小時的跑步！

「7 Minute Workout」7分鐘簡直是地獄級訓練，它的版面簡單易用，每套7分鐘訓練分為12個動作，每個動作30秒，相隔10秒休息時間，期間會有聲音導航，並有動畫輔助理解，剛開始7分鐘訓練的時候可能會跟不上節奏，建議先看一次整套動作，最重要的還是要做好充足熱身，避免肌肉受傷！

「Daily Yoga」每日輕鬆做瑜伽

很多女生都喜歡做瑜伽，而整天在家和坐在電腦前的你便更適合下載「Daily Yoga」，它有超過400個瑜伽動作，細心列明難易度和鍛鍊肌肉部位，亦會有影片和真人聲音介紹，即使是初學者亦可很快上手。

初階者都可用的瑜伽APP。（Daily Yoga App@FACEBOOK）

最重要的是，它能設定短至5分鐘、長至45分鐘的運動時間，亦有一些冥想練習，有時候工作得太累，不妨打開「Daily Yoga」，來一次幾分鐘的放鬆時間呢！

運動時心率過高影響心肺

常常說運動要適可宜止，到底怎樣才叫適合自己的運動強度？其中一個準則就是達到有效運動心率！

有效運動心率 = （220－年齡）× 0.7 ± 5

進行帶氧運動時，心跳應維持有效運動心率水平以達到改善心肺功能，同時不應超過最大心跳率（220－年齡），否則對身體造成傷害。

市面上有很多運動手環可追蹤心跳率，就像Fitbit Charge 2健身手環，除了可追蹤心率，還能偵察多種運動模式及睡眠，配合運動APP使用便可令訓練計劃事半功倍！