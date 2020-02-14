【武漢肺炎】糖尿病人免疫力差易肺炎　肥胖者也高危的原因是...

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎持續肆虐，官方指目前大多感染個案屬輕症，但長期病患者死亡機率較高。糖尿病是常見長期病患，本港目前首宗死亡個案，死者正是糖尿病人。到底武漢肺炎會對糖尿病人帶來什麼威脅？糖尿病人有什麼須加強注意？另外，原來肥胖人士也是高危一族，原因為何？由糖尿及內分泌科專科醫生胡依諾詳解。

國家衛健委早前曾指，在全國新型冠狀病毒感染的肺炎（新冠肺炎）患者死亡病例中，約80%為60歲以上長者，而75%以上則患一種或以上的基礎疾病，例如心腦血管疾病、糖尿病及腫瘤等。香港目前唯一因新型肺炎而死亡的患者年僅39歲，但由於他患有糖尿病，可見長期病患對肺炎病情的影響不能忽視。

糖尿及內分泌科專科醫生胡依諾指，已有不少內地及香港專家分析出患糖尿病及肥胖的人士除了更容易感染新冠肺炎外，染病後亦有更大機會出現嚴重併發症。

本港第13確診宗個案我39歲男患者昨日不治，消息稱他本身患有糖尿病，醫管局表示會把個案轉介至死因庭調查。（資料圖片/王譯揚攝）

糖尿病與肥胖本身就有很大關係，有數據顯示八成糖尿病人都有肥胖問題，到底他們在新冠肺炎疫情下，面對什麼挑戰？（按圖）

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糖化血紅素超9%易染肺炎

胡醫生指，糖尿病患者如果血糖控制不佳，便會影響免疫系統，令身體較易受到感染，「多年前已有研究發現，整體上糖尿病患者本身因肺炎而入院的機率會比一般人就高兩至三成，尤其血糖控制欠佳，糖化血紅素超過9%的患者，因此而入院的機率更高達六成」。

至於肥胖人士同屬高危的原因，胡醫生就解釋：「肥胖人士當中，較多人患睡眠窒息症，而且心肺功能一般都較弱，患肺炎或其他肺部併發症的風險會較大。」

感染肺炎帶來5大危機

胡醫生續指，一旦受感染，這兩類人的情況可能會因為以下原因令病情惡化，甚至可能危及性命：

1. 隱性心血管疾病

糖尿病患者及肥胖人士本身屬心血管疾病高危一族，其中不少未曾被診斷，屬隱性心血管疾病；而肺炎會加重心臟負擔，增加患者發生心肌梗塞或心臟衰竭的機會。

2. 呼吸衰竭

肺炎會影響肺部功能，對本身心肺功能較差的肥胖人士來說，有較大可能因而引起呼吸衰竭，甚至致命。

3. 繼發性感染

尤其不少糖尿病患者的抵抗力較弱，感染肺炎後，更容易引發可奪命的繼發性細菌感染及敗血性休克。

4. 身體壓力反應令血糖失控

當人體受感染，身體會進入「打仗」狀態，並分泌出壓力荷爾蒙、腎上腺素等物質，甚至可能激發「細胞因子風暴」（又稱免疫風暴，即免疫系統猛烈攻擊自身的細胞 ），導致血糖急劇上升。

5. 類固醇治療可影響血糖

部分針對病毒性肺炎的治療可能會影響血糖，例如以往有病毒感染的治療會用上高劑量類固醇，這可令血糖失控，甚至引發酮酸中毒而致命。

疫情持續擴散，糖尿病人更需要注意控制血糖。（Kate/unsplash）

胡醫生提醒，在疫情嚴峻的時刻，糖尿病患及肥胖人士更需保持個人衛生，除了勤洗手、戴口罩、盡量避免出席非必要的聚會外，更重要的是注意三高指數的控制，所以定期自我監測血糖、血壓、準時服藥、驗血及覆診等要比平時更不能忽略。

無酒精棉都可篤手指？

不過，不少需要在家自行「篤手指」驗血糖及注射胰島素的糖尿病患者，近來都面對一大難題，就是用作事前消毒皮膚的酒精大缺貨！胡醫生就說，以往衛生環境較差、醫療器材未夠先進，酒精的確是較方便、快捷的消毒方法，但現時胰島素筆針、採血針的衛生程度已大大改善，真的沒消毒酒精時，用蒸餾水或煮沸後放涼的熟水抹一抹要注射的皮膚位置，基本上都是安全的。

糖尿及內分泌科專科醫生胡依諾（受訪者授權提供）

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