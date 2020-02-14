【武漢肺炎】氣溫急降驅寒好重要　6招暖身1分鐘學識！

天文台預計下周初天氣轉冷 ，市區最低跌至攝氏10度，適逢新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情威脅未止，大家更要小心保暖，以免受寒下容易被病毒有機可乘。 其實，只要體溫升，免疫力便可倍升，有助減少生病機會，所以為加強對抗病毒感染，一定要識以下6招保暖招數！

不少人都容易手腳冰冷或感寒凍，那在天氣冷的日子時更要懂得保暖。以下為建議的暖身6招（按圖）：

+ 25 + 24 + 23

1. 重點部位要保暖

穿得多不代表適合，反而會阻礙氣血循環。註冊中醫師徐澤昌指，大家要謹記需要特別保暖的三大重要部位，以保持身體核心及內臟溫暖：

後頸：頸後有兩個重要穴位—「風池穴」和「風府穴」，如後頸被寒風吹到便容易會頭痛感冒，因此大家可準備好一條厚厚的頸巾包住頸部。

肚子：肚子為內臟、脾胃所在位置，因此保持肚子溫暖，也可保護脾胃。

腳底：足底為穴位及反射區集中的位置，如直接踏在地上會吸收寒冷的地氣而傷害身體。即使在家，也要穿着拖鞋或厚襪，而鬆軟的毛毛鞋墊亦是不錯的選擇。

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另外，註冊中醫何慧潔指出，不同部位受寒，可能會造成以下問題（按圖）：

+ 2

頸部：前頸受寒，可導致哮喘、氣管敏感等；後頸受寒則會出現頭痛、肩頸痹痛等 膝蓋：有機會引起膝下肢疼痛、行走不利，女性亦可能加重痛經 小腹：小腹受寒，易致腸胃不適；女性更可能因此而月經失調、難以受孕 頭部：頭部受寒會引起頭痛、頭暈，更會損耗陽氣 足部：足部受寒會導致下肢冰冷，導致無法安眠、精神狀況欠佳等

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2. 多步行

運動量不足會令身體缺乏肌肉，因而容易覺得寒冷。其實，肌肉是可製造熱能，有助維持體溫；而肌肉量更大，更有助加速代謝，加強人體對抗冰冷的能力。

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人體所需的熱能，大多透過運動而產生，運動時，血液會加速運行，這樣體溫亦會因此上升。人體有三分之二的肌肉，都集中在下半身，加強鍛鍊下半身的肌肉，可令體溫慢慢上升，也可以有助促進新陳代謝。想每日加速血液運行，最理想的步行時是30分鐘。上班族可以早一個車站下車，或多行樓梯，增加走路的時數。

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平日經常久坐的上班族，可以利用時間活動筋骨，讓身體保持溫暖。例如，盡量站起來多走動，把泡茶與上廁所的時間分開，不要一次解決所有要做的事情，就能增加活動的機會。

3. 浸浴或浸腳

腳是人類第二個心臟，要讓血液循環變好，必須先讓腳溫暖，才能把下肢的血液送回來，而血液暢通，自然能驅除痠痛及增加免疫力。每次泡腳大概使用38至40度的水溫，感覺溫溫熱熱的就可以，然後泡10分鐘就好。

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另外，謝嘉雯中醫師指出，如果家中有浴缸的話，可以用香茅煲水浸浴，除了有暖身效果外，香茅本身的味道清新，還有助提神。

如果家中沒有浴缸，可用簡單熱水泡腳，在足掌的前三分之一處有個穴位叫 「湧泉」，湧泉穴是腎經的原穴，其命名是指腎經之氣如泉水湧出來，流通全身和四肢。所以腳暖代表腎氣充盈，自然全身暖和！

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瞭解不同類型的手腳冰冷（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

4. 粟米式穿著法

之前曾流行穿上五、六層衣物的「洋蔥式穿著法」，在較暖的香港似乎不太合適。為免一進入室內就感到悶熱或侷促，可選擇「粟米式穿著法」。

「粟米式穿著法」：

最內層：發熱內衣，或防寒內衣

發熱內衣或防寒內衣一定要貼近身體，可完全維持著體溫不致寒氣走入體內。不想穿厚厚外套，發熱衣可幫助保暖打底。發熱內衣分兩種，一種是絨毛內衣，另一種是薄身發熱內衣。長時間留在戶外活動的朋友，適合穿絨毛發熱衣，因為比較厚身，穿起來會非常溫暖。反而逗留在室內時間較長的話，建議穿薄身發熱內衣較好。

中層：半領或圓領上衣

中層大家可選擇穿著半領或圓領上衣。如在室內地方有暖氣，若然穿上樽領或高領的衣服，整條頸可能會感到侷促兼流汗，自然很不舒服。加上近期大家都戴口罩，穿高領衣物或會增加接觸面部或口罩機會，或會增加感染風險，所以不建議穿高領衣服，反而應選擇半領或圓領衣服。

最外層：厚厚的大衣

如果你很怕冷，建議最好穿長褸大衣，因為冷風都是從地面竄上來，而長褸大衣可以遮蓋雙腿，甚至小腿，更加保暖。

如你還怕不夠暖，可戴上圍巾，雙重保暖。

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怕凍有原因（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

5. 不建議飲酒暖身

飲酒後身體會變熱，令許多人相信酒能暖身。不過註冊中醫何慧潔直指做法不可取，因酒精會令皮下微血管擴張，最初確會覺得身體變暖，但如果血管持續擴張，反而會把熱能帶到體表，繼而散失，身體更容易失溫，在較冷的環境下甚至有機會引發低溫症，因此最多可小酌，不宜多飲。

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不飲酒，也可飲用其他飲品保暖軀寒，謝嘉雯中醫師就推介大家可飲用蘋果桂圓黑糖茶：

蘋果桂圓黑糖茶 材料：蘋果4至5個，桂圓肉20克、水1.5公升，黑糖適量調味。如果能接受薑的味道，可於此茶中加入1、2塊薑片同煮，能加強暖身效果。 製法: 蘋果去芯削皮，與桂圓肉、黑糖一起加水，以中火同熬約半小時便可。 功效： 蘋果性平味甘酸；能生津止渴、潤肺除煩、健脾益胃。 桂圓肉即龍眼肉，味甘性平；《本草新編》謂其「能補心長智，悅胃培脾。」 黑糖較一般紅糖熬制時間糖稍長，加工程度最低，因此黑糖的營養比其他種類的糖較為豐富。

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6. 多飲水

沒有充份保濕，缺少水分，身體就會對溫度變得敏感。缺水是經常覺得凍的理由之一 ，一般成年人的身體有高達6成是水分，水分有助調節體溫，假如有充份保濕，水分就可鎖住熱能，再慢慢釋放，有助令體溫維持在一個舒適的水平。

此外，遲緩的代謝會令身體整體熱能較低，而水分就可以幫助強化新陳代謝。因此，每日應最少飲用8杯水，特別是在運動前後，更要特別補充水分。

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