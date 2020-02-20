【武漢肺炎】男性感染者會因睪丸炎不育？　腎臟功能恐同樣受損？

編按：武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情持續，有關資訊及消息流傳不斷，近日一度傳出該病毒要攻擊睪丸細胞致不育，立即來看看小肥波如何解讀這則消息。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【武漢肺炎】SARS CoV 2 會攻擊睪丸細胞致不育？」，刊於01撐場】

上周原來又有一份來自南京醫科大學的研究 [1] ，被一些網民稱 SARS CoV 2 會攻擊睪丸細胞致睪丸炎、造成男性不孕，並稱食野味壯陽變性無能抵死、要搶抗菌內褲之類，而傳媒又以訛傳訛地報道。事實是否如此呢？

武漢肺炎會令男士不育？（Getty images）

該文指，在 3 組感染 SARS CoV 2 的病人中，有 3至10% 人因病毒感染而出現腎功能問題與受破壞的情況，相信與病毒可結合人類的 ACE2 蛋白有關，而 ACE2 在多個器官的細胞中都會被大量表現，例如肺部、心臟、腎素–血管緊張素系統 (renin-angiotensin system) 等。也由於已知睪丸中的生精小管（seminiferous tubule）與萊氏細胞（Leydig cells）ACE2 表現水平同樣非常高，因此團隊認為有必要進行更深入調查，了解男性感染者康復後的情況。

問題是，原文僅寫上這些細胞是病毒的潛在目標，男性感染者有機會患上睪丸炎 （orchitis） ，但無特別指病毒有機會令感染者或康復人士不育。

男性感染者有機會患上睪丸炎 （orchitis） ，但無特別指病毒有機會令感染者或康復人士不育。（新華社圖片）

雖然， SARS CoV 2 與 SARS CoV 極為相似，過去亦有研究顯示 [2] ，極少部分感染沙士死亡的男性有睪丸炎徵狀，但現階段南京醫科大學的說法也只是假論，並無提出實質證據證明有感染者已因病毒出現睪丸炎。更重要的是，有感染者的泌尿系統出現問題，不等於其睪丸「一定」會同時受影響，所以男讀者們不用過分恐慌（不要忘記這批出現腎問題的感染者只屬少數）。

而且，團隊並無在文中交代為何揀選該三組人進行分析，有 data cherry picking 之嫌。有醫生朋友也提醒，事實上在多個器官的 ACE2 表現已有大量研究，不明白為何此時此刻有團隊將這種無太多實證的「研究」上載。正如我之前所說，很多學者都想在這個時間揚名立萬、搶經費，結果就有這麼多質素較參差的論文出現。

就武漢肺炎的論文短期內出現了很多。（路透社圖片）

當然，睪丸炎確實會令精子數下降，甚至睪丸萎縮，但已知這是極少數延誤醫治或病情過於嚴重造成的情況，一般都不會引致男人不育；睪丸炎也可用抗生素治療，在大多數情況都可兩星期內痊癒，所以再次強調男讀者們不用過分恐慌。怕的話，請注意衛生、勤洗手，暫時不去人多地方了。

又，每日都有新論文，每每都用獵奇方式去看學術文章，自然會弄出更多謬誤，傳媒界真的要小心求證。

報告：

1、Fan, C.B., Li, K., Ding, Y.H. & et al. (2020). ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage After 2019-nCoV Infection. medRxiv. doi: 10.1101/2020.02.12.20022418

2、Xu, J., Q, L.H., Chi, X.C. & et al. (2006). Orchitis: A Complication of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Biology of Reproduction, Volume 74, Issue 2, 1 February 2006, Pages 410–416. doi:10.1095/biolreprod.105.044776

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

作者個人Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/siufeiball/

看更多01撐場相關文章：

【武漢肺炎】紫外光燈殺菌阻疫情蔓延？

【武漢肺炎】考慮戴 N95 定普通口罩防病毒前的參考資料

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）