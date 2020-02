【武漢肺炎】男性感染者會因睪丸炎不育？　腎臟功能恐同樣受損？

編按:武漢肺炎(新冠肺炎,COVID-19)疫情持續,有關資訊及消息流傳不斷,近日一度傳出該病毒要攻擊睪丸細胞致不育,立即來看看小肥波如何解讀這則消息。

上周原來又有一份來自南京醫科大學的研究 [1] ,被一些網民稱 SARS CoV 2 會攻擊睪丸細胞致睪丸炎、造成男性不孕,並稱食野味壯陽變性無能抵死、要搶抗菌內褲之類,而傳媒又以訛傳訛地報道。事實是否如此呢?

武漢肺炎會令男士不育?(Getty images)

該文指,在 3 組感染 SARS CoV 2 的病人中,有 3至10% 人因病毒感染而出現腎功能問題與受破壞的情況,相信與病毒可結合人類的 ACE2 蛋白有關,而 ACE2 在多個器官的細胞中都會被大量表現,例如肺部、心臟、腎素–血管緊張素系統 (renin-angiotensin system) 等。也由於已知睪丸中的生精小管(seminiferous tubule)與萊氏細胞(Leydig cells)ACE2 表現水平同樣非常高,因此團隊認為有必要進行更深入調查,了解男性感染者康復後的情況。

問題是,原文僅寫上這些細胞是病毒的潛在目標,男性感染者有機會患上睪丸炎 (orchitis) ,但無特別指病毒有機會令感染者或康復人士不育。

男性感染者有機會患上睪丸炎 (orchitis) ,但無特別指病毒有機會令感染者或康復人士不育。(新華社圖片)

雖然, SARS CoV 2 與 SARS CoV 極為相似,過去亦有研究顯示 [2] ,極少部分感染沙士死亡的男性有睪丸炎徵狀,但現階段南京醫科大學的說法也只是假論,並無提出實質證據證明有感染者已因病毒出現睪丸炎。更重要的是,有感染者的泌尿系統出現問題,不等於其睪丸「一定」會同時受影響,所以男讀者們不用過分恐慌(不要忘記這批出現腎問題的感染者只屬少數)。

而且,團隊並無在文中交代為何揀選該三組人進行分析,有 data cherry picking 之嫌。有醫生朋友也提醒,事實上在多個器官的 ACE2 表現已有大量研究,不明白為何此時此刻有團隊將這種無太多實證的「研究」上載。正如我之前所說,很多學者都想在這個時間揚名立萬、搶經費,結果就有這麼多質素較參差的論文出現。

就武漢肺炎的論文短期內出現了很多。(路透社圖片)

當然,睪丸炎確實會令精子數下降,甚至睪丸萎縮,但已知這是極少數延誤醫治或病情過於嚴重造成的情況,一般都不會引致男人不育;睪丸炎也可用抗生素治療,在大多數情況都可兩星期內痊癒,所以再次強調男讀者們不用過分恐慌。怕的話,請注意衛生、勤洗手,暫時不去人多地方了。

又,每日都有新論文,每每都用獵奇方式去看學術文章,自然會弄出更多謬誤,傳媒界真的要小心求證。

報告:

1、Fan, C.B., Li, K., Ding, Y.H. & et al. (2020). ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage After 2019-nCoV Infection. medRxiv. doi: 10.1101/2020.02.12.20022418

2、Xu, J., Q, L.H., Chi, X.C. & et al. (2006). Orchitis: A Complication of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Biology of Reproduction, Volume 74, Issue 2, 1 February 2006, Pages 410–416. doi:10.1095/biolreprod.105.044776

作者簡介:小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

作者個人Facebook專頁:https://www.facebook.com/pg/siufeiball/

