【武漢肺炎】跟流感差不多？台免疫權威張南驥用一張圖解構謬誤

武漢肺炎國際疫情越演越烈，近日有一種說法是「武漢肺炎和流感差不多」，對此前台灣陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥並不認同，他指出，新型冠狀病毒的疾病特徵是就有異於先前的SARS及MERS，又如何可與基因完全不同之流感病毒相提並論。

曾任台灣馬偕醫學院學務長的教授張南驥表示，造成武漢肺炎的新型冠狀病毒屬於RNA(+)病毒，很容易在宿中突變，而且人一旦感染之後，就很難痊癒，眾多待救援的病患，就足以癱瘓掉一個城市、甚至一個國家，因此別誤以為武漢肺炎「好像也沒有真的殺死很多人」，就認為它沒有流感的致死人數多，而不足為懼；其實它跟流感絕對不是同一回事。

張南驥教授接受【Heho健康】專訪時特別畫出了武漢肺炎以及流感的疾病曲線示意圖：

註：圖片為示意圖（Heho健康授權使用）

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武漢肺炎的確診人數曲線是「向上移動」，龐大患病人口會拖垮醫療單位

張南驥指出，截至（15/2）目前為止，全世界已經有近六萬多名武漢肺炎的患者，當常態分佈曲線上升的時候，死亡人數就會隨著增加，所以現在死亡人數已經到1368多人了。

「可是你會發現，最嚴重的問題是復原人數一直很少，僅累積有幾千人，但是已經4個多禮拜過去了，中間生病狀態持續救治中的人數依然是五萬多人，我們並不知道這個時間還會拖到多久。」

武漢肺炎疾病曲線示意圖（Heho健康授權使用）

這些人都可能需用到呼吸器、甚至葉克膜；先不論呼吸器，單是患病人基數那麼大，可想見連床位都會不夠，怎麼能受到細心的治療？張南驥指出：「台北市如果病例因社群感染突然增多，就必會像武漢那樣、讓整個城市癱瘓，我們很難想像武漢現在急迫的狀況。」

張南驥教授強調，病程最嚴重的事情，就是病人都卡在「生病」的狀態，除了病人自己非常痛苦，所需要的人力、醫療開銷極大。就像武漢現在加蓋了兩家醫院，甚至出動了軍隊，工廠也都停工了。「還有最難解的是『恐慌』，生病的人恐慌、照顧的人恐慌，恐慌下使得大家急著搶物資、搶口罩。」

流感來得快、去得快，比較不會留下永久傷害

接下來張南驥分析流感病程之可能的常態分佈，流感的總得病數字高，雖致死率較低，仍奪去相當多性命。只要短短二個星期，幾乎所有中間患病的人，都會向右移動，變成完全康復的狀態。

流感疾病曲線示意圖（Heho健康授權使用）

「我們之所以沒什麼感覺，就是因為疾病在個人身上來去速度快，短短2個星期後，患者就恢復健康，重返工作崗位。痊癒人數之曲線是會向右移動，而不是像武漢肺炎停滯不前。」張南驥指出。

他感慨指出，雖然說是為了要安定民心、避免造成恐慌，但醫生們也不能口口聲聲稱武漢肺炎跟流感差不多，「單看對岸那麼多城市如上海、北京、廣州全都封城了，就知道其嚴重性非比尋常。」

張南驥表示，現在還不知道這個疾病未來是否能夠完全痊癒，如果疫情拖久了，死亡人數一直上升，後果也是很嚴重的。另外，冠狀病毒的感染對於身體會有永久的傷害，肺部只要發炎過，一定會留下跟一輩子的痕跡，不像流感不太會有後遺症。因此，張南驥教授呼籲，絕對不能小看武漢肺炎。

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