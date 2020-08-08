【新冠肺炎】抗疫在家久坐傷身　食療穴位養生4招飯後站15分鐘

新冠肺炎疫情持續，為了減少社交距離，降低感染風險，不少人都會留在家中。家居活動不外乎煲劇、看書、打機、食、坐、瞓。註冊中醫師潘咨遐表示，如大家長待家中，身體沒有足夠活動，容易令眼、肝、筋和氣血受損傷，也較容易感到鬱悶，甚至焦慮。 抗疫在家，應如何養好身體？潘醫師建議大家可從湯水、茶飲、穴位按摩及伸展活動等護肝補脾腎、紓緩不安情緒。

新冠肺炎爆發第三波，學校停課，政府亦再度延長公務員在家工作的安排，部分私人企業及非政府機構亦效法，以保障員工。為了避免外出增加感染的風險，不少人都會宅留家中，打機、煲劇、食、坐、瞓，但也切勿忽略運動。

假日外出的人士大減，留在家中防疫。（資料圖片）

中醫學說中，《黃帝內經》所提及的「五勞所傷」，即「久視傷血、久臥傷氣、久坐傷肉、久立傷骨、久行傷筋」。足不出戶有可能出現久視傷血、久臥傷氣、久坐傷肉等情況。

1. 煲劇打機：傷血、肝

留在家中，最方便的娛樂不外乎「玩電話」和「煲劇」，但潘醫師指久視傷血，過度用眼會使肝血虧虛，雙目得不到營養的供給，便容易出現眼乾澀、看東西模糊、夜盲等。

而眼睛與肝臟的健康是有緊密聯繫的，中醫所指的「肝藏血」，即肝臟具有儲藏血液和調節血量的功能，且「肝開竅於目」，雙眼是受到血的給養才能視物。所以，當眼睛受損時，肝亦會受損。傷及肝或會出現眼睛乾澀、視物不清、小腿抽筋、腰膝痠軟、手足無力、手指不靈活、皮膚出現斑點、情緒不穩定、月經不調等一系列的症狀。

要保養雙眼及肝臟，可藉以下的食療幫忙：

補腎明目食療：杞子龍眼肉桂花蜜

2. 長期攤在梳化：傷肺氣

天氣寒冷，在家固然要賴在床上，鑽進被窩裹取暖。若長時間躺卧床或梳化上、「瞓」太多等則會久臥傷氣，令氣血運行不暢，使精神變差及昏沉。

而久臥床上亦會耗傷肺氣，肺司呼吸而主一身之氣，當肺氣虧虛，無法吸入新鮮空氣，並不能排出「壞氣」，令身體氣機運行不順，致津液（人體內帶營養的水分液體 ）運化不好。當排泄不好時，會使精神不振、傷脾氣（因脾主運化，將營養運輸全身）—— 當四肢脾氣虛時，會令消化功能變差、乏力、肌肉瘦、感疲勞不想說話。

一時三刻間不會有以上症狀，但長期下去可造成，故潘醫師提供一項湯水助補肺和補脾腎。

補脾肺食療：淮山紅蘿蔔生薑豬展湯

3. 久坐不動 ：傷肌肉

由於疫情嚴峻，大部分人減少外出做運動或行街等，在家中難得可以稍作休息，當然要「偷吓懶」坐在梳化上發呆、煲劇等等。倘若長時間坐着不動，可致肌肉鬆弛無力，甚至萎縮。潘醫師建議大家要定期拉筋、在家跳繩，或或使用單車機運動，而小朋友亦可拋沙包。

潘醫師建議，大家每日可在家站立1至1小時半、飯後別立刻坐下，企約15分鐘，均可使血氣運行較順暢。她更建議大家多做伸展運動，如下：

此外，潘醫師提供湯水食譜助大家健脾、補筋骨，可參考以下做法。

補筋骨食療：五指毛桃牛大力豬展湯

4. 焦慮、鬱悶 ： 睡眠差、呼吸不順

潘醫師直言最近不少人因情緒問題而求診。出於擔憂，大家都會緊貼疫情報道，但反而會愈看愈焦慮，擔心家中的口罩和搓手液存貨、自己會否受感染等。這些焦慮情緒或會產生身體上的不適，如胃部有「頂住」的感覺、喉嚨不適、有痰吐不出、睡眠差、呼吸不順、心跳加速或變得煩躁等。

二人限聚令，不少聚會被迫取消，長時間足不出戶或會感到鬱悶和苦悶不堪。該如何應對連串的負面情緒？潘醫師提出4個穴位及食療，冀紓緩緊張、焦慮不安和鬱悶的情緒。

紓緩抑鬱焦慮食療一：玫瑰花茶

紓緩抑鬱焦慮食療二：佛手瓜粟米蓮子百合豬展湯

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在動手按穴位之先，可參考「穴位指寸測量法」助找穴位的位置！

穴位指寸測量法（01製圖）

4大穴位：中脘、內關、足三里、太沖穴

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潘醫師提醒，如情緒持續不穩或加重，便需要求診。

生活小提示

- 避免頻繁瀏覽疫情消息，該適時瀏覽

- 閱讀書本、看電影，放鬆身心

- 關注有趣味性的大小事

大家在家仍須謹記多做運動、攝取足夠營養食物才可避免病菌有機可乘，若有疑問應向中醫師或專業人士諮詢。

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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