【武漢肺炎】失眠有4件事不要做　10個令你自然入睡好方法

新型冠狀病毒疫情令到人心惶惶，有人可能對疫情感到焦慮，還要頻撲口罩，又要對消毒防疫步步為營，唯恐做得不足夠。在如此精神壓力下，很容易睡不好或睡眠質素差，長遠對精神健康及免疫力也有影響。 放鬆心情說易不易，但還有什麼怎樣令自己睡得好呢？以下10個建議不僅對自己有用，也可能幫到你身邊的人！

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於本港出現首宗武漢肺炎個案後，在網上訪問了逾1000名市民對是次疫情的風險感知及心理行為反應。調查結果顯示，市民對疫情風險感知屬高水平，88%受訪者自覺會有很大機會受感染；98%受訪者認為新型冠狀病毒可致嚴重症狀。另外，98%受訪者對疫情表示焦慮，平均焦慮指數為8.82分，屬「達臨界點」水平。

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焦慮對身心健康會造成影響，有些人甚至因此會失眠又或令睡眠質素變差。不想借助藥物，只想自然可以入睡、睡一個好覺？網站Healthline文章，提出10個方法（按圖）：

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1. 固定睡眠習慣

有不少人可能在周末都會睡到中午，或許大家會很享受這種睡到自然醒的感覺，不過這樣做其實只會打亂你的生理時鐘，並導致更多睡眠問題。不論是平日、周末或假期，每晚在固定的時間入睡，有助你建立內在的生理時鐘（internal sleep/wake clock），並有助減低你入睡時所需的時間。

「一致性」是睡個好覺的關鍵，尤其是養成一致起床時間的習慣。每天在同一時間醒來，大腦會通過調節睡眠周期來改善情緒和睡眠品質，知道什麼時候完成睡眠過程，什麼時候應該準備好起床。

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2. 運動

研究人員指出，經常久坐的成人，在每周進行4次有氧運動後，睡眠質素可由「差」改善至「良好」。這些參加者也指出，在多運動後，日間出現的抑鬱症狀已有所減少、活力有所增加，並減少了睡意。不過，大家應在睡覺時間的前幾個鐘完成運動，以免變得太活躍，反而影響睡眠。

運動的確可以紓緩焦慮、抑鬱等情緒，而有運動習慣的人，的確相對上較少出現睡眠問題。然而，如果運動是十分劇烈，尤其是帶有競爭性的，便可能反過來使身體維持在緊張的狀態，久久不能放鬆下來，進而影響睡眠。因此，最重要是觀察自己身體運動後的反應而再調整運動的強度。

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3. 晚餐要識食

大家應在三點後避免進食或飲用含有咖啡因的食品，例如咖啡、茶、汽水及巧克力。同時，要在睡眠前幾個鐘進食晚餐，而晚餐應為一天中最輕量的餐點。你也應避免進食辣或油膩的食物，因這些食物有可能令你出現胃灼熱等的情況，影響睡眠。

以攝取200毫克的咖啡因為例，身體會在大約4到6小時排去一半的咖啡因，但整體大約需40小時才會代謝完畢。而且當咖啡因擾亂睡眠時，第二天醒來時便會產生認知和情感障礙，人們自然而然傾向喝杯咖啡或能量飲料，試圖讓自己更警覺，結果造成惡性循環。

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4. 不要做：吸煙

曾有研究發現，非吸煙人士在經過一整晚睡眠後，得到充份休息的感覺會高出吸煙人士4倍。而專家指出，這分別是由於尼古丁的刺激作用與在晚間沒有攝取尼古丁所造成。另外，吸煙也會令睡眠窒息症（sleep apnea）及哮喘等其他呼吸疾病惡化，這也會有可能影響睡眠。

5. 不要做： 晚間飲酒

酒精會破壞睡眠模式及有助人們於早上感到精神的腦波，例如，一杯馬丁尼或有助你一開始入睡，不過當酒意開始消退時，人㫓就很可能會醒過來，並難以重新入睡。

酒精幫助入眠亦是不建議的做法，因為酒精雖然可使人較快入睡，但與安眠藥一樣也是會成癮的。如果失眠的原因沒有處理，失眠者便要持續地依賴酒精才能入睡。生理上，酒精更會影響睡眠結構，從而影響睡眠質素，而且酒精有利尿作用，使人容易需要在半夜上洗手間，因而使睡眠中斷。

同時，酒精亦會使呼吸道附近的肌肉鬆弛，令人們在睡覺時呼吸不暢順，因而影響睡眠質素。睡眠質素不佳，縱使能入睡，都可能導致之後一天的精神疲倦。

按圖瞭解不同的失眠：

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6. 不要做： 睡前1小時使用電子產品

由國際睡眠基金會發佈的一份調查發現，接近所有參加者在睡前的一小時都有使用不同的電子產品（例如電視、電腦、電子遊戲機或手機）的習慣。這些產品所發出的光線會刺激腦部，令腦部難以放鬆下來。因此，在睡覺的1小時前不使用電子產品，可有助你更快入睡及睡得更好。

中文大學醫學院精神科學系教授李誠亦指，螢幕的藍光及強光對大腦有刺激性，如日落後或睡覺前一直使用電子產品，便會令大腦誤以為仍是日間，因此難以入睡。他又建議，睡覺前應避免看打鬥片段，因為刺激的畫面會令人容易感到煩躁、疲倦、焦慮。

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7. 不要做： 和寵物或孩子一起睡

一份研究發現，53％的寵物主人和寵物一起睡覺，每晚的睡眠都被中斷，而超過80％和孩子一起睡覺的成人，睡眠也有問題。每個人都應有自己的睡眠空間，想避免睡眠被打擾，就要盡量減少和毛孩及孩子一起睡。

不同睡姿的功效（按圖）：

8. 留意睡房溫度

適中的氣溫比過暖的氣溫較為有利睡眠。國際睡眠基金會建議，睡房室溫保持約65 °F（約18.3°C），有助你更快入睡及睡得更沉。

9. 保持睡眠環境漆黑

燈光會告訴你的大腦何時是應該起床的時間，因此在睡眠時應盡可能保持環境漆黑。即使是手機或電腦發出的少量燈光，也會擾亂製造褪黑激素（褪黑激素有助管理睡眠周期）及整體睡眠。

部分人士習慣在晚上睡覺時開燈，雖然燈光不及陽光純盛，但其實亦屬一個陽熱之源，可擾動體內陽氣不得安伏於營陰，阻礙人體進入睡眠的狀態，因此睡前應關燈和電視，以減輕對身體的影響。

助眠穴位的位置：（按圖）

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10. 只在床上睡眠

睡床應只用作睡眠，而不是工作、進食或收看電視的地方。如果你在半夜中醒來，便不要打開手提電影或電視，如希望重拾睡意，你可嘗試冥想或閱讀。

冥想可以幫人放鬆和令思緒平靜下來，令失眠人士更快入睡。史丹福醫學中心早前進行了一個為期6周的失眠人士冥想和認知行為治療課程，在研究結束時，參與者的平均入睡時間減少了一半（從40分鐘到20分鐘），6成的人更不再有失眠問題。

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（資料來源：Healthline）

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