【呼吸困難】肺炎及心臟病或為成因　減肥及避致敏原可減發作風險

呼吸困難白話說是吸不到空氣，是一種需要比平常更用力才能呼吸的症狀，十分痛苦。經歷過呼吸困難的人，將其描述為一種對空氣飢渴，胸腔強烈收縮的狀態，最糟的時候甚至會讓人感到窒息、恐慌。持續呼吸困難可能是慢性病的徵兆，例如潛在的心臟、肺部或肥胖疾病。 文: CihRong Huang 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

呼吸困難有多常見？

呼吸困難十分常見，任何年紀及性別的人都有可能經歷，對有些人來說，呼吸困難甚至就是他們的日常。呼吸困難是常見的急診病因，若能避免誘發的因素，就能有效降低發作風險，可以諮詢醫生以獲得更多資訊。

呼吸困難有哪些症狀？

相關的症狀包含：心率變高、喘氣、氣喘（Asthma）、肋骨收縮、鼻翼擴大、手腳變色。

什麼時候該看醫生？（按圖了解！）

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呼吸困難的原因

造成呼吸困難的原因包括：

- 感冒；或急性鼻竇炎（Acute sinusitis），會持續1~2週，並讓人難以用鼻子呼吸，當鼻竇不再發炎充血，呼吸才會慢慢恢復正常。 - 肺部問題，如哮吼（Croup，特別是嬰兒）、肺癌（Lung cancer）、胸膜炎（Pleurisy）、肺水腫（Pulmonary edema）、肺纖維化、肺動脈高壓、結節病（Sarcoidosis）、肺結核（Tuberculosis）。 - 心臟問題，如心肌病變、心律不整、心臟衰竭、心包炎、心臟周圍組織發炎。 - 其他問題包括貧血（Anemia）、肋骨斷掉、窒息、會厭炎（Epiglottitis）、吸入異物、焦慮症（Anxeity）、格林巴利症候群（Guillain-barre syndrome）、重症肌無力。

持續數週的呼吸困難稱為慢性呼吸困難，可能是由下列因素造成：

氣喘、慢性阻塞性肺病（Chronic obstructive pulmonary disease，COPD）、呼吸功能失調、心臟功能異常、間質性肺病、肥胖

造成急性呼吸困難的原因包含:

氣喘，或支氣管痙攣（Bronchospasm）、一氧化碳中毒、心包填塞（Cardiac tamponade），意指包圍心臟的雙層膜囊累積了大量的液體、心臟病發、心臟衰竭、低血壓、肺炎（Pneumonia），或其他肺部感染、氣胸（Pneumothorax）、肺栓塞（Pulmonary embolism），意指肺動脈裡有血栓、突然失血、上呼吸道阻塞

上述是常見的呼吸困難原因，若需要更精確的診斷請諮詢醫生。

呼吸困難的風險因素

造成呼吸困難的危險因素：抽煙、肺病史、肌肉無力、低血紅蛋白、缺乏運動、因生病而過重、嚴重肥胖、持續暴露於誘發氣喘因素的環境中。若需進一步資訊，請諮詢醫生。

呼吸困難的生活調整與居家療法

下列方法可能有助於改善呼吸困難：

找到自己的步調 盡量不要憋氣 使用噘嘴吐氣法 詢問醫生是否該進行肺部復健 體重過重可嘗試減重 避開氣喘因子 避免室內外空氣污染物 直接坐在電扇前，讓風往臉上吹。 除非經過適應訓練，否則避免在海拔1500公尺以上的地方活動。 戒煙，即使是老煙槍，戒煙也可以降低肺病與心臟病的風險。 進行常規體檢，因為呼吸困難可能是某些嚴重健康問題的前兆。 與醫療人員提出您對呼吸困難的擔憂，並遵循醫療人員提供的治療計劃。若有開立藥物，請按時服藥。 若需要氧氣輔助治療，請確保設備能正常運作及氧氣存量足夠。

若有任何疑問請諮詢醫生，以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：呼吸困難】