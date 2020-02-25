【武漢肺炎】新冠肺炎6大疑團拆解　 惡化後病徵有變？仍可自癒？

新型冠狀病毒疫情持續，鑽石公主號郵輪乘客確診個案達70宗，有4名病人情況特別嚴重，並出現呼吸系統衰竭，2名需要使用人工肺，2名需要用呼吸機協助呼級。感染新冠狀病毒的患者，有機會沒有病徵，但病情也可能由輕微變重症。究竟病情嚴重時，會出現什麼情況？

新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（24日）新增7宗確診感染新型肺炎的個案，累計個案81宗。新增的確診個案中，有4名是鑽石公主號郵輪乘客。衛生署高級醫生黃駿君指，鑽石公主號郵輪70宗滯日港人的確診個案中，暫時掌握16個個案的臨床情況，有4名病人情況特別嚴重，並出現呼吸系統衰竭，器官需要不同程度的支援，當中有2名需要使用人工肺，另外2名需要用呼吸機協助呼級。

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新冠肺炎雖然經常與沙士比較，但有專家指，其實在發病及救治上，新冠肺炎比沙士更難處理 （按圖）：

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問題一：新冠肺炎患者病情進展快？

北京朝陽醫院副院長童朝暉指，與沙士患者群體主要是中青年不同，新冠肺炎重症患者以50歲以上的老年人為主，這部分人群多有心腦血管等基礎疾病。在發病進程上，新冠肺炎患者病情進展更快，缺氧發展很明顯，如果控制不好很快會發展到呼吸衰竭。

問題二：新型冠狀病毒只攻擊肺部？

和沙士患者受累器官集中在肺部不同，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多個器官衰竭。正因如此，新冠肺炎重症患者的救治難度比沙士患者大。

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問題三： 感染新冠狀病毒後，有部分人可以痊癒，但也有機會由輕微發展至重症，究竟病發後會是什麼情況呢？

根據國家衛生健康委辦公廳《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》中提到關於中醫治療部分，當中有描述新冠肺炎確診患者在臨床因應病情有分不同程度輕重，且各有病徵：

以下為新冠肺炎患者的各種類型（按圖）：

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何謂輕型？

患者臨床症狀輕微，未見肺炎表現。在中醫的角度下，輕型患者又分為「寒濕鬱肺證」及「濕熱蘊肺證」。

輕型有兩類：

「寒濕鬱肺證」 臨床症狀：發熱、乏力、周身痠痛、咳嗽、咯痰、胸緊憋氣、納呆、噁心、嘔吐、大便粘膩不爽。舌質淡胖齒痕或淡紅，苔白白膩。

「濕熱蘊肺證」 臨床症狀：低熱或不發熱、微噁寒、乏力、頭身困重、肌肉痠痛、乾咳痰少，咽痛、口乾不欲多飲，或伴有胸悶、無汗或汗出不暢，或見嘔噁納呆，便溏或大便粘滯不爽。舌淡紅、苔白厚膩或薄黃。

何謂普通型？

患者具有發熱、呼吸道等症狀，見肺炎表現。而在中醫的角度下，普通型的患者又分為「濕毒鬱肺證」及「寒濕阻肺證」。

普通型有兩類：

「濕毒鬱肺證」 臨床症狀：發熱、咳嗽痰少、或有黃痰、憋悶氣促、腹脹、便秘不暢。舌質暗紅、舌體胖、苔黃膩。

「寒濕阻肺證」 臨床症狀：低熱、身熱不揚、或未熱、乾咳、少痰、倦怠乏力、胸悶，便溏。舌質淡或淡紅，苔白或白膩。

何謂重型？最主要看3大症狀

病重的患者都出現呼吸困難或呼吸衰竭的症狀，或要使用人工肺或呼吸機協助呼吸，並可能合併其他器官功能衰竭，需ICU監護治療，甚至出現休克的情況。

鍾南山在解剖報告指出，新冠肺炎患者肺部的表現，與沙士不同，沒有嚴重纖維化，肺泡仍存在，但炎症很厲害，還有大量黏液，導致病人的通氣不順。

在《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》提到重型患者有兩類：

「疫毒閉肺證」 臨床症狀：發熱面紅、咳嗽、痰黃粘少，或痰中帶血、喘憋氣促、疲乏倦怠、口乾苦粘、噁心不食、大便不暢、小便短赤。舌紅、苔黃膩。

「氣營兩燔證」 臨床症狀：大熱煩渴、喘憋氣促、譫語神昏、視物錯瞀、或發斑疹、或吐血，或四肢抽搐。舌絳少苔或無苔

何謂危重型？

至於當患者轉為危重型的時候，會出現以下任何一個情況：

- 呼吸衰竭，且需要機械通氣 - 出現休克 - 合併其他器官功能衰竭，需ICU監護治療

「內閉外脫證」 臨床表現：呼吸困難、動輒氣喘或需要機械通氣，伴神昏，煩躁，汗出肢冷，舌質紫暗，苔厚膩或燥。

問題四：發病至確診，大概需要多長時間？治愈出院病人的情況是如何分佈？

根據《中國政府網》，患者發病到確診時間，全國平均是4.95天。出院病人中，大概90%左右是輕症，10%左右是重症和危重症。

問題五：輕型患者可自癒？

截止 2月25日上午9時，根據《衞生防護中心》的資料，全球感染個案有至少 79448 宗，內地治愈出院個案有27323 宗宗。現時仍未有疫苗，至於為什麼有人可以康復，據資料，有一部分患者通過自身比較強的免疫可以把病毒有效地清除。

問題六：究竟是否痊癒就已和病毒一刀兩斷？

中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長、呼吸危重症專家童朝暉表示，即使出院的病人，最好也要再自行隔離兩周。SARS病毒和新型冠狀病毒是85%的同源，抗擊非典時檢測，抗體能在體內持續6個月。根據這種研究結果推斷，病人體內至少在6個月是有抗體的，他覺得病人這6個月以內不會再得此病。

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不過根據《The Star》的報導，安大略（Ontario）的新冠肺炎首2宗個案，一對夫妻在康復後測試，仍顯示他們體內還帶有病毒，結果在家中被隔離。丈夫在2星期前出院，而妻子則從未入院。專家指，仍未清楚是活病毒還是死病毒。另外，專家也補充，該名男子約五十多歲，並有其他健康問題，或能影響其對抗病毒的能力。現時仍未有定論。

（資料來源：《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》、《中國政府網》、《衞生防護中心》、《The Star》）

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