【肩頸痛】姿勢正確都會痛？醫生：忽視痛症會加速大腦萎縮20倍！

不少打工仔長時間對電腦工作，平日又經常低頭看電話，加上姿勢不正確，因此都容易有肩頸痛的問題。若忽視肩頸痛，有機會加速大腦萎縮20倍！

打工仔長時間對電腦，會加劇肩頸痛症。（《無法成為野獸的我們》劇照）

肩頸痠痛是最常見的職業病

城市人大多都是低頭族，天天玩手機，看電腦，長時間會嚴重影響肩頸，甚至大腦！美國西北大學研究指出，只要肩頸僵硬、腰酸背痛超過1年，大腦恐怕會萎縮5-11%。台灣更有資料顯示，勞工保險職業病給付中，手臂頸肩疾病佔47%，比下背痛的19%多2倍以上，可見肩頸痠痛已成最常見的職業病。

城市人大多都是低頭族，天天玩手機，看電腦。（Unsplash）

姿勢正確卻令肌肉不得放鬆

很多人也以為只要姿勢正確便可以避免肩頸痛症，可是台灣醫生則否定這個說法。醫生指不管姿勢多正確，肌肉都在工作，不得到放鬆休息。舉例如當兵，坐得非常挺，然後沒多久就會全身痠痛。加上經常低頭工作會對肌肉造成重大負擔，自然會感到痠痛，這是累積性傷害，即是過度使用症候群。保持正確姿勢固然重要，但是頸部肌肉非常脆弱，長期工作還是會疲勞，疲勞變成過勞，然後變成過勞，最後發炎，情況嚴重可能就要進行物理治療。

忽視肩頸痠痛會加速大腦萎縮。（HEALTH 2.0@Youtube）

忽視痛症會加速大腦萎縮20倍！

更重要的是，疼痛的部分會影響到腦的皮質部分，不但影響情緒，亦會令記憶力變差，有機會間接引致失智症。慢性疼痛3個月以上便需要注意，痛症超過1年仍不得紓緩，便會令腦部退化加速20倍！

現在受疫症影響，很多打工仔也Home Office，在家不分晝夜長時間工作，工時變長，也沒有足夠空間做一些伸展運動。不過閒時也可以多做一些拉筋動作，放鬆長期崩緊的肩頸和腰部肌肉，同時選用一些按摩器便更佳，可以一邊工作，一邊按摩。

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