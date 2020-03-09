【防菌必讀】室內空氣污染比室外嚴重5倍！消滅病毒致敏原全靠…

近期新型肺炎病毒肆虐，大家都勤於清潔家居，但根據英國科技品牌與香港過敏協會合作的健康空氣調查結果，即使家居和學校日日清潔，也分別有86%和100%濾網樣本發現細菌，樣本中亦發現甲醛和塵蟎等致癌和致敏物質。不當的清潔方法會令塵埃及致敏原積聚，更可能觸發鼻敏感、濕疹等健康問題！

66個家居及學校測試點 揪出室內致敏元兇

過敏症是香港的風土病，除了因為室外空氣污染問題嚴重，原來室內空氣質素也認真麻麻！

香港過敏協會主席林紅表示，今次與科技品牌Dyson合作，是希望喚醒公眾有關室內空氣污染質素對人體影響的認知，並且改善室內空氣質素，關注過敏症問題。

是次調查發現，所有學校測試點均發現塵蟎致敏原。雖然肉眼看不見，每日骯髒空氣及致敏原其實充斥於我們家居及小朋友上學的地方，情況值得關注。 林紅

這個健康空氣調查在全港不同地區的44個家庭及22間小學課室，共66個測試點安裝空氣清新機風扇，再檢測其濾網，即使超過90％的學校及86％的家庭受訪者表示每天都會進行校舍或家居清潔，主要方法是使用拖地和掃地等傳統清潔方法。但這樣清潔是否代表真正潔淨?

含菌量結果

100% 學校濾網樣本發現細菌

86.2% 家居濾網樣本發現細菌

根據學校樣本的細菌分類，最常見的細菌包括枯草芽孢杆菌、乳微球菌及脊鏈球菌，這些細菌有機會引致呼吸道、腸胃或肺部感染。

灰塵量及塵蟎含量結果

0.52g 學校濾網平均塵量

1.16g 家居濾網平均塵量

是次調查發現，所有學校家居灰塵樣本均發現塵蟎和塵蟎致敏原。一般來說，常見的塵蟎過敏症狀可引致打噴嚏、鼻敏感、眼睛痕癢、咳嗽、喘氣和呼吸困難等。

甲醛含量結果

100% 學校濾網含超過0.5mg/kg甲醛

66% 家居濾網含超過0.5mg/kg甲醛

世界衛生組織將甲醛分類為一級致癌物，它可於室內累積及持續造成污染，對人體造成刺激。

（Dyson提供）

環境管控產品工程師：室內空氣污染比室外嚴重五倍

這次調查結果反映，室內滿佈看不見的細菌和致敏原。大人和小朋友有8成時間在學校和家居逗留，故有機會造成不同的過敏問題！

Dyson環境管控高級設計工程師 Ben Lowson

而事實上，室外空氣污染也會影響室內空氣質素。Dyson環境管控高級設計工程師Ben Lowson指出，由室外飄入室內的各種污染物包括建築工程及汽車排放的粉塵癈氣，甚至植物的花粉，均會污染室內空氣，加上現代家居普遍採用封閉式設計，污染物及致敏源便會困於室內。根據日本厚生勞動省的室內空氣研究，我們所吸入的室內空氣，污染程度有機會比室外空氣嚴重五倍！

有見及此，很多人都會在家中添置空氣清新機。因為空氣中大部份污染物都是肉眼看不見的，Ben Lowson建議大家可以選擇能夠自動感測同時有效捕捉污染物，並可吹送潔淨空氣至家居每個角落的空氣清新機。另外要注意機器是否採用密封式濾網設計，確保能捕捉到99.95%小至0.1微米污染物和過濾到VOC及其他有害氣體，另外，若空氣清新機設有實時空氣監察系統，更有助用家隨時隨地了解室內空氣質素。

(getty images)

新冠肺炎肆虐 清潔不當反而引起敏感

平日已忙於應付細菌和致敏原，加上俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒持續爆發，很多家庭更是密密清潔，漂白水都多用了！

不過耳鼻喉科何志謙醫生便提醒，這些化學清潔劑含有不同的消毒成分和酒精，或會對人體造成刺激性和過敏反應：有些人接觸後會對皮膚構成影響，尤其是過份清潔或會洗走皮膚上的油脂，造成爆拆或濕疹發作；亦有些人可能呼吸道敏感，出現鼻腫脹、鼻腔分泌物增加、甚至呼吸困難，市民可用生理鹽水洗鼻，清潔鼻入面嘅致敏原和外來物，或者過濾室內空氣紓緩不適。何醫生指出這些物理性的方法可避免服用藥物，對人體的副作用較小。

耳鼻喉科何志謙醫生

+ 4 + 3 + 2

至於在清潔方面，何醫生也同樣建議盡量使用非化學的方式。例如在殺滅塵蟎時，何醫生指出空氣溫度和濕度都會影響塵蟎繁殖，他建議大家勤打掃，保持空氣流通以減少塵埃累積，並以過濾方式減少塵埃；另外，由於60°C以上水溫有殺菌作用，所以高達100°C的蒸汽熨斗可殺死塵蟎，但何醫生又提醒，市面上有些熨斗只是出水氣，而非蒸汽熨斗，效果便會適得其反，因為潮濕的環境更易令細菌滋生！

何醫生一再提醒大家，保持乾爽對抑菌非常重要，所以對於最近流傳用消毒噴霧噴鞋底和手袋的殺菌方法，他便認為除了噴液體會令物件濕度增加，反而容易滋生細菌。

近年坊間流行用酵素、白醋和精油等天然方法殺菌消毒，何醫生則指出在醫學上，它們的清潔和殺菌能力有待查證，同時要留意有部分精油屬刺激性，亦有機會造成敏感。

總而言之，大家雖想盡辦法消滅致敏原和細菌病毒，但根據各方專家意見，還是用物理性又科學的方法清潔家居，才是最衛生和安全呢！