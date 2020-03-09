【體溫】37度等於發燒？體溫低增患癌風險？量度體溫6大須知

新型冠狀病毒疫情不斷爆發，不少地方都加強防疫，最常見的就是探熱，以檢測訪客有否發燒。不過，大家對「發燒」的溫度，似乎有不一樣的定義，甚至不同方式探熱也有不同結果。究竟什麼是正常體溫，而幾多度才是發燒呢？

發燒為新冠肺炎最常見症狀，與其自己盲目猜測有否發燒，不如先了解有關體溫的問題（按圖）：

+ 20 + 19 + 18

為什麼會發燒？

發燒即身體溫度比正常高，是一種生病症狀，亦可能是接受免疫注射後的一種反應，表示身體的免疫系統在正常地操作，以對抗外來的病菌。

在新冠肺炎的陰霾下，發燒成為高危症狀，不想自己嚇自己，就要先了解更多關於發燒的資訊（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

相關文章：【武漢肺炎】退燒了仍可傳播病毒？ 關於發燒你要知道的6件事

正常體溫？

人體腦部下視丘的地方有個體溫調節中樞，在這裡會設定一個體溫定位點，平時不生病的時候體溫都設在 37 ℃ 左右。人體因為感染等各種疾病出現發炎反應，而使體溫的定位點上升，於是人體會進行很多生理反應而使體溫上升。

另外一種，則是身體並沒有發炎、體溫定位點也沒有上升，但因為身體熱量太多來不及散熱而使體溫上升，這種情形稱為體溫過高 (hyperthermia) ，例如在炎熱的環境下穿太多衣服、把嬰兒包得太緊、運動、浸溫泉、中暑 (heat stroke) 等。

不過，近日美國史丹福大學有研究，過去的研究認為人體溫度一般為37 ℃，不過隨著時代轉變，研究人員根據觀察發現，每10年人體溫度就會下跌0.05℉。雖然不肯定當中的原因，但基於以上研究結果，人體正常的參考溫度或許有新的改變，令本身定為正常溫度的37度不再準確。

體溫低增加患癌風險？

日本醫學博士石原結實就指出，據研究顯示，體溫降低一度，基礎代謝大概會下降12％，會加速老化、熱量消耗緩慢，還容易發胖。除了這些影響外，體溫太低也可能會令患癌風險上升。《Medical News Today》指出，研究利用老鼠作實驗，結果發現處於溫暖環境中老鼠的T細胞，相比處於溫度低的老鼠的T細胞，會分泌更多的抗癌物質。研究人員同時發現，處於溫度低的老鼠，會傾向會更易接受腫瘤，而不去對抗它，其癌細胞會生長得更快，擴散得更早。不過研究人員指，未來仍需進行更多研究，去證明相關結果。

探熱方法：額探誤差較大

探熱方法可分為口探、肛探、腋探、耳探及額探等。體溫隨年齡、每天時間及身體活動而變化。不過，作為發燒的初步評估，使用不同方法量度體温時須仔細閱讀說明書，並留意其體温參考值。而當體溫高於參考值時，便應懷疑發燒及看醫生。

以下是衞生署提供的「發燒溫度參考值」（按圖）：

+ 2

口探：高於37.5℃，或高於99.5℉ 耳探：高於38℃，或高於100.4℉ 肛探：高於38℃，或高於100.4℉ 額探：高於36℃，或高於96.8℉ 腋探：高於 37.3℃，或高於99.1℉

發燒為新冠肺炎常見症狀首位（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

相關文章：【新冠肺炎】世衞公布14個典型病徵 發燒最常見乾咳排第2

另外，體溫可分為「核心溫度」和「表面溫度」：

核心溫度：深層組織的溫度，一般量度位置為口腔、耳道及直腸 表面溫度：皮膚組織的表面溫度，一般量度位置為前額及腋下

由於表面溫度較易受到四周環境的影響而有所偏差，為避免量度體溫時有所偏差，要注意下列事項：

1）在量度體溫前30分鐘內，應避免做運動或進食過冷或過熱的食物和飲料 2）量度體溫前須了解及正確使用體溫量度器

表面溫度比核心溫度容易受到環境變化的影響，所以它的準確度較低，並只會在量度核心溫度有困難時才建議使用。這或許可能解釋到坊間對發燒定義不一的原因。

假如大家感到不適，或已出現不同的症狀，應盡快求醫，以免錯誤判斷，而延誤治療。

（資料來源：《衛生防護中心》、《衛生署家庭健康服務》、《台灣衛生福利部國民健康署》、美國史丹福大學的研究、《衛生署》、《Medical News Today》）

相關文章：【武漢肺炎】免疫力增強關鍵：提高體溫 「暖身」抗疫5大方法