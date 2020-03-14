【營養】你身體正在發炎嗎？26項症狀符合3個以上即中招！

隨著醫療進步，人的壽命越來越長，但是，生活品質上升了嗎？很多的人會出現了衰弱、失智的問題，卻沒有有效的方法治療。甚至，許多年輕人也有體力衰退、效率低下的問題。其實這都是身體「發炎」搞的鬼。

台灣知名營養學專家、中央研究院生科所教授潘文涵表示，其實想要身體強壯，就應該吃得對、吃得好，將正確的食物吃進來，就可以彰顯活力。「一般人知道要健康飲食，卻不知道正常應該要怎麼吃。」她表示。

缺少肌肉讓你體力欠佳

現代人的活動量比傳統農業社會的人少了許多，就連年輕人的肌肉量，都有逐漸缺少的問題。甚至，「肌少症」已經不只是老年人才有的問題，不少年輕人都會出現這樣的傾向。

潘文涵表示，肌少症主要就是代謝減緩，導致肌肉合成率下降，當身體逐漸虛弱之後，人就更不想要，熱量的消耗就會低，導致沒有食慾、營養不良，吃得越少，身體就越沒有辦法合成肌肉，這樣的惡性循環鏈就很難突破了。

台灣知名營養學專家、中央研究院生科所教授潘文涵表示，其實想要身體強壯，就應該吃得對、吃得好，將正確的食物吃進來，就可以彰顯活力。（Brooke Lark／Unsplash）

「發炎」影響肌肉合成效率 你有以下的症狀嗎？

大家都知道，想要避免肌少症，很重要的就是「多運動、補充蛋白質」，但潘文涵提醒，還有很重要的就是要「抗發炎」。2004年2月號《TIME》雜誌把「發炎」稱為「神秘殺手」（Secret killer），可見它對現代人健康的危害有多大。發炎會影響到身體合成肌肉的效率，進而導致肌少症。

台灣菁英診所醫師劉博仁在《減重後，這些疾病都消失了》書中指出，大部分的人都有發炎的問題，我們可以透過參考以下的症狀，如果你符合3個以上，就可以確定身體已經發炎了，如果超過5項，就建議看醫生檢查了。

一分鐘檢測身體的發炎狀況（點擊下圖看清！）

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讓身體停止發炎 這些食物別再碰了！

劉博仁在《減重後，這些疾病都消失了》書中指出，除了以上的發炎原因，「脂肪」也是一大發炎原因。因此，如果你有以上26個症狀，除了針對症狀調整作息，例如常熬夜的人改變作息，適度運動，對於超重的人來說，「減重」也是關鍵。

另外，包括糖、精緻碳水化合物、酒精、高溫燒烤的食物，或是反式脂肪的飲食，都是讓身體發炎的食物，應該要戒除。

打造「不發炎」體質 這些營養要顧到

其實有很大一群人，意識到要健康飲食，卻不知道正確的方法，甚至用吃素、吃水煮的方式，就以為是吃得健康，反而導致營養不良，越吃越不健康，身體毛病也越多。

潘文涵表示，想要打造不發炎的體質，最主要的就是要多攝取蔬果、全穀類、核桃等植物性飲食，把體質改善，身體的機能才會轉好。

另外，劉博仁還推薦，富含Ω3多元不飽和脂肪酸的食物：包括深海魚、亞麻仁籽、海藻、堅果（不過大型深海魚因含重金屬機率高，不宜過度攝食）；另外，好的油類，像是橄欖油、苦茶油或是茶籽油，因為含有較多的單元不飽和脂肪酸（如油酸），也具有抗發炎的效果。

綠茶的茶多酚有抗氧化及抗發炎的效果，龍井或是烏龍茶次之，紅茶已過度發酵，抗發炎效果弱；辛香料如咖哩的薑黃、薑、紅辣椒、大蒜、洋蔥、迷迭香等，都有抗發炎效果。

綠茶的茶多酚有抗氧化及抗發炎的效果，龍井或是烏龍茶次之，紅茶已過度發酵，抗發炎效果弱。（Vee O／Unsplash）

抗發炎功能性營養補充品

除了以上的飲食，劉博仁另外推薦了具有抗發炎功能性的營養補充品，想要抗發炎，大家可以在諮詢過醫生、營養師之後，適當服用。

1. Ω3脂肪酸：魚油中的EPA、DHA以及亞麻仁籽油中的ALA都屬於Ω3脂肪酸，但是EPA及DHA抗發炎的效果比ALA更好。不要懷疑！減重的朋友攝取魚油，減重效果會更好。 2. 薑黃素（curcumin）：薑黃素的抗發炎效果相當強，對於肥胖朋友的全身性發炎，有消炎作用。 3. Gamma次亞麻油酸（GLA）：GLA是Ω6油中唯一抗發炎的脂肪酸，包括琉璃苣油、月見草油、黑醋栗種子油，都含有GLA。 4. 抗氧化劑：包括維他命C、植化素、CoQ10等，都具有抗發炎效果。 5. 維他命D3：研究發現，維他命D3可透過細胞核內接受體降低發炎訊息NF-κB的表現，達到抗發炎效果。 6. 特殊植化素啤酒花萃取物（RIAA）以及洋槐萃取物（Acacia nilotica）：這些物質是選擇性激酶反應調節因子（Selective Kinase Response Modulators, SKRMs），可以從細胞內調控訊息，增加胰島素敏感性，具有抗發炎效果。

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