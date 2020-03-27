【腎病】小便有泡常水腫兼高血壓？必看五字訣自我檢測防腎衰竭

腎病一開始幾乎沒有症狀，醫生指出，腎病早期症狀如小便有泡沫、血尿、每天排尿量變多或變少、下肢水腫、血壓偏高等等，若一直拖到病情加重，像是呼吸困難、精神和胃口明顯變差，人很不舒服了才就醫 ，往往已經到了腎病的後期階段。

讀者看到得「疲倦」，正是腎臟衰竭的警訊之一。

腎臟位於後腰部脊椎兩側，腎臟基本組成單位是「腎元」，每個腎臟約有100萬個腎元，每個腎元包括腎絲球和腎小管，當血液經過腎臟時，腎元就會過濾廢物、水分和電解質，形成尿液。腎臟受損超過三個月以上，腎臟功能無法恢復正常，便成為慢性腎臟病。慢性腎臟病分成五個階段，判斷指標根據腎絲球濾過速率（GFR），再考量年齡和性別等因素。

由於腎功能降到30%、20%時，患者才感受到不適，許多人一發現腎功能衰竭，就必須洗腎。目前洗腎有血液透析和腹膜透析兩種方式，血液透析經由機器及人工腎臟，將血液過濾出廢物和多餘水分，每次時間約4到5小時，病患需到醫療院所才能進行。腹膜透析利用身體腹膜作為半透膜，導入透析液，將廢物及多餘水分排除。腹膜透析在腹部植入導管，可在家操作，每次約20到30分鐘，1天約換3到5次，腹部動過手術的人不適合。

如何及早發現腎臟病？用「泡、水、高、貧、倦」五字口訣，來檢視小便是否有末泡，且久久不散、下肢或眼皮高水腫、血壓、臉色蒼白、易喘或異常貧血、容易疲倦等症狀時，須提高警覺，趕快去檢查腎功能！

↓↓按圖了解自我檢測腎臟病五字訣↓↓

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1. 泡 →小便時有細微泡沫，超過30秒仍不散

2. 水 →下肢壓下去會有水腫現象

3. 高 →高血壓

4. 貧 →不明原因貧血

5. 倦 →經常感到很累、無力

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慢性腎衰竭的五個階段（01製圖）

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