【營養】貧血＝缺鐵？8大症狀脫髮、氣喘、蒼白或因供氧不足

鐵在人體內有許多功用，它存在於血紅素和肌紅素之中，負責體內氧氣及二氧化碳的運輸。鐵質在人體內的功能不僅是用來製造紅血球（鐵質是紅血球中血紅素的主要成分之一）而已，它在能量供應的系統中也扮演了重要的角色。當缺乏鐵質時，血液中無法運送足夠氧氣，就容易引發缺鐵性貧血。不僅會影響紅血球的製造，使氧的供應發生不足，同時也會使人體細胞中的能量供應出現障礙。以下就來告訴你，身體缺鐵時會有哪些症狀！

身體缺鐵會出現8大症狀（按下圖看清！）

+ 5 + 4 + 3

1. 容易疲倦

鐵質是血紅素的成分之一，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官，如果鐵質不足，身體就沒辦法製造足夠的健康紅血球，將氧氣提供給全身利用，因而容易造成疲勞、精神不濟的現象。

2. 心悸

鐵可以幫助紅血球運送氧氣，如果缺鐵導致血中氧氣不足，心臟就必須加速工作，打出更多的血液，才能有更多的氧氣被輸送出去，因此就容易產生心悸的狀況。

3. 掉髮

健康的毛囊需要充足的氧氣，氧氣的運送則倚靠紅血球，而鐵可幫助紅血球運送氧氣至全身器官，所以缺鐵的話就會導致毛囊得不到充足氧氣、養分而掉髮。

4. 臉色蒼白

因為血紅蛋白會讓臉色看起來紅潤有氣色，包括嘴唇、下眼皮內側、牙齦等部位，可以檢查這些部位，若比平常淡白許多，就可能是缺鐵的現象。

如果鐵質不足，身體就沒辦法製造足夠的健康紅血球，將氧氣提供給全身利用，因而容易造成疲勞、精神不濟的現象。（Cris Saur/unsplash）

5. 頭痛

美國頭痛基金會（National Headache Foundation）指出，鐵濃度不足，最先會影響腦部的供氧不足，這時腦部血管會擴張，引發頭痛。

6. 走路容易喘

如果體內鐵不足，就不能正常輸送到氧氣到細胞。所以大腦只能將氧氣充分地輸送到身體「重要」的部位。因此不論怎麼呼吸仍會有缺氧感覺。所以在排除掉疾病的因素下，連平常走路都會喘的話就有可能是身體缺鐵。

7. 不寧腿症候群

不寧腿症候群是一種症候群，大部份是下肢會有奇怪的感覺，有些患者描述「癢癢的」、「麻麻的」、「很像腿裡面有東西在爬」，讓人忍不住想要踢一踢或者動一動，做些動作會暫時讓這種下肢的奇怪感覺消失，但是只要不做動作下肢的奇怪感覺又會跑回來。根據美國約翰‧霍普金斯醫學會（John Hopkins Medicine）的資料指出，有15％不寧腿症候群的病人有缺鐵情形。

8. 舌頭平滑容易痛

缺鐵除了讓舌頭較無血色外，也會減少紅血球中的肌紅蛋白，這是維持肌肉健康的重要蛋白質。少了肌紅蛋白，你的舌頭會看起來異常平滑，而且因腫脹發炎而疼痛。

相關文章：【營養】身體發炎嗎？易致失智衰退 26項症狀符合3個以上即中招

一分鐘檢測身體的發炎狀況（01製圖）

+ 24 + 23 + 22

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】