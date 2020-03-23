【新冠肺炎】症狀已改變！10大病徵2點跟流感最大分別

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎，COVID-19）疫情持續延燒，一開始台灣疾管署防疫醫生鄔豪欣認為，流感跟新冠肺炎的症狀的確很相似，但「新冠肺炎比較不會肌肉痠痛」，可以用這個來判斷是不是感染者。不過如果仔細看這些「新確診個案」的症狀，也有許多人出現了肌肉痠痛、疲勞等症狀，甚至也有人只是流鼻水、鼻塞的「小感冒」症狀，還有人是「完全沒症狀」的狀態，表示新冠肺炎的病毒已經開始變異，不能用這個來判斷自己是不是感染。

冠肺炎的新10大症狀

3月2日時，世界上最權威的醫學期刊之一《刺針》（Lancet，中國大陸稱柳葉刀）刊登了一篇研究，回顧2020年1月16~29日，在武漢大學人民醫院住院的89名患者，結果發現他們的症狀已經改變。

在1月23日前入院的31人中，有更大的比例出現「全身性症狀」，但在23日以後入院的58人中，雖然還是有人有嚴重的症狀，但大部分的人症狀變得更輕微、更隱蔽，而且變化更多元、不同的症狀變得非常多。而且並不是每個症狀都會出現，有些人可能只出現1個症狀，所以根本想不到自己是新冠肺炎。

新冠肺炎的10大症狀（點擊下圖看清！）

+ 7 + 6 + 5

研究團隊認為，隨著新型冠狀病毒進入「第四代傳播」，一開始的症狀，會變得「更加隱蔽」，可能會長時間潛藏在某些無症狀人體中。

症狀這麼像，我要怎麼區分流感、新冠肺炎？

可以看出來，上面提到的10個症狀，跟流感，甚至普通的感冒都非常像，所以單靠症狀是沒辦法判斷自己是不是新冠肺炎的。不過，新冠肺炎有2個點跟流感不一樣，一個是「潛伏期比較長」，一個是「會有下呼吸道症狀」。

一、潛伏期比較長

根據流行病學的研究，流感的潛伏期大概在1~4天左右，病程大概在7天左右，而且變嚴重的速度非常的快，可能昨天還好好的，今天就突然發高燒、全身痠痛、或是其他任何不舒服到無法出門；所以如果「突然」不舒服，很有可能會是流感。

而新冠肺炎的潛伏期比較長，可能有1~14天左右，病程可能會拖到幾週、幾個月以上，所以除非有慢性疾病，否則病程不會這麼快就惡化；一開始可能會先有一點小症狀，然後慢慢越來越不舒服，持續3天以上都沒有改善，就可以懷疑是不是新冠肺炎。

二、有「下呼吸道」症狀

不過，針對那些「沒有」症狀的人來說，自己應該怎麼判斷是不是有肺炎？其實還是有一些小細節。

在那些「沒有症狀」的人身上，也有一部分透過X光或電腦斷層，會看到「肺炎」，所以「沒有症狀」其實是指沒有「全身」或是「上呼吸道」症狀，但可能有一些下呼吸道的症狀。

下呼吸道是指氣管、支氣管及肺部，如果症狀輕微，可能不見得會出現相關的症狀，但如果有症狀，也很可能會跟其他疾病的症狀搞混：

1. 胸悶、胸痛 2. 咳嗽時胸骨後方疼痛 3. 走路會喘、講話會喘 4. 身體莫名燥熱，或特別容易覺得冷

所以，如果出現這些看起來像「沒有症狀」的症狀，其實也可能跟新冠肺炎有關，如果再加上自己有旅遊史、接觸過其他有旅遊史的人，或是症狀持續3天以上沒有好轉、甚至惡化，最好還是到醫院去進行篩檢比較安心。

參考資料：Caution: Clinical Characteristics of COVID-19 Patients Are Changing at Admission

相關文章：【新冠肺炎】病毒存活氣霧3小時 塑膠表面72小時內最活躍易傳播↓↓

+ 7 + 6 + 5

相關文章：【新冠肺炎】免疫力差出疹經常攰 7大症狀出現代表你易受感染↓↓

+ 16 + 15 + 14

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】