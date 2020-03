【新冠肺炎】症狀已改變！10大病徵2點跟流感最大分別

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎,COVID-19)疫情持續延燒,一開始台灣疾管署防疫醫生鄔豪欣認為,流感跟新冠肺炎的症狀的確很相似,但「新冠肺炎比較不會肌肉痠痛」,可以用這個來判斷是不是感染者。不過如果仔細看這些「新確診個案」的症狀,也有許多人出現了肌肉痠痛、疲勞等症狀,甚至也有人只是流鼻水、鼻塞的「小感冒」症狀,還有人是「完全沒症狀」的狀態,表示新冠肺炎的病毒已經開始變異,不能用這個來判斷自己是不是感染。

冠肺炎的新10大症狀

3月2日時,世界上最權威的醫學期刊之一《刺針》(Lancet,中國大陸稱柳葉刀)刊登了一篇研究,回顧2020年1月16~29日,在武漢大學人民醫院住院的89名患者,結果發現他們的症狀已經改變。

在1月23日前入院的31人中,有更大的比例出現「全身性症狀」,但在23日以後入院的58人中,雖然還是有人有嚴重的症狀,但大部分的人症狀變得更輕微、更隱蔽,而且變化更多元、不同的症狀變得非常多。而且並不是每個症狀都會出現,有些人可能只出現1個症狀,所以根本想不到自己是新冠肺炎。

新冠肺炎的10大症狀(點擊下圖看清!)

研究團隊認為,隨著新型冠狀病毒進入「第四代傳播」,一開始的症狀,會變得「更加隱蔽」,可能會長時間潛藏在某些無症狀人體中。

症狀這麼像,我要怎麼區分流感、新冠肺炎?

可以看出來,上面提到的10個症狀,跟流感,甚至普通的感冒都非常像,所以單靠症狀是沒辦法判斷自己是不是新冠肺炎的。不過,新冠肺炎有2個點跟流感不一樣,一個是「潛伏期比較長」,一個是「會有下呼吸道症狀」。

一、潛伏期比較長

根據流行病學的研究,流感的潛伏期大概在1~4天左右,病程大概在7天左右,而且變嚴重的速度非常的快,可能昨天還好好的,今天就突然發高燒、全身痠痛、或是其他任何不舒服到無法出門;所以如果「突然」不舒服,很有可能會是流感。

而新冠肺炎的潛伏期比較長,可能有1~14天左右,病程可能會拖到幾週、幾個月以上,所以除非有慢性疾病,否則病程不會這麼快就惡化;一開始可能會先有一點小症狀,然後慢慢越來越不舒服,持續3天以上都沒有改善,就可以懷疑是不是新冠肺炎。

二、有「下呼吸道」症狀

不過,針對那些「沒有」症狀的人來說,自己應該怎麼判斷是不是有肺炎?其實還是有一些小細節。

在那些「沒有症狀」的人身上,也有一部分透過X光或電腦斷層,會看到「肺炎」,所以「沒有症狀」其實是指沒有「全身」或是「上呼吸道」症狀,但可能有一些下呼吸道的症狀。

下呼吸道是指氣管、支氣管及肺部,如果症狀輕微,可能不見得會出現相關的症狀,但如果有症狀,也很可能會跟其他疾病的症狀搞混:

1. 胸悶、胸痛 2. 咳嗽時胸骨後方疼痛 3. 走路會喘、講話會喘 4. 身體莫名燥熱,或特別容易覺得冷

所以,如果出現這些看起來像「沒有症狀」的症狀,其實也可能跟新冠肺炎有關,如果再加上自己有旅遊史、接觸過其他有旅遊史的人,或是症狀持續3天以上沒有好轉、甚至惡化,最好還是到醫院去進行篩檢比較安心。

參考資料:Caution: Clinical Characteristics of COVID-19 Patients Are Changing at Admission

