【漢他病毒】病徵與新冠病毒有幾似？患者發燒幾小時後死亡

新冠狀病毒在全球蔓延，數十萬人感染，逾萬人死亡，對於冠狀病毒的可怕，專家提醒不要丟以輕心； 而另一邊廂，可經飛沫及接觸傳播的漢他病毒，據報在中國發現病例，台灣今年也有確診個案。漢他病毒是什麼？ 與新冠病毒的病徵原來也有相似之處。

新冠病毒肺炎在全球蔓延，另一病毒最近在中國及台灣也分別有確診個案。

中國情況：新發現1宗確診

據媒體報道指，3月23日，中國一部載了33人復工的巴士，從雲南返回山東途中，有人突然發熱不適，數小時後死亡，被確診是感染漢他病毒，全車其他乘客也要隔離。

台灣情況：今年2宗確診

至於台灣，2020年已有兩宗漢他病毒確診，第一宗是2020年1月，是台灣近三年來首例。

台灣媒體報道，患者是一名60多歲的女攤販，2019年12月25日開始出現頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等症狀，1月12日確診。患者最初被診斷是泌尿道感染並住院治療，一直沒有好轉，之後出現呼吸氣喘的症狀，才被確診漢他病毒出血熱。她工作環境有老鼠出現蹤跡，已進行環境消毒及滅鼠工作。

至今年3月，台灣出現第二宗案例，患者是南部一名40多歲女性，在市場攤販工作，沒有出國外遊史，她2月16日起出現發燒、腹痛等症狀，2月17日再次就醫後確診。

本港：暫未發現

至於本港， 暫時未有發現情況，但也應提高警覺； 漢他病毒源頭來自動物，大部分是動物傳動物，但也可機會傳染人類。究竟漢他病毒與新冠病毒有幾相似呢？（按圖）：

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1）傳染方法及來源

新冠病毒：野生動物

漢他病毒：老鼠或齧齒動物

漢他病毒患者主要透過直接接觸老鼠或齧齒動物受感染，如齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類感染途徑：

- 被帶有病毒的齧齒動物咬傷

- 進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物

- 接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口

漢他病毒人與人之間的傳播是罕見，但新冠病毒的來源，專家相信很大機會與沙士一樣，是來自野生動物，病毒主要經呼吸道飛沫傳播，接觸途徑人傳人。

2）症狀：持續發燒、咳嗽、呼吸急促

據台灣媒體報道，漢他病毒可怕的地方是在於，剛開始的症狀跟感冒非常類似，發燒、肌肉痠痛、關節痛，但一般感冒或是流感，病程通常都只持續7天左右，漢他病毒則是7天之後才更嚴重。

人類感染後，可引發2種不同的急性症候群，漢他病毒出血熱，又稱腎症候性出血熱（hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS），以及漢他病毒肺症候群（Hantavirus pulmonary syndrome, HPS），症狀於受感染後約1至8星期開始出現。

漢他病毒肺症候群（Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)）

早期症狀：疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛

後期症狀：在發病後4至10天後，會出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%

漢他病毒腎綜合症出血熱（Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS)）

早期症狀：劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊等

後期症狀：可能出現低血壓和急性腎衰竭，死亡率介乎少於1%到15%不等。

至於新冠病毒的症狀，亦有發燒、咳嗽、呼吸急促等，和流感或感冒相似。部份病者會腹瀉、頭痛、疲乏等，也有病患者是沒有明顯病徵。至於潛伏期大多1到14天，而最常見的是5天左右。

新冠肺炎主要病徵（按圖）：

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3）預防漢他病毒

要預防漢他病毒，大家要經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

另外，在居住環境中，除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭：

- 小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物。垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理- 保持住所清潔，特別是垃圾房及後樓梯；避免物品堆積- 定期巡查花床及通道，避免齧齒動物出沒

大家也應避免以下高危活動以減少接觸齧齒動物：

- 徒手處理齧齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸齧齒動物的排泄物或其巢穴、飼養野生的齧齒動物作為寵物、處理放置於齧齒動物出沒地點的器具、徒手種植、躺卧草地及居住在齧齒動物頻密出沒的地方- 旅遊人士如果要到漢他病毒感染的流行地區旅行，應避免到環境衞生條件差的地方；亦不要接觸齧齒動物及其排泄物- 探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染

總結而言，要預防漢他病毒，首要的是遠離可能有老鼠或齧齒動物的地方，像是街市、下水道、後巷、潮濕的地方等。如你必須要到這些地方，可使用面罩（face mask）、口罩、手套、穿上雨鞋等，盡量保護自己，以免接觸到老鼠的分泌物，減低受感染的風險。

至於治療方法， 目前沒有針對漢他病毒的特效藥，也只是維持病人的生命跡象、讓血壓不要掉太快，或是維持腎功能等，讓免疫系統慢慢把病毒清除掉；所以最重要是減少接觸感染源頭，香港家居環境一般也較少老鼠出沒，但平時仍應注意衞生，加強免疫力，出入街市等較污糟環境時要戴上口罩、勤洗手。

（資料來源：《CDC》、台灣媒體、《衛生署衛生防護中心》、台灣媒體、《衛生署衛生防護中心》）

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