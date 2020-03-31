疫情之下人人聞「咳」色變，被視為高危一族的糖尿病人士，心理壓力尤其大，然而，過份憂慮其實也會影響免疫力，增加感染機會！這次請來香港糖尿病專科中心主席、內分泌及糖尿科專科周振中醫生，為大家剖析何謂「高危」，藉此向大多數的糖尿病人士派定心丸：只要穩定血糖，感染新冠肺炎的機會並不比一般人高。在全城緊張戒備之際，糖尿病人士更應平常心面對，毋須過慮，「坦然自若抗疫」方為健康關鍵！

糖尿人士不一定屬高危 提高免疫力 穩定血糖最重要 糖尿科專科醫生

不能「一竹篙打一船人」 高危與否視乎病歷新型冠狀病毒肺炎爆發以來，多份報告均指糖尿病患者屬高危人士，甚至有「死亡率高近7倍」之說，挑動不少患者神經！不過資深糖尿科專科周振中醫生就淡定解畫：「糖尿病人士是高危人士這個說法，絕對不能一竹篙打一船人，已知的糖尿病人50萬，加上未知的患者，可能有7、80萬， 我們不能說人人等同高危。」

糖尿病與「三高一肥」息息相關，假如出現代謝綜合症、蛋白尿，甚至中風、心臟病、糖尿腎病等併發症，在新冠肺炎疫情中都屬於高危群體。

糖尿病人士中的高危群體，其實是指60歲以上、病歷超過10年、有「三高一肥」（高血糖、高血壓、高血脂及肥胖）代謝綜合症的人士，而這些病歷正正與多份新冠肺炎報告綜合出來的高危因素相吻合。周醫生補充：「假如病人同時有一些已知的併發症，例如併發糖尿腎病、蛋白尿、睡眠窒息、心臟病、中風等，而又控制血糖差，更是高危中的高危。」

根據周醫生的說法，所謂「高危」其實亦有兩個層次，分別指向感染機會及感染後演變成重症的機會，但不幸地，上述提到的高危族群在兩方面的機會都較一般人為高。「血糖過高會影響細胞功能，由於白血球及免疫球蛋白的反應都較差，令病人無法對抗外來的病毒感染，因此會有較高的感染機會。」周醫生解釋。

至於感染後演變成重症，是指病患需進入加護病房或深切治療部治療，以老人為例，出院後的死亡率比非重症的高2.3倍。高危的糖尿病患者不但防禦能力較差，心肺腎功能也較弱，一旦感染，器官沒有額外的能力應對，因此更容易出現缺氧、腎衰竭及心衰竭等可致命併發症。此外，治療期間病人身上的喉管或輔助機器，也有機會成為死亡陷阱，引發繼發性細菌或病毒感染。這些都解釋了為何糖尿病患者較難痊癒及有較高的死亡率。

高危的糖尿病患者心臟、肺部及腎臟功能較弱，一旦感染新冠病毒，器官沒有額外能力應對，容易出現致命併發症。

不過周醫生強調，病發歷史短、病情較輕及沒有任何併發症的糖尿病人士，其實都不算高危，沒有高危因素的糖尿病患者，只要血糖控制得宜，即長者糖化血紅素在8%以下，年輕患者糖化血紅素在7%以下，相關的血脂及血壓保持在目標範圍內，染病的機會或染病後的結果跟一般人沒有太大分別。

壓力荷爾蒙影響免疫力 平常心抗疫

但在此非常時期，一般人出入都提心吊膽，何況是生活方式需配合治療的糖尿病患者？早前市面一度酒精消毒抹片賣斷市，令需要「篤」手指驗血糖及注射胰島素的患者四出撲貨，苦不堪言。周醫生自言也收到不少不敢出門的病人「隔空問診」，字裡行間都感受到他們的焦慮，他看在眼裡心感不妥，因為長期持續的負面情緒反而令血糖不穩：「影響血糖的因素很多，其中情緒長期過份抑鬱憂慮，會令壓力荷爾蒙改變，當皮質醇及腎上腺荷爾蒙升高，血糖也隨之升高，導致抵抗力下降，增加感染機會！」

除了戴口罩及勤洗手，控制血糖是糖尿病人抗疫的重要手段。

周醫生再三強調，病情穩定的患者毋須過份憂慮，「平常心」反而是抗疫關鍵——聽起來相當「佛系」，意思其實是指大家不要因種種障礙而停止治療方案，不論是處方藥物還是生活方式，他提醒：「平日要做足清潔雙手及戴口罩兩大防疫措施，但在抗疫及放鬆心情之間要有平衡點，此期間更要過健康的生活，準時服藥，遵從治療方案的飲食及運動習慣，即使不外出，留在家也可做肌肉鍛練。」此外，周醫生還建議糖尿病人士在陽光普照的日子出街曬曬太陽，一來病毒亦不耐陽光高溫，二來可令身體製造更多維他命D，「更重要是有臨床研究發現，人接觸大自然及接觸日照陽光，會令人情緒向好方面發展，大家不要錯失這些機會！」

疫情之下控制血糖小貼士

即使抱著「平常心」，但在疫情之下，糖尿病人士的生活也難免受到不少限制或影響，周醫生就有以下貼士，助病人輕鬆面對疫情。

1. 藥物準備：郵輪疫情正正示範了何謂突發事件，周醫生建議大家要準備充足且寬裕的藥物，離家遠行時藥物期數至少多一倍，以免出現突發事件時被迫斷藥。

2. 皮膚清潔：即使酒精抹片缺貨，有需要的病人照樣要「篤」手指測血糖或注射胰島素，周醫生建議大家在沒有酒精消毒的情況下，可改用皂液及清水清洗皮膚，甚至只用清潔水源（冷開水、蒸餾水）抹一抹皮膚，一樣可以避免傷口感染。

3. 健康飲食：大家響應呼籲減少外出，家中儲糧時，不自覺會購買更多罐頭或預先製作好的食物，周醫生就建議大家避免食用這些長期保存食物，要盡量多吃天然食物，要儲糧的話，也盡可能選擇冰鮮肉或冷凍蔬菜。

4. 恆常運動：運動是糖尿病治療中重要一環，周醫生建議大家選擇一些開闊、空氣流通、人少的地方進行運動 。即使在家中，也可做到有效的肌力訓練。

治療糖尿病，沒有一條適用所有患者的方程式，面對瞬間萬變的疫情，同樣沒有百分百的抗疫方針，糖尿病人士為免成為高危一族，應採用「既病防變」策略，即防止病情惡化，降低出現糖尿病併發症的機會，依照醫生制定出最適合自己的治療方案，例如針對二型糖尿病的疾病管理，就包括飲食及運動治療、口服糖尿藥及針劑等。

周醫生去年跟「冷面笑匠」許冠文，拍攝了一條呼籲大家關注血糖的短片，二人一拍即合的生鬼演出，使人會心微笑。在緊張的疫情中，不妨細味重溫，為情緒注入滿滿的正能量，一同笑著抗疫！

*以上藥物均為處方藥，使用前請先諮詢醫生。

*為鼓勵市民認識健康資訊，本文章由 MSD 支持製作

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