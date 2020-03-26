【Ｎ號房】疑犯有雙重人格？精神分裂？5大成因造成多重人格障礙

韓國「N號房」事件轟動全國，不少港人亦十分關心案情發展。「N號房」事件是指疑犯利用即時通信軟件Telegram，開設多個聊天室（韓國人以「房」稱為聊天室），共享非法拍攝的性剝削視頻和照片。韓國專家及部分網民認為疑犯「博士」患有雙重人格，究竟什麼是雙重人格？雙重人格是精神分裂症？為什麼會形成雙重人格？不如看看本港註冊心理學家程衞強的講解。

N號房事件來龍去脈

N號房事件，源於2018年下半年開始，聊天室大多以數字編號命名為1號至8號房（俗稱N號房），群組充斥被稱為「奴隸」的女性被性侵的對話內容、照片、影片，內容包括被迫裸體自拍、自慰，甚至被多名男子輪姦、下體被塞毛蟲等等，只有付費成為會員才能觀看，據報多達26萬人付費觀看。

N號房疑犯趙周彬（譯音），又稱「博士」。（路透社）

N號房事件懶人包：（按圖）

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８個案件的關鏈字詞：（按圖）

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疑犯博士患「雙重人格」？

事件曝光後，博士的身分被媒體公開，他是25歲大學畢業生趙周彬（譯音），且為成績優異模範生。他在大學期間，是校報的記者，平時亦會經常做義工。

日前韓國京畿大學犯罪心理學家接受CBS電台訪問，分析博士的心理狀態，認為他有雙重人格。

什麼是多重／雙重人格障礙？

了解多重／雙重人格障礙：（按圖）

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多重人格障礙（Multiple Personality Disorder，MPD），又稱解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID）是一種心理疾病，意指具有超過一個人格存在，就像體內住有幾個靈魂。

雙重人格障礙：2個人格

多重人格障礙：多於2個人格在內

患者每一個人格都是穩定、發展完整、有獨立思考模式和記憶，輪流出現控制患者的行為，分裂的人格可以有不同性別、種族、年齡、物種。

原人格不一定是主人格，原人格即未產生多重人格前的原始人格，主人格則是大部分時間主宰身體的人格。通常原人格亦是主人格，但是不一定的。

香港註冊心理學家程衞強指，普遍臨床證實的多重或雙重人格障礙病例大約為0.2%。

香港專家點睇「Ｎ號房」疑犯？

心理學家程衞強回應事件表示，根據目前香港媒體的資料來看，博士似有雙重人格，但由於資料流於表面或不足夠，仍未能真正判斷博士有雙重人格。

他續指，雖然表面看博士有2種截然不同的人格，但不能代表有雙重人格，不排除當事人平日掩飾的功夫好，「不少虐兒和家暴案件發生，周遭的鄰居都會話疑犯平時好好人，睇唔出暴力一面」。但肯定的是，博士是一位缺乏同理心的人、不懂感受他人的痛苦。

雙重人格者 同一社交圈會表露出第2人格

人有不同的面向，面對不同對象，人的性格和態度亦隨之不同。部分人也是「人前人後兩個樣」程衞強喻之為「戴面具」，並非雙重人格，例如一個人經常做義工，回到有安全感的家中則難以繼續戴上面具，會展現出真實的自己，可能會展露兇殘一面；但「雙重人格」則沒特定時間、場合或對象出現某一個想展露的性格。

如何區別兩者？（按圖）

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判斷一個人是否有雙重或多重人格障礙，需要靠專家評估，但患者必然有以下的症狀：

1. 衍生的另一個人格，其行為和性格與原人格（即原始人格）截然不同，完全偏離主性格

例如：一號人格（即原人格）愛心滿瀉，但第二人格則是殘暴不仁

2. 有部分患者會知道對方（可同人格）的存在；不過亦有可能無法察覺，主人格出現時對其他人格做過的事情亦沒有記憶

遺傳及環境因素影響

程衞強闡釋，其實大部分精神疾病的成因也不明，但傾向相信會受遺傳及環境因素影響，他將DNA比喻為種子，需有土壤（環境因素）配合才可發芽生長。

看看有什麼因素增加多重人格障礙出現：（按圖）

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混亂型依附

大多數是因兒童在小時候經歷創傷或是令人害怕的照顧經驗。由於照顧者與兒童的互動不穩定，他們沒有連貫的反應方式，而是依據環境的回應來表現反抗或迴避，無辦法發展出有組織的方式去滿足需求，引致在行為上沒有準則，面對壓力特別敏感。

一般人會從字面理解「精神分裂症」，認為患者會擁有多重人格。（andreilazarev/unsplash）

疑感一：雙重人格的另一人格必然是殘暴？

部分已曝光的謀殺案件，兇手也患雙重或多重人格障礙，不少人或會誤解人格障礙患者的其他人格必是殘暴不仁。程衞強釐清，人格障礙衍生的其他人格沒有特定的性格，有些是與原人格相對的，如原人格是害羞，其第2人格是外向或健談的性格。

他更引述24個比利的真人真事案件，解釋多重或雙重人格障礙患者的行為和性格。事件關於1977年因連續強暴因搶劫案，被美國警方逮捕，對自己犯下的罪行毫無記憶，後來發現他患有多重人格障礙，共有24個人格在體內。他的24個人格中，不是所有人格都是殘暴及曾犯罪，當中亦有友善的人格。

疑惑二：多重人格障礙是精神分裂症？

許多人都聽聞過精神分裂症，多重或雙重人格障礙與精神分裂症混淆，程衞強直指兩者分別頗大。

兩者的區別：（按圖）

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患者應接受治療

患者可諮詢精神科專科醫生或臨床心理學家、透過心理治療找出內在的人格對話和整合分析、過程較漫長，或會配合催眠作輔助形式找出內在的人格。

如果第2人格是一個善良的人格，還需要接受治療嗎？程衞強回應，倘若不接受治療，情況可能會惡化，尤其當有關情況影響到生活功能，例如其他人格控制時忘記另一人格曾說過什麼、「講嘢或做決定都一時一樣」等等，影響因情況而異。當影響到日常人際社交、工作，便應接受治療。

事實上，部分患者沒有察覺自己有雙重或多重人格障礙，親朋好友應多注意他們的言行，多關心身邊的人！

註冊心理學家程衞強（受訪者授權提供）

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