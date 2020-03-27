【漢坦病毒】症狀與流感相似從發燒開始　氣喘尿變少是警號！

冬天是病毒非常活躍的季節，因為低溫、加上待在密閉空間的時間變長，病毒更有機會互相傳染。而病毒造成的感染症狀其實都滿相似的，（編者按：例如漢坦病毒、流感／感冒、病毒型腸胃炎）在這時候快速了解需要什麼治療，才不會錯過就醫的時機。

冬季有3大類病毒

在身體遇到感染的時候，「發燒」是啟動免疫系統來對抗病毒的作法，因為體溫上升可以加強免疫細胞的能力，同時透過高溫來抑制病毒在繁殖。所以遇到發燒，並不代表一定就是感冒或是流感，還是要配合其他的症狀才能好好的對症下藥。

流感、感冒、病毒型腸胃炎、漢坦病毒4種病的症狀差異（點擊下圖看清！）

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漢坦病毒

漢坦病毒（又名漢他病毒）是一群齧齒類動物身上的病毒，大部分是動物傳動物，但有一部分的病毒可以傳染給人類，造成人類的疾病。

而漢坦病毒可怕的地方是在於，它剛開始的症狀跟感冒非常類似，發燒、肌肉痠痛、關節痛，但一般感冒或是流感，病情通常都只持續7天左右，漢坦病毒則是7天之後才「正要更嚴重」。

所以如果覺得自己感冒超過7天還沒有好，甚至症狀越來越嚴重，千萬不要覺得「多休息就沒事」，還是要就醫檢查身體；因為漢坦病毒拖太久可能造成腎衰竭或是肺水腫，在發燒的後期出現尿量變少、呼吸越來越喘的症狀，一定要馬上就醫。

流感／感冒

說到冬天最可怕的病毒，當然就是「流感」，流感病毒每年都在變，除了造成咳嗽、流鼻涕的症狀之外，還可能產生嚴重的併發症。

根據台灣疾管署資料，1月5～11日的單周，門急診類流感就診已經達到12萬4118人次，甚至新增118例流感併發重症病例，8例死亡，共6男2女，都沒有施打過本季的流感疫苗，最年輕的是一名38歲的男子，就醫時已經停止心跳，併發心肌炎以及肺炎，住院7天後不治。

而流感之所以困擾大家的，除了可怕的併發症之外，還有2個令人頭痛的，一個是打了疫苗還是有可能得到流感，另一個則是症狀又很容易跟感冒混淆。

不過感冒的致病原包含數百種不同的病毒，而且症狀通常都比較輕微，流感則是由特定的流感病毒引起，像是甲型流感的H1N1、H3N2，或是乙型的B/Victoria（維多利亞）及B/Yamagata（山形），症狀會比較嚴重。所以台灣疾管署提醒，只要出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉酸痛）」、「三疲倦」，就要警覺可能是流感。

病毒型腸胃炎

雖然腸胃炎總是讓人想到夏天的食物中毒，但其實冬天也可能會感染腸胃炎，而不同於夏天常出現的是細菌型腸胃炎，冬天主要是病毒型腸胃炎，也就是由病毒感染的腸胃炎。

通常流行的病毒型腸胃炎以輪狀病毒及諾羅病毒最常見，雖然一年四季都可能發生，但在冬天、初春的時候案例特別多；而引起感冒的病毒，除了攻擊呼吸道之外，也有可能攻擊腸胃，所以病毒型腸胃炎又俗稱「腸胃型感冒」。

不過會攻擊腸胃的病毒，也會造成發燒，甚至也會頭痛或是肌肉痠痛、疲倦，如果當成流感來治療，效果不會太好；但通常它會同時有腸胃的症狀，像是腹痛、噁心想吐、腹瀉等，這也是可以跟流感做區分的症狀。

說到冬天最可怕的病毒，當然就是「流感」，流感病毒每年都在變，除了造成咳嗽、流鼻涕的症狀之外，還可能產生嚴重的併發症（Brittany Colette／Unsplash）

病毒的預防

這3大類的病毒都屬於「飛沫傳染」，而病毒型腸胃炎跟漢坦病毒又多加一條「接觸傳染」，所以要預防，就要從這2點開始。

飛沫：呼吸的時候吸入病毒，像是患者打噴嚏、咳嗽、噴口水等，只要近距離接觸，都可能吸入這些病菌。 接觸：身體接觸到病毒污染的物體，比如尿液、唾液、糞便等，而漢坦病毒還可能因為被帶有病毒的齧齒動物咬到而受到感染。

飛沫傳染可以透過「戴口罩」、保持空氣流通、少待在密閉空間來預防；而接觸傳染則可以透過勤洗手、環境消毒來預防，不過要特別注意的是，用酒精乾洗手只對漢坦病毒有效，其他的病毒並沒有辦法殺死，所以還是建議用肥皂洗手，把病毒、或是污染源直接從手上洗掉，會更能達到預防的效果。

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