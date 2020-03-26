【新冠肺炎】隱形病人就在身邊？8個輕微病徵眼紅失味覺或已中招

新型冠狀病毒疫情不斷擴散至全球，患者不只有流感相似的病徵如發燒、咳嗽或喉嚨痛等，最近更有患者失去味覺及嗅覺，如香港空手道代表曾綺婷於確診初期也有此情況。的確，有些病徵只有少數人出現，或輕微到令人掉以輕心。哪些病徵你可能不知道或忽略了呢？輕症或隱形病人可能隨時在你身邊，又或你自己也有機會是其一？應如何自保及保護其他人呢？

新冠肺炎患者最常見出現的病徵，包括發燒、乾咳、呼吸急促等，大家已提高警覺，但原來有些病徵，只出現在少數病患者身上，大家未必容易察覺。

1）失去味覺及嗅覺

英國耳鼻喉科協會近日警告，失去嗅覺和味覺，或是患上新冠肺炎的病徵。新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞，或是造成失去嗅覺和味覺的原因。耳鼻喉專家建議，任何人如失去嗅覺和味覺，應馬上自我隔離。

另外，新型冠狀病毒肆虐韓國，據韓聯社報道指一項調查發現，疫情重災區大邱市3191名確診者當中，15.3%（488人）表示失去味覺或嗅覺。

韓國國立中央醫療院（National Medical Center）傳染病學教授Jin Beom-sik指出，呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力，故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。他又稱，部分治療確診者的醫生同樣報稱失去嗅覺。另有專家指出，仍要進一步研究才可斷定失去嗅覺或味覺是否感染新型冠狀病毒的早期病徵。

香港空手道代表曾綺婷早前確認感染，她於社交網絡分享自己的「住院一星期紀錄」，確診之初病徵不嚴重，但她透露早前曾出現嗅覺及味覺失調，之後慢慢回復正常，惟「肌肉痛又返嚟，再肚瀉咗4次……」

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2）疲累了？抑或已經是病徵？

有些病徵明顯，但有些病徵例如 看不出來，例如疲勞 。世界衞生組織公布的14大病徵，疲勞排第三，僅次於發燒及咳嗽，但不少人會疑問，究竟是自己最近真的太忙了？體力或精神上透支以致覺得累？還是已經感染了，而出現病徵？

從近日幾位將患病經歷公開的病人，他們現身說法，可知道感染冠病毒後的疲累，原來是怎麼一回事：

Tom Hanks夫婦早前被確診，而Tom在社交平台透露兩人感到有些疲勞，身體也痠痛。

雖然未正式被列為新冠肺炎患者的症狀之一，不過有些確診患者指出自己感到精神疲勞。《The Daily Mail》就曾經報道Thea Jourdan的情況，指她在起初感到喉嚨痕癢和頭痛，她還形容感到的疲勞，是令她覺得「深陷入泥潭，只能選擇到床上休息」。她並沒有明顯咳嗽，也沒有發燒，只有覺得肺部深處有一些東西沉積著。

曾做過護士，而被確診的Danni Aubain，在接受《NPR》訪問時透露，在感染新冠肺炎的第一天，她感到不適並十分疲倦，有種覺得快將感冒的感覺。

少於5 % 患者出現的5個病徵

世界衞生組織（世衞）於二月二十八日發表的報告，在55924宗確診病例中，統合了14大病徵。公眾集中關注最常見的病徵如發燒、咳嗽等，而一些較少見的病徵則容易被忽視（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

3）噁心或嘔吐 (5.0%)

4） 鼻塞 (4.8%)

5） 腹瀉(3.7%)

6）咳血(0.9%)

7）結膜充血（眼紅） (conjunctival congestion) (0.8%)

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8）失去胃口

《Mirror》報道指，新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振，有些可能只是不太想進食，有些人則可能出現完全不想進食的情況。知名賽馬部落客Stephen Power被確診新冠肺炎後，就完全失去食慾。他更表示，他出現發燒、頭痛、輕微咳嗽和背痛差不多4天，完全失去活力，不想走動或進食。

我會否是隱形病人？

冠狀病毒肺炎的病徵，在某些人身上較輕微或完全無病徵，但與出現症狀的患者一樣可釋放病毒，這情況現時是最令專家擔心，恐怕會引發新一輪的疫情大爆發。

BBC報道指，引述世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 3月20日發表的文章，指輕症或者無症狀感染者可能佔所有新冠病毒感染者人數的60%。

報道又指，科學家懷疑存在一個未被發現的隱性病例庫，因為愈來愈多的感染者並沒有確診病例密切接觸史，也沒有到過疫情爆發地。他們症狀較輕，還沒有到尋求醫療救助的地步，並且也可能會躲過如體溫檢測之類的篩查，因此這種現象的嚴重程度，以及其在病毒傳播中的作用仍然難以捉摸。

在不能全部人皆接受檢測的情況下，大家都有可機會是隱形病人而不自知，在防疫上就更不可放鬆。

專家呼籲大家盡量留在家中，停止大型聚會，遠離公共場所，這些有力的社會隔離措施，是阻止這些無症狀病例傳播的唯一途徑。不要自覺沒有病徵，就鬆懈下來。

隱形病人難防，你我可能都是，盡量出入人多或人少地方，也應該戴口罩 ，這不只是預防接觸到其他人的病毒飛沫，另一方面，也預防你一旦是隱形病人，減少將病毒傳染別人的機會。保護自己的同時，也保護他人。

即使留在家中，也應該保持加強清潔衛生，做好防疫措施（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

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大家要共同正確防疫，才能有效阻止疫情進一步蔓延。

（資料來源：英國耳鼻喉科協會、Tom Hanks 社交平台、《The Daily Mail》、《NPR》《Mirror》、BBC 報道）