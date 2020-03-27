【新冠肺炎】眼紅加呼吸道症狀可能已感染？教你點分病毒性結膜炎

新冠肺炎病徵不斷有新發現，除了大家熟知和流感相似的病徵，例如發燒、咳嗽外，有些病徵較不常見，或令你未能在第一時間提高警覺。你曾否有出現過「眼紅」的病徵，或留意到身邊有人「眼紅」？

新冠肺炎患者，除了出現呼吸道的感染病徵，如咳嗽、呼吸急外促，還有哪些只影響大約1％至3％患者的病徵，容易被人忽略而掉以輕心呢？（按圖）：

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外國媒體報道指，新冠肺炎確診患者中，有1％至3％出現結膜炎的病徵。耶魯醫藥的眼科醫生Vicente Diaz表示，不少病毒性疾病，都可影響眼睛，而通常都會引起濾泡性結膜炎。《美國眼科學會》（AAO）也提醒，新型冠狀病毒可導致輕微的濾泡性結膜炎（ follicular conjunctivitis），並可能透過氣溶膠和結膜有所接觸，而受到感染。

另一個刊登在《New England Journal of Medicine》的研究則發現，1099個留在30間中國內地不同醫院的患者中，有9位出現「結膜充血」（conjunctival congestion）。而較早前《CNN》的報道中，華盛頓療養院的一名註冊護士就透露，後來被確診的長者患者中，「眼紅」十分常見。

此外，刊登在《 Journal of Medical Virology》的研究發現，30個新冠肺炎患者中，有1位曾出現結膜炎，並在眼部分泌物中找出新型冠狀病毒。那麼眼紅就一定是感染新冠肺炎嗎？（按圖）：

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病毒性結膜炎

成 因：通常和上呼吸道感染有關，主要病原體為腺病毒及腸病毒，最新的為新型冠狀病毒

症狀：眼睛紅腫、淚水汪汪、眼白的位置會出現眼紅，並呈淡粉紅色，但視乎發炎的程度，決定眼紅的顏色深淺。受感染眼睛流出的分泌物，會較細菌性結膜炎的分泌物稀薄

細菌性結膜炎

成因：由多種細菌引起，最常見為流感嗜血桿菌和肺炎鏈球菌，衣原體感染

症狀：眼紅、受感染眼睛會流出黏稠的白色或黃色分泌物，不停地眨眼就會不斷出現分泌物

過敏性結膜炎

成因：由致敏源所引起，例如空氣污染、戴隱形眼鏡

症狀：當翻起眼皮 (瞼結膜) 時，會有一粒粒凸起，有分泌，眼睛乾澀，有異物感

雖然AAO指結膜炎或眼紅或為較少見的病徵，不過仍是新冠肺炎的病徵之一。世界衛生組織（世衞）於二月二十八日發表的報告，列出新冠肺炎確診患者中最常見的14大病徵，當中就包括「結膜充血」（按圖）：

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有些人感染結膜炎的風險較高？（按圖）：

- 配戴隱形眼鏡人士 - 5 歲以下兒童 - 過敏人士 - 患慢性疾病（抵抗力差）的人士

伴隨呼吸道感染症狀及發燒：馬上求醫

專家指，如果你出現結膜炎的徵狀，伴隨呼吸道徵狀及發燒等，應馬上求醫，先致電診所，並表示懷疑自己可能感染新冠肺炎，要求進行檢測。而大家日常也可採取以下的措施，以減低受感染的風險（按圖）：

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衞生防護中心建議：

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後 - 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法 - 避免用手觸摸眼睛。如不能避免，在觸摸眼睛前後要徹底清潔雙手 - 不要與別人共用個人物品，如毛巾、枕頭、眼藥水、眼部藥物、眼部化妝品、隱形眼鏡和其他可能接觸眼睛的用品 - 受感染的人士在痊癒前不應上班、上學或游泳，以防傳染他人

（資料來源：《美國眼科學會》、《Health》、《 Journal of Medical Virology》、《New England Journal of Medicine》、《CNN》）

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